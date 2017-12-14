Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребёнка

Прыгай и ликуй, Армения! Давай, армянский мальчик, зови взрослых на баррикады! Это же очень легко и весело – свергать диктатора! Танцуйте, гордые сыны Арарата, на площадях Еревана – свободный мир ждёт вас!

Кто и что вас может остановить на пути к светлому демократическому будущему? Тем более, что цветущая европеизированная Украина манит ярким маяком!

Посмотрите, как сытно и вольготно живётся потомкам шумеров. Сколько возможностей открылось перед ними: хочешь – съезди на уикэнд в Вену посидеть в кофейне, хочешь – переезжай в Канаду высоквалицифированным специалистом!

Каждый день на Украине, новом центре Европы, открывается новейшее производство индустрии 4.0, а рынки Евросоюза завалены продукцией «зроблено в Незалэжной»! Гражданские свободы зашкаливают – власти ничего не запрещают, и каждый гражданин имеет шанс раскрыть весь свой творческий потенциал.

Не верьте кремлёвской пропаганде, что зимой украинцы мерзли от экономии тепла в домах, а в поселениях, газифицированных советской властью, жители перешли на отопление дровами, так как белесое пламя от разбавленного газа не греет и не по карману.

Не обращайте внимание, что Донбасс четыре года в крови и под обстрелами – у вас же нет Карабаха, забудьте, всё будет хорошо! Не берите в голову, что в европейской стране граждане с другой точкой зрения подвергаются унижениям и репрессиям, а любой беспредельщик может судить и карать.

Всё это пустое! Разве не за вами правда? Разве вы не преисполнены благородного протеста против жуликов и воров? Разве эти светлые молодые лица могут ошибаться?! Нет, им некогда даже задуматься над этим. Гуляния по улицам, перекрытие дорог, бодания с полицейскими, цветы, фейерверки, музыка и танцы – всё это не может быть обманом. Вы обязательно победите, обязательно!

Ну и что, что в Киеве начиналось именно так – весело и под музыку? Да что вы им тычите этим Майданом? В Армении всё по-другому! Не будет никаких жертв, всё пройдёт бархатно, по южному! Все армяне – братья друг другу, и никто не позволит разрушить родную страну.

Посмотрите на соседнюю Грузию! Какую конфетку из неё сделал Саакашвили! Зарплаты врачей – от 5 до 15 тысяч долларов, везде построены новые больницы и всё бесплатно. Не верите? Послушайте самого Мишико, который рассказывал это в Одессе, и украинского журналиста Гордона – они не обманут. И не слушайте самих грузинских врачей, их придумали и сняли на Мосфильме.

На ваш взгляд Является ли происходящее в Армении цветной революцией? Да

Нет



Везде, где власть в руки берёт свободный народ, прыгающая и ликующая молодёжь, везде наступает благоденствие. Под чётким и чутким руководством Евросоюза и США.

Спросите, в конце концов, молдаван, где работы столько, что не хватает рук, и они все возвращаются из других стран, чтобы получать дома высокие зарплаты. Езжайте посмотрите, как цветёт Прибалтика – витрина западного мира! Это же настоящая прибалтийская сказка, а не как раньше, задворки СССР.

И насколько символично, что в Ереване сотни детей – настоящие подростки, а не бородатые «онижедети» в Киеве – ведут Армению в светлое демократическое будущее!

***

Но если серьёзно, то это действительно символично.

Детские революции стали реальностью мировой политики. Руками инфантилов большие дяди перекраивают мир в своих интересах. И дело не в возрасте – среди вышедших на улицы в Армении и выходивших в Киеве, среди тех, кто их поддерживает у компьютеров, не так много малолетних, но практически все обладают инфантильным мышлением и упрощённым мировоззрением.

Взрослые граждане XXI века, с несколькими дипломами высшего образования и океаном доступной информации в смартфоне, с высоким мнением о своих способностях и возможностях мыслят и ведут себя примитивнее капризного ребёнка, которого можно подкупить игрушкой.

В их понимании социальная справедливость достигается по щелчку пальцев, а сложные управленческие решения заменяются скаканием и лозунгами. В нём тот, кто красиво и громко говорит – демократический лидер, способный облагодетельствовать народ, а тот, кто пытается сохранить хрупкую и неказистую стабильность, видя угрозу войны и хаоса, клеймится тираном и вором.

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И ничего, что все эти «тираны» дают полную волю оппозиции, а меняющие их прозападные марионетки затем вводят настоящую диктатуру и разворовывают страну. Даже самые железобетонные факты реальной жизни не способы опровергнуть матрицу биполярного расстройства, воцарившуюся в массовом сознании.

Что можно объяснить человеку, который впал в нищету, потерял сына в «АТО», где тот убивал других детей, но при этом кричит «Слава Украине!» и верит в агрессию России, потому что ему это сказали телеканал Порошенко и другие «свободные СМИ»? Но при этом он же кроет Порошенко матом и грозит третьим Майданом, который киевский режим неоднократно разгонял за последние два года.

Бесполезно рассказывать о преступлениях криминально-репрессивного режима Саакашвили тому, кто «верит» в зарплаты всех грузинских врачей от 5 тысяч долларов и новейшие больницы в самых высокогорных аулах, так как у него напрочь отбито критическое мышление. Не говоря уже о желании и умении пользоваться Интернетом, чтобы узнать реальные зарплаты и условия жизни в Грузии.

Мифологическое мышление как архаичная форма осмысления действительности никогда не покидала человечество при всех его научных открытиях и технологических достижениях, и в этом нет ничего плохого – некоторые мифы, к слову, помогают человеку отчуждённому сохранять связь с толщей тысячелетней истории, с корнями человечества.

Однако в последние десятилетия перед нами нечто качественно иное, чем мифология – менее выстраданное, более легковесное и гораздо более опасное.

Виртуализированное мем-мышление порождает таких чудовищ, с которыми не сравнятся никакие Сцилла и Харибда.

Сознание современного человека – продукт постмодерна – словно месиво и варево противоположных и параллельных смыслов. Оно не имеет чётких координат и по необходимости из него можно извлечь нужный элемент и манипулировать им вопреки интересам самого человека.

Вот почему тема блокировки Телеграма кажется более значимой, чем закрытие русских школ в Прибалтике и обстрелы в Донбассе, а борьба за справедливость и свободу оборачиваются порабощением населения и деградацией государства.

Кроме того, месиво мем-сознания взрывоопасно, в любой момент какие-то вещества в нём могут вступить в реакцию и выплеснуть порцию непредсказуемой агрессии. Отсюда и многочисленные и немотивированные случаи нападений в школах и на улицах, издевательства над близкими и животными, массовые расстрелы и метастазы терроризма, галопирующий радикализм в разных оболочках.

Детские революции – лишь одна из форм выплеска агрессии, срежесированной извне несложными технологиями.

Вот почему, когда очередной юноша, будь то в Ереване, Киеве, Москве, Каире, Дамаске, Тегеране или где-то ещё, взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного.

Удивительно, наоборот, то, что при современном безумии многие всё же сохраняют трезвость ума: пока десятки тысяч беспредельничают под видом демократии, миллионы людей не поддаются на призывы и пассивно наблюдают. Для активной позиции и противодействия им не хватает главного – осмысленной альтернативы, упорядоченного мировоззрения.

И это уже вопрос идеологии как системы ценностей, дающих цельную картину бытия и ответы на вечные вопросы.

Но пока её нет, в краткосрочном сценарии противопоставить технологиям саморазрушения можно только жёсткое силовое наведение порядка, вплоть до полицейской и военной операции. Как это делают, кстати, демократические режимы Запада.