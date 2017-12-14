Похожи ли события в Армении на февральскую революцию 1917 года?

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Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР? Подробности...
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За что критикуют российский МИД

Чаще всего МИД критикуют за отсутствие долгосрочной стратегии и тактику «оборона вместо атаки»Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России уже который год входит в число наиболее популярных в народе ведомств со своими героями и историей успеха. В то же время сотрудников Смоленской площади часто критикуют, в том числе с академических и стратегических позиций. Попробуем разобраться, что в этой критике справедливо, а что нет. Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Как России реагировать на появление военных США в каспийских портах

Эксперты опасаются, что транзит американскими военными грузов через Каспий обернется созданием там военных базФото: Anatoly Ustinenko/Russian Look/
Global Look Press
Ратификация Казахстаном соглашения с США об использовании американскими военными казахстанских портов в Каспийском море для транзита грузов в Афганистан вызвала обеспокоенность экспертов и СМИ. Высказывались опасения, что это приведет к появлению полноценных американских военных баз в Каспийском море. Насколько это реально и что теперь делать России? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Похожи ли события в Армении на февральскую революцию 1917 года?

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Я лично знал Сержа Саргсяна во времена его пребывания на посту Министра внутренних дел. Карен Карапетян, с которым так же неоднократно лично встречался, к сожалению, не политик. Преодолеет сегодняшний риск маленькая Армения? Подробности...

То, что Фейгин явился первой жертвой адвокатского кодекса, неудивительно

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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Владимир Ворожцов

          Похожи ли события в Армении на февральскую революцию 1917 года?

          Владимир Ворожцов
          Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          		 25 апреля 2018, 20:13

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          Похожи ли нынешние события в Армении на февральскую революцию 1917 года в России?

          Пару дней назад мне позвонил мой коллега и боевой товарищ и, неожиданно, спросил:

          – Когда ты за три дня до решения МОК о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду в Корее поставил у себя на фейсбук фотографию трогательно улетающего Олимпийского Мишки с Олимпиады-80, я это еще понял.

          Но когда ты, почти за месяц до ереванских событий, поставил себе на фейсбук фотографию Ереванского оперного театра в окружении бронетранспортеров, я сначала не догадался. Ты что, заранее знал?

          Конечно, конкретную форму манифестаций предвидеть было трудно. Но то, что события назревали, было очевидно! И к чему они могут привести то же прогнозировалось.

          Очевидно, что конституционная реформа с премьерством была своего рода опасной засадой.

          Фото: Vahram Baghdasaryan/Reuters

          Так получилось, что я лично знал Сержа Саргсяна во времена его пребывания на посту Министра внутренних дел и национальной безопасности Республики Армения.

          Сильный, грамотный, расчетливый, умный профессионал. Но, именно зная его лично, был уверен в одном: на «слишком» жесткое силовое подавление манифестаций он не пойдет.

          Не потому, что чего то боится. Он смелый человек!

          Потому, что он армянин и не может воевать со своими? Да, и поэтому то же.

          Технические возможности ереванской полиции по разгону манифестаций, конечно, намного слабее тбилисской.

          Именно Михаил Саакашвили, в свое время, произвел наиболее эффективный и жесткий разгон митингующих на проспекте Руставели с использованием самых современных зарубежных средств подавления протестующих.

          Но разогнать толпу вполне могли и в Ереване... Профессионалы есть.

          Давление зарубежных посольств? Конечно было.

          Но вряд ли в варианте одной известной бывшей советской республики, тогдашний Президент которой только было собрался дать команду о вводе в столицу внутренних войск и разгоне манифестантов, как у него в кабинете появился второй (!) секретарь посольства одной заокеанской страны (не посол!) и положил перед ним полную распечатку всех его зарубежных банковских счетов.

          Президент свое решение по наведению порядка немедленно отменил. Протестующие, естественно, «мужественно» и «свободолюбиво» победили в этой стране!

          Не было такого в этот раз в Армении. А что было?

          На мой взгляд, основным фактором нынешнего развития событий в Ереване была предательская (по отношению к Сержу Саргсяну) позиция целой шеренги властных деятелей, которые в той или иной степени негласно, но жестко поддержали протестующих.

          Местные Гучковы, Милюковы и Родзянко.

          Забавно сегодня читать отклики даже искренних людей об успехе «народного протеста» в столице Армении.

          Дьявол, как всегда, кроется в деталях! Будет обидно, если и здесь история ничему не учит...

          Во имя собственных «мелкотравчатых» карьерных и бизнес интересов сломать базовую систему армянского государства – очень большой риск!

          Те, кто решил сыграть с протестующими общую игру в своих интересах, до конца не понимают, что они сделали и делают...

          От них сегодня зависит будущее Армении!

          Карен Карапетян, с которым так же неоднократно лично встречался, к сожалению, бизнесмен, но не политик. Вся надежда на его мудрых советников!

          Преодолеет сегодняшний риск маленькая Армения?

          В 1988 - 1989 годах в Ереване были очень непростые события. Шествия, митинги, ночная стрельба в ряде регионов страны, погромы. Все это не прошло бесследно...

          Тогда Армения стойко выдержала, потому, что враг был внешний – чужие. Сейчас врагами неотвратимо становятся свои...

          Что может последовать за армянским «февралем»? «Октябрь», «апрель» или «февраль» другого государства?

          Самое лучшее для страны – что бы ничего не последовало.

          Удастся ли?

          Источник: Блог Владимира Ворожцова


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