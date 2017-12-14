Не был Ленин святым, не был и демоном

Взгляд
22 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
Разделы

Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
Перейти а раздел…

С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

С-300 могут кардинально повлиять на ситуацию в Сирии, но их туда надо еще доставитьФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария? Подробности...
Перейти а раздел…

На случай нештатных ситуаций при параде 9 мая у летчиков есть особый план

Если машина откажет прямо над Кремлем, летчик обязан постараться спланировать на Москву-рекуФото: Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
В Москве стартовала подготовка к параду Победы. По поводу оправданности воздушной его части некоторые военные летчики выражают сомнение. Стоит ли вообще летать над столицей? Нет ли в этом потенциальной угрозы как для летчиков, так и для населения? И что должен делать летчик в случае нештатных ситуаций над центром многомиллионного города? Подробности...
Перейти а раздел…

Отказ КНДР от ядерных испытаний стал приманкой для Трампа

Ким Чен Ын знает толк в «ядерной» дипломатииФото: KCNA/Reuters
Северная Корея приостановила ядерные испытания и пуски баллистических ракет. Такое решение принято лидером страны Ким Чен Ыном и правящей партией. Сейчас страна находится под гнетом международных санкций и ее контакты с внешним миром сильно ограничены. По мнению экспертов, Ким сделал дипломатический шаг навстречу предстоящим переговорам с Дональдом Трампом. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Не был Ленин святым, не был и демоном

Сергей Лукьяненко, писатель
Коммунистическая идеология, вполне возможно, спасла Россию. История сослагательного наклонения не знает, но кудрявый Володя Ульянов оказался в (не)нужном месте и в (не)нужное время.Но жить с ней постоянно оказалось невозможно. Подробности...

Москва должна принять на вооружение «концепцию котика»

Антон Крылов, журналист
«Осажденная крепость», даже если ей удается выстоять в течение долгого времени, обречена. Поэтому если Ирина Алкснис права и данная концепция выбрана кем-то влияющим на будущее страны, то ее (концепцию) нужно срочно менять. Подробности...
Обсуждение: 101 комментарий

Для либералов это нож в сердце

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов». А если подумать, то – зачем? Зачем отвлекать ребёнка? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Москвичей предупредили о сильном ветре
          Полиция Еревана объяснила задержание лидера армянской оппозицииСирийская армия выбила террористов из квартала на юге ДамаскаПушков предостерег Трампа от роли «отца иранской ядерной бомбы»Порошенко похвастался «ценностью» украинского паспорта
          Москвичей предупредили о сильном ветреВ США назвали вредной враждебность по отношению к РоссииКомандование ВМС США сломало порядок ротации авианосцев из-за РоссииБелоруссия подарила Сербии четыре истребителя
          Жители Тулы возмутились установленным на могиле баннеромКитайский глубоководный аппарат побил мировой рекорд погруженияБританские СМИ назвали позывной якобы отравившего Скрипалей экс-шпиона ФСБДевочку-подростка в Москве убило взлетевшим мусорным баком

          Главная тема


          Американское образование вернулось в эпоху Великой депрессии

          война санкций


          Немецкие СМИ рассказали об ударе России по «ахиллесовой пяте НАТО»

          спустя 11 дней


          Москва раскритиковала работу экспертов ОЗХО в Сирии

          Большая политика


          В Германии захотели вернуть Россию в G8

          армия и вооружения


          При создании оружия «направленной энергии» достигнута «переломная точка»

          Трогательные письма


          Британцы извинились перед посольством России за политику Лондона

          транзитные возможности


          Предсказан еще один удар России по латвийским портам

          «Пытливый» и «Сметливый»


          В Средиземное море вошли два российских боевых корабля

          битва за сирию


          Чем способен ответить американской армаде российский военно-морской флот

          «кому нужна эта Армения!»


          Армен Асриян: Не вами собрано – не вам и разбазаривать. Не можешь помочь – хотя бы не навреди

          концепция «осажденной крепости»


          Ирина Алкснис: Почему Россия вообще должна кого-то уговаривать и в чем-то убеждать?

          Запрет лекарств из США


          Сергей Худиев: У нас очень небольшие возможности наказать США, нанеся им экономический ущерб

          на ваш взгляд


          Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?


          Сергей Лукьяненко

          Не был Ленин святым, не был и демоном

          Сергей Лукьяненко
          писатель
          		 22 апреля 2018, 12:23

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Как и положено 22 апреля, мы сегодня услышим про вкуснющее молочное мороженое по 10 копеек и восхитительные булочки за 3 копейки, увидим маленького кудрявого Ленина на октябрятской звездочке и множество смеющихся детей в пионерских галстуках, куда-то бегущих или запускающих воздушного змея, услышим как Сергей Калугин поёт «Наша Родина – СССР», а София Ротару – «Я, ты, он, она – вместе целая страна».

          Разумеется, в ответ нам расскажут про Сталина, Гулаг, 37 год, трупамизакидали, еслибынелендлиз, небылотуалетнойбумагигазеткойпопувытирали, мы услышим хриплое пение Визбора и Окуджавы, в очередной раз ознакомимся с биографиями известных актёров, учёных и писателей, побывавших в том самом Гулаге, потом ещё немножко про свободу, Ельцина, Немцова, ещё раз про глоток свободы, святые девяностые и вкус первого в жизни ми... тьфу, макбургера.

          Не знаю, как вам, а мне всё это надоело. Первое в меньше степени, но тоже надоело.

          Не был СССР раем, не был и адом. Не был Ленин святым, не был и демоном – талантливый политик, вполне отвечающий своему времени, безжалостному и неистовому.

          Если по уровню оскотинливания и расчеловечивания, то «святые девяностые», конечно, далеко опередили «кровавые тридцатые», но я бы не хотел снова жить в девяностые и не мечтаю оказаться в «тридцатых».

          Фото: Фотохроника ТАСС

          Коммунистическая идея – это предохранительный клапан в громоздком и нелепом локомотиве государства. Когда всё идёт вразнос, когда котёл вот-вот взорвётся – он может сработать.

          В потоке кипящей воды и клубящегося пара покажется на миг, что старый локомотив обрёл второе дыхание, что можно ничего не бояться, ничего не жалеть, лишь кидай в огонь уголёк – котёл уже не взорвётся, летим вперёд, остановка в коммуне, даром, что не видно её в тумане, ничего, что вопят попавшие под струю пара люди, наплевать, что падает давление, что лопата кочегара скребёт по пустому тендеру и нечего уже жечь в топке*.

          Коммунистическая идеология, вполне возможно, спасла Россию. История сослагательного наклонения не знает, но кудрявый Володя Ульянов оказался в (не)нужном месте и в (не)нужное время.

          Но жить с ней постоянно, несмотря на мороженое за 10 копеек и бесплатные квартиры от государства, оказалось невозможно. Полученный результат тоже не рай, но скучающие по СССР (на самом деле – по своей юности) первыми бы взвыли, вернись СССР Ужасный и Могучий в том виде, в каком он был на излёте своей жизни.

          Может быть, стоит подумать о том, что паровым котлам место только в паропанке, а не скучать по паровозу, несущемуся в коммуну по одному единственно-верному пути, сжимая в потном кулачке пластиковую «звёздочку» с портретом Володи Ульянова.

          Звёздочка такая, кстати, была жутким дефицитом. Основная масса октябрят обходилась жестяной, с профилем взрослого Ленина и жутко завидовала редким счастливчикам с пластиковой фигнёй на затёртом пиджачке.

          Ну а ностальгия – это дело хорошее. Забывать ничего не стоит, конечно же. Но в песни стоит вслушиваться, даже если в ней звучат приятные слова «Наша Родина – СССР»

          * автор знает, что уголь в топку подбрасывает не кочегар, а помощник машиниста, но ради сохранения ритма повествования сделает вид, что не в курсе.

          Источник: Блог Сергея Лукьяненко


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Москва должна принять на вооружение «концепцию котика»

          Антон Крылов, журналист
          «Осажденная крепость», даже если ей удается выстоять в течение долгого времени, обречена. Поэтому если Ирина Алкснис права и данная концепция выбрана кем-то влияющим на будущее страны, то ее (концепцию) нужно срочно менять. Подробности...
          Обсуждение: 101 комментарий

          Для либералов это нож в сердце

          Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов». А если подумать, то – зачем? Зачем отвлекать ребёнка? Подробности...
          Обсуждение: 24 комментария

          Как США могут нейтрализовать право России на вето в ООН

          Дмитрий Родионов, политолог
          Резолюции США и России по Сирии взаимно ветируются сторонами регулярно. То же происходит с резолюциями по Украине. И это логично. Но что это значит? Механизмы ООН не работают? Вся проблема в пресловутом праве вето? Подробности...
          Обсуждение: 35 комментариев

          Очень хорошо, что Маргарите Симоньян стыдно

          Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
          Высказывание Маргариты Симоньян задело за живое многих. Некоторые принялись обличать ее, но большинство задумалось – Симоньян затронула вопрос о социальной справедливости. Не просто об отношениях богатых и бедных, а о базовых вещах. Подробности...
          Обсуждение: 271 комментарий

          Проклятые русские и Израилю все испортили

          Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
          О роли Тель-Авива в гражданской войне в Сирии до сих пор говорится либо в крайне и глубоко конспирологическом контексте, либо очень размытыми и туманными фразами. Попробуем в этот информационный шум добавить реальных названий и реальных историй. Подробности...
          Обсуждение: 23 комментария

          Почему Украину не хотят подпускать к членству в НАТО

          Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          Состояние украинской армии не является условием для выдачи Плана действий в отношении членства, заявил глава комитета НАТО Петр Павел. Заметьте – речь не о вступлении, а лишь о программе консультирования кандидатов. В чем дело? Подробности...
          Обсуждение: 13 комментариев

          Москвой принята на вооружение концепция «осажденной крепости»

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          В Армении имеет место новая попытка «бархатной революции». Это в очередной раз актуализировало общественную дискуссию уже в России. Основная претензия к Кремлю очевидна: почему он продолжает ходить по граблям? Подробности...
          Обсуждение: 86 комментариев

          После потери Армении настанет очередь Белоруссии

          Армен Асриян, журналист, прозаик, поэт
          Когда в Армении начинается буза, в Сети немедленно начинают хором скандировать две дежурные мантры. «Нет, это не Майдан!» – скандирует хор из Армении. «Кому вообще нужна эта Армения! Ну и пусть валят!» – хор из России. Подробности...
          Обсуждение: 279 комментариев

          Как Россия должна ответить на агрессию США против Сирии

          Владимир Можегов, публицист
          Все, что творится сегодня на Ближнем Востоке, было запрограммировано еще в 1996 году, когда ведущими неоконами именно Сирия признавалась главным врагом Израиля. В этом русле и следует рассматривать недавний удар американцев. Само выживание России требует от нас быстрого и адекватного ответа. Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............