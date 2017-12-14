Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребёнка

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23 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:12  |  vz.ru
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Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
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С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

С-300 могут кардинально повлиять на ситуацию в Сирии, но их туда надо еще доставитьФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария? Подробности...
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Русские «санкции» ударили по самому уязвимому месту Финляндии

«Путин, ты зачем же так жестоко, а? Финны – они же практически как дети, а ты вот так?»Фото: Jeff J Mitchell UK/Reuters
В Финляндии национальная трагедия: Россия ограничила вывоз алкоголя со своей территории пятью литрами. Эта мера больно бьет по обывателю, так как пьют финны неприлично много, а из-за высоких цен внутри страны вынуждены закупаться за границей. Но почему в благополучной Финляндии так много алкоголиков и каково место России в финской культуре пития? Подробности...
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Интересы России в Ливии защищены хитрой политикой

Западные и арабские СМИ настаивают, что Москва уже давно вооружает армию Хафтара Фото: Esam Al-Fetori/Reuters
И у Москвы, и у держав, которые с ней конкурируют, есть серьезные экономические интересы в Ливии. Порты там слишком прибыльны и удобны, а нефть слишком легко добывать, чтобы за все за это не бороться. Но что будет теперь, когда главный союзник России в Ливии – фельдмаршал Хафтар – рискует уйти из большой политики? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребёнка

Эдуард Биров, журналист
Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

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          Эдуард Биров

          Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребёнка

          Эдуард Биров
          журналист
          		 23 апреля 2018, 20:01

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          Прыгай и ликуй, Армения! Давай, армянский мальчик, зови взрослых на баррикады! Это же очень легко и весело – свергать диктатора! Танцуйте, гордые сыны Арарата, на площадях Еревана – свободный мир ждёт вас!

          Кто и что вас может остановить на пути к светлому демократическому будущему? Тем более, что цветущая европеизированная Украина манит ярким маяком!

          Посмотрите, как сытно и вольготно живётся потомкам шумеров. Сколько возможностей открылось перед ними: хочешь – съезди на уикэнд в Вену посидеть в кофейне, хочешь – переезжай в Канаду высоквалицифированным специалистом!

          Каждый день на Украине, новом центре Европы, открывается новейшее производство индустрии 4.0, а рынки Евросоюза завалены продукцией «зроблено в Незалэжной»! Гражданские свободы зашкаливают – власти ничего не запрещают, и каждый гражданин имеет шанс раскрыть весь свой творческий потенциал.

          Не верьте кремлёвской пропаганде, что зимой украинцы мерзли от экономии тепла в домах, а в поселениях, газифицированных советской властью, жители перешли на отопление дровами, так как белесое пламя от разбавленного газа не греет и не по карману.

          Фото: Артем Геодакян/ТАСС

          Не обращайте внимание, что Донбасс четыре года в крови и под обстрелами – у вас же нет Карабаха, забудьте, всё будет хорошо! Не берите в голову, что в европейской стране граждане с другой точкой зрения подвергаются унижениям и репрессиям, а любой беспредельщик может судить и карать.

          Всё это пустое! Разве не за вами правда? Разве вы не преисполнены благородного протеста против жуликов и воров? Разве эти светлые молодые лица могут ошибаться?! Нет, им некогда даже задуматься над этим. Гуляния по улицам, перекрытие дорог, бодания с полицейскими, цветы, фейерверки, музыка и танцы – всё это не может быть обманом. Вы обязательно победите, обязательно!

          Ну и что, что в Киеве начиналось именно так – весело и под музыку? Да что вы им тычите этим Майданом? В Армении всё по-другому! Не будет никаких жертв, всё пройдёт бархатно, по южному! Все армяне – братья друг другу, и никто не позволит разрушить родную страну.

          Посмотрите на соседнюю Грузию! Какую конфетку из неё сделал Саакашвили! Зарплаты врачей – от 5 до 15 тысяч долларов, везде построены новые больницы и всё бесплатно. Не верите? Послушайте самого Мишико, который рассказывал это в Одессе, и украинского журналиста Гордона – они не обманут. И не слушайте самих грузинских врачей, их придумали и сняли на Мосфильме.

          На ваш взгляд

           
          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?


          Обсуждение: 8 комментариев

          Везде, где власть в руки берёт свободный народ, прыгающая и ликующая молодёжь, везде наступает благоденствие. Под чётким и чутким руководством Евросоюза и США.

          Спросите, в конце концов, молдаван, где работы столько, что не хватает рук, и они все возвращаются из других стран, чтобы получать дома высокие зарплаты. Езжайте посмотрите, как цветёт Прибалтика – витрина западного мира! Это же настоящая прибалтийская сказка, а не как раньше, задворки СССР.

          И насколько символично, что в Ереване сотни детей – настоящие подростки, а не бородатые «онижедети» в Киеве – ведут Армению в светлое демократическое будущее!

          ***

          Но если серьёзно, то это действительно символично.

          Детские революции стали реальностью мировой политики. Руками инфантилов большие дяди перекраивают мир в своих интересах. И дело не в возрасте – среди вышедших на улицы в Армении и выходивших в Киеве, среди тех, кто их поддерживает у компьютеров, не так много малолетних, но практически все обладают инфантильным мышлением и упрощённым мировоззрением.

          Взрослые граждане XXI века, с несколькими дипломами высшего образования и океаном доступной информации в смартфоне, с высоким мнением о своих способностях и возможностях мыслят и ведут себя примитивнее капризного ребёнка, которого можно подкупить игрушкой.

          В их понимании социальная справедливость достигается по щелчку пальцев, а сложные управленческие решения заменяются скаканием и лозунгами. В нём тот, кто красиво и громко говорит – демократический лидер, способный облагодетельствовать народ, а тот, кто пытается сохранить хрупкую и неказистую стабильность, видя угрозу войны и хаоса, клеймится тираном и вором.

          И ничего, что все эти «тираны» дают полную волю оппозиции, а меняющие их прозападные марионетки затем вводят настоящую диктатуру и разворовывают страну. Даже самые железобетонные факты реальной жизни не способы опровергнуть матрицу биполярного расстройства, воцарившуюся в массовом сознании.

          Что можно объяснить человеку, который впал в нищету, потерял сына в «АТО», где тот убивал других детей, но при этом кричит «Слава Украине!» и верит в агрессию России, потому что ему это сказали телеканал Порошенко и другие «свободные СМИ»? Но при этом он же кроет Порошенко матом и грозит третьим Майданом, который киевский режим неоднократно разгонял за последние два года.

          Бесполезно рассказывать о преступлениях криминально-репрессивного режима Саакашвили тому, кто «верит» в зарплаты всех грузинских врачей от 5 тысяч долларов и новейшие больницы в самых высокогорных аулах, так как у него напрочь отбито критическое мышление. Не говоря уже о желании и умении пользоваться Интернетом, чтобы узнать реальные зарплаты и условия жизни в Грузии.

          Мифологическое мышление как архаичная форма осмысления действительности никогда не покидала человечество при всех его научных открытиях и технологических достижениях, и в этом нет ничего плохого – некоторые мифы, к слову, помогают человеку отчуждённому сохранять связь с толщей тысячелетней истории, с корнями человечества.

          Однако в последние десятилетия перед нами нечто качественно иное, чем мифология – менее выстраданное, более легковесное и гораздо более опасное.

          Виртуализированное мем-мышление порождает таких чудовищ, с которыми не сравнятся никакие Сцилла и Харибда.

          Сознание современного человека – продукт постмодерна – словно месиво и варево противоположных и параллельных смыслов. Оно не имеет чётких координат и по необходимости из него можно извлечь нужный элемент и манипулировать им вопреки интересам самого человека.

          Вот почему тема блокировки Телеграма кажется более значимой, чем закрытие русских школ в Прибалтике и обстрелы в Донбассе, а борьба за справедливость и свободу оборачиваются порабощением населения и деградацией государства.

          Кроме того, месиво мем-сознания взрывоопасно, в любой момент какие-то вещества в нём могут вступить в реакцию и выплеснуть порцию непредсказуемой агрессии. Отсюда и многочисленные и немотивированные случаи нападений в школах и на улицах, издевательства над близкими и животными, массовые расстрелы и метастазы терроризма, галопирующий радикализм в разных оболочках.

          Детские революции – лишь одна из форм выплеска агрессии, срежесированной извне несложными технологиями.

          Вот почему, когда очередной юноша, будь то в Ереване, Киеве, Москве, Каире, Дамаске, Тегеране или где-то ещё, взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного.

          Удивительно, наоборот, то, что при современном безумии многие всё же сохраняют трезвость ума: пока десятки тысяч беспредельничают под видом демократии, миллионы людей не поддаются на призывы и пассивно наблюдают. Для активной позиции и противодействия им не хватает главного – осмысленной альтернативы, упорядоченного мировоззрения.

          И это уже вопрос идеологии как системы ценностей, дающих цельную картину бытия и ответы на вечные вопросы.

          Но пока её нет, в краткосрочном сценарии противопоставить технологиям саморазрушения можно только жёсткое силовое наведение порядка, вплоть до полицейской и военной операции. Как это делают, кстати, демократические режимы Запада.


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