День Победы пережил роковую черту

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11 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:49  |  vz.ru
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В деле о «крымских активах» Украина повторяет ошибку ЮКОСа

Арбитры из Гааги предлагают России за небольшую сумму признать, что в Крыму не было никакого народного референдума, а была аннексияФото: Peter Dejong/AP/ТАСС
Вынесено первое в истории решение по поводу активов, потерянных украинскими собственниками после воссоединения Крыма с Россией. Оно предсказуемо оказалось не в пользу России – а значит, стоит ждать целой серии новых подобных исков. И хотя на Украине уже вовсю заявляют о своей громкой победе, реальные перспективы вряд ли сильно обрадуют Киев. Подробности...
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«Нормандский формат без Путина» доказал свою беспомощность

Киев пытается продать Европе новый формат консультаций по ДонбассуФото: Николай Лазаренко/пресс-служба
президента Украины/ТАСС
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон исполнили мечту Петра Порошенко и поговорили с ним о Донбассе без присмотра Владимира Путина. Украинский президент надеялся, что этим ему удастся «надавить на Москву», но дело идет к тому, что давить скоро начнут на самого Порошенко, который ставит перед собой абсолютно недостижимые цели. Подробности...
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Мундиаль привнесет в жизнь россиян ряд жестких ограничений

Ограничения в рамках ЧМ-2018 призваны защитить футбольных фанатов от них самих Фото: Егор Алеев/ТАСС
В рамках проведения чемпионата мира по футболу в России будут серьезно усилены меры безопасности. Например, в 11 городах мундиаля могут ввести «сухой закон» и табу на оборот любого оружия, запретить жарить шашлыки и выходить на митинги. С какими еще ограничениями столкнется страна и ее жители на время ЧМ-2018? Подробности...
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92-летний враг Сороса триумфально вернулся во власть

«Евреи во главе с Соросом намеренно организовали падение валют мусульманских стран», – заявил МохамадФото: Lai Seng Sin/Reuters
Возвращение на пост премьера Малайзии 92-летнего Махатхира Мохамада – событие общемирового значения. Дело и в личности Махатхира, и в возрасте, и в политической биографии. Его считают «разоблачителем еврейского заговора», «победителем Сороса и МВФ» и «отцом малайзийского чуда», благодаря которому страна стала одной из мощнейших экономик Азии. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

О чем на самом деле говорил Путин на инаугурации?

Андрей Тесля, кандидат философских наук
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          День Победы пережил роковую черту

          Лев Пирогов
          публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          		 11 мая 2018, 11:11

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          Так бывает: чем умнее мы хотим казаться, тем глупее становимся. Почему?

          Гоголь писал: «Ум не есть высшая в нас способность. Ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движенья и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы».

          Вот День Победы. Выходной. Люди гуляют, радуются. Покупают мороженое. А кто-то умный сидит перед телевизором (или заменившей его «новостной лентой») и морщится: «Плохо это, ох, плохо, что детей одевают в военную форму»...

          Или так: «Ну да, ну да, конечно… Раз в год режим делает народу инъекцию Девятого мая…»

          Всё правильно: да, раз в год, да, инъекцию. Да только подмечающие всё это умные – дураки. Их ум «стоит без движенья и даже идёт назад».

          Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

          Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит?

          Недавно мы боялись: что будет, когда ветеранов не станет? Забудем? Великая война отойдёт в область преданий?

          Ну, нет же у нас личного отношения к Бородинской битве? У Лермонтова ещё было, а у нас уж нет – учи не учи…

          Да и не в этом дело… Просто больно было смотреть, как они дряхлеют. Как их год от года становится всё меньше и меньше. Как на традиционные школьные встречи с ветеранами приводят едва живых людей в ходунках – «уф-ф, еле нашли»…

          Больно об этом писать. Жестоко, больно и – странно…

          Ведь я помню День Победы начиная где-то с тридцатой его годовщины, когда ветераны были крепкими, нестарыми ещё мужиками. Многим из них было столько лет, сколько мне теперь.

          Подумать только – как мне теперь…

          Ведь означает очень простую вещь. Скоро – да, уже скоро – меня тоже не будет. Скоро наша очередь умирать.

          Так, на этой минорной ноте, глуша её торжественными словами, мы и ждали конца Праздника. Говорили «никогда», а в подсознании отзывалось – «скоро»…

          Но нет. Что-то случилось. Генерал Мороз, Божье провидение, счастливое стечение обстоятельств… Год, другой, третий… Нет! Точно нет. Теперь об этом можно сказать с полной определённостью. День Победы пережил роковую черту смены поколений.

          Он изменился – стал не только и не столько днём памяти о войне. Он стал днём семейной и национальной памяти. Больше того: стал днём, когда память семейная и память историческая, национальная – соединяются.

          День Победы стал нашей Гражданской Пасхой.

          Днём встречи предков с потомками. Днём, когда они могут побыть среди нас, а мы – прикоснуться к ним. У Бога ведь мёртвых нет. В семье – все живые. День Победы стал днём победы над смертью.

          Некоторые говорят – это, мол, святотатство, негоже, мол, равнять День Победы с Пасхой, подменять гражданским праздником христианский.

          Милые мои… Не тужьте из себя ревность там, где низким чувствам нет места. «Не стой на пути у высоких чувств» – не пытайся их осудить и  регламентировать.

          Само слово «Церковь» в переводе с греческого («экклезия») означает «собрание». Там, где собираются люди, объединённые одним духовным порывом, возникает Церковь.  

          Есть Пасха православных и Пасха католиков, есть люди других вероисповеданий, есть неверующие. И есть событие, позволяющее всем нам объединиться. Это счастье и огромная удача для нашей страны. Удача, каких, может быть, и нет у других. Тут не бухтеть, тут не дышать надо: замереть благоговейно перед этой небывалой удачей, ниспосланной – уж не небом ли?

          Может быть, это и есть то самое, за что они сражались и погибали. Не за коммунизм, которого мы так и не построили, не за независимость, которую всё-таки потеряли и пока ещё не вернули, даже не за физическое выживание в те годы… А вот за это. За вечность. За то, чтобы, несмотря ни на что, в любых обстоятельствах, при любом государстве, в любую эпоху наш народ – жил.

          За то, чтобы настал день, когда уже взрослый праправнук ветерана выйдет с портретом своего отца, когда-то впервые приведшего его на «Бессмертный полк». За то, чтобы был у нас этот день – день победы над смертью, день спасения народной души. Чтобы раз в год наши мужчины плакали. Чтобы прохожие на улицах казались родными. И чтобы хотелось называть их «братья и сёстры».

          Пусть только раз в год. Это немало. Ведь людям-то и нужно совсем чуть-чуть, чтобы «не стояли без движенья нравственные силы в человеке». 

          За это они умирали, это было их последним желанием, исполнение которого свято. Чтобы мы жили. Чтобы мы – всегда – жили.

          Так уж давайте не будем умничать. Скажем по-военному – коротко, просто: так точно, вопросов нет. И будем делать то, что завещано. Будем жить.


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