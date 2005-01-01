Жив Бабченко. «Абрамс» на Красной площади не отменяется?

«Убитый» накануне журналист Аркадий Бабченко к вечеру следующего дня оказался жив. Как выяснилось, «умирая», Бабченко активно участвовал в спецоперации СБУ. Политологи, журналисты и пользователи соцсетей комментируют чудесное воскресение.

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор телеканала Russia Today: Все-таки приятно, что мир становится гуманнее. Раньше, чтобы устроить мощную геополитическую провокацию, людей реально убивали. Бывало, десятками. Теперь все проще и милее – спрятал какого-нибудь скрипалебабченко на пару дней – и все, тяни зачетку. Это не может не радовать мою христианскую душу. Источник

Андрей МЕДВЕДЕВ, журналист ВГТРК, телеведущий: Важно посмотреть, что писали про Бабченко люди, которых он люто ненавидел. А писали они по большей части слова вполне приличные и сочувственные. И это, видимо, самый важный итог всей истории. Что мы чуть больше узнали о себе. Аркадий же, уверен, снова пожелает нам всем сдохнуть. Ну что же, судьба у него такая. Источник

Владимир КОРНИЛОВ, политолог: Скрипаль воскрес. Бабченко воскрес. Но в их «убийствах» уже обвинили Россию... Да, так и кто там fake news распространяет? Источник

Петр АКОПОВ, обозреватель газеты ВЗГЛЯД: Без шуток, на самом деле Бабченко можно похвалить за эту выходку. Потому что этот идиот тем самым сыграл на руку России, подкрепив наши обличения как провокаторов не только киевских властей, но и англичан с делом Скрипаля. Источник

Захар ПРИЛЕПИН, писатель: С воскрешением, Аркаша. Украина – прикольная страна. Я другой такой страны не знаю. Вообразите теперь, что творилось бы в мире, если б мы в своё время инсценировали убийство Нади Савченко. Или кого там, неважно, кого. Этим всё сойдёт с рук. Пока сойдёт. Источник

Анатолий ШАРИЙ, журналист: Не можешь раскрыть заказное убийство – придумай его и «раскрой». Они, вероятно, полагают, что мир оценит этот тупой цирк? Источник

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель: История со свежеожившим, вроде как застреленным в спину господином «А вот мой Яндекс-кошелёк» на самом деле удивительный пример выстрела себе в ногу. К нашему либерально-оппозиционному шапито после этого относиться всерьёз совсем уж невозможно. Ну и, конечно, возникают забавные вопросы: будут ли извиняться все те, кто уже назначил виноватых? Или как относиться к целому ряду предыдущих историй – как к таким же инсценировкам, быть может?

В общем, я весьма доволен. Никто не пострадал. А задачу по дискредитации оппозиционного движения пациент выполнил на отличненько. Источник

Александр ДЮКОВ, историк, публицист: История с Бабченко интересна тем, что показала всем сохранившим хоть чуточку критического мышления, (1) как СБУ организовывает провокации, (2) как украинские власти используют эти провокации для бездоказательных обвинений в адрес России (напомню, что «убийство» Бабченко успели повесить на Россию и украинский премьер, и глава МИД, причем последний на выступлении в СБ ООН) и (3) как основанные на провокации бездоказательные обвинения подхватывают западные СМИ и политики. Все очень наглядно.

Как только этот простой факт будет усвоен, можно задаться вопросом: а что еще из заявлений украинских властей основано на провокациях местных спецслужб? Можно ли, например, доверять материалам JIT, предоставленным СБУ? Источник

Семен УРАЛОВ, шеф-редактор «Сонар2050»: Вообще не имеет значения, жив Бабченко или нет. Важно, что никто ни на секунду не засомневался, что завалить человека в Киеве – это нормально. Все привыкли. Скучно. Приходится идти на инсценировку собственной смерти, чтобы хоть как-то привлечь внимание. Что следующий Бабченко сделает, чтобы оказаться в центре повестки? Пол сменит? Источник

Мария ДЕГТЯРЕВА, журналист: Полдня ругались с подругой из-за художественных достоинств и недостатков некролога, чтобы узнать, что Бубликов не умер! Источник

Андрей ДОБРОВ, телеведущий: Жив Бабченко. Утрем слезы. Помиримся. Возьмемся за руки, друзья. «Абрамс» на Красной площади не отменяется. А ведь как красиво уходил! Как красиво! Даже немного сплотил общество. Мол, пусть поганец, но человек. Общество – молодец. Бабченко – нет. Источник

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Александр ЗУБЧЕНКО, журналист: Бабченко «воскрес». Теперь с чистой совестью пишу, что он реально баклан. Спецоперация СБУ действительно была ошеломительной. Типа попросили Аркашу прикинуться мертвым. Сходить за хлебушком и получить три пули из водяного пистолета в спину. Европа зашлась в крике: демократия в опасности! Путин убивает оппозиционных журналистов! В пять часов вечера Грицак представил баклана на брифинге. А Штайнмайер плачет: «меня потрясло до глубины души зверское убийство». Репортеры без крыши заламывают руки! Ша! Работают профессионалы.

Теперь остается узнать: где они прячут как бы взорванного Шеремета? Где живет Вороненков? Почему ничего не известно об этих блестящих операциях СБУ? Источник

Эмиль БЭК, блогер: Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения. (Ин. 5:28–29) Так что не думайте, что воскресение Бабченко послужит ему на пользу. Источник

Даниил КОЦЮБИНСКИЙ, журналист, историк: Когда бог хочет наказать, он, как известно, отнимает разум. Судя по всему, украинские власти чем-то в самом деле прогневили господа. Ибо большего идиотизма, чем тот, который они учинили (явно рассчитывая на этой интермедии «хайпануть по полной»), просто не выдумать. В общем, Украина сама себя прилюдно высекла на радость «клятым москалям». Источник

Роман ГОЛОВАНОВ, журналист: Украина – страна парадоксов. Этим бандитам все позволено. Проверни Киев тайком такую махинацию с гражданином США или Великобритании... Представляете, что бы началось. Тут хоть бы хны. Надеюсь, уже скоро придёт закат этой бандитской власти. Источник

Алина ВИТУХНОВСКАЯ, писатель, правозащитница: Если целью спецоперации являлась поимка киллера, то совершенно достаточно было инициировать необходимые обстоятельства, приведя клиента «на живца». Все это можно было осуществить в закрытом режиме. Однако было сделано нечто совершенно противоположное и абсурдное – были активизированы СМИ, запущена дезинформация, сформировалась международная напряженность. Мало того, что спецслужбы Украины подорвали свою репутацию и, напротив, Кремль получил еще один козырь в информационной войне, Бабченко окончательно убил себя как журналиста. Источник