Для либералов это нож в сердце

Взгляд
20 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 15:06  |  vz.ru
Разделы

Саудитам нужна более дорогая нефть, чем России

России достаточно 64 долларов за баррель, но Саудовская Аравия хочет нефть по 80–100 долларовФото: Евгений Биятов/РИА Новости
На Россию и других экспортеров нефти свалилась неожиданная удача. Нефть впервые обновила максимумы с конца 2014 года и торгуется около 74 долларов. Вкупе с ослаблением рубля это сулит двойные выгоды российскому бюджету. Однако Саудовская Аравия все равно недовольна – ей нужна нефть по 80–100 долларов за баррель, тогда как России комфортно и при 64 долларах. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

США расширили список «российского покаяния»

Американцы нашли новые «грехи» России, без признания которых она не сможет улучшить отношения с СШАФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Список «грехов», за которые Россия должна «покаяться» перед США, чтобы улучшить с ними отношения, продолжает расти. Так, новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выдвинул Москве очередное условие для нормализации диалога. России признаваться не в чем, уверены эксперты, а число условий американцев может увеличиваться до бесконечности. Это просто очередной прием сдерживания России. Подробности...
Перейти а раздел…

Носитель важнейших ракетных секретов России беззащитен перед спецслужбами США

Борис Обносов имеет прямое отношение к ноу-хау, презентованным Путиным в рамках ПосланияФото: кадр из видео
Один из ключевых специалистов страны по перспективным ракетным технологиям, включая гиперзвуковые, пережил нападение в собственном доме. Что это – банальное ограбление, промышленный шпионаж, нечто третье? Как возможно, что в эпоху новой холодной войны секретоносители подобной значимости почти не охраняются? Подробности...
Перейти а раздел…

Пуски французских крылатых ракет по Сирии встретили с юмором

Новая крылатая ракета MdCN, выпущенная по Сирии с борта фрегата «Лангедок», прошла боевое крещениеФото: кадр из видео
Парижская пресса возмущается фиаско, постигшим французские фрегаты в сирийской операции. Из 16 нацеленных на Сирию ракет улетела только дюжина. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД источники в российском ВПК взяли французских коллег под защиту. Фрегаты стреляли новой ракетой MdCN, получившей, таким образом, в Сирии боевое крещение. А для новой ракеты это результат нормальный, считают они. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Для либералов это нож в сердце

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов». А если подумать, то – зачем? Зачем отвлекать ребёнка? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как США могут нейтрализовать право России на вето в ООН

Дмитрий Родионов, политолог
Резолюции США и России по Сирии взаимно ветируются сторонами регулярно. То же происходит с резолюциями по Украине. И это логично. Но что это значит? Механизмы ООН не работают? Вся проблема в пресловутом праве вето? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Очень хорошо, что Маргарите Симоньян стыдно

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Высказывание Маргариты Симоньян задело за живое многих. Некоторые принялись обличать ее, но большинство задумалось – Симоньян затронула вопрос о социальной справедливости. Не просто об отношениях богатых и бедных, а о базовых вещах. Подробности...
Обсуждение: 207 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
      Подробности...

      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Власти Украины заявили о «серьезных проблемах» с внешними долгами
          Россия предъявит доказательства уничтожения ракет США сирийской ПВОСуда в сирийском Тартусе разгрузили под дымовой завесойЛавров назвал шантажом заявления США о поставках С-400 АнкареТрамп обвинил ОПЕК в завышении цен на нефть
          В России подорожают загранпаспорта и водительские праваЛатвия потребовала от России объяснений по ситуации с учебными пусками ракетФранция отказалась рассказывать о сбоях при запуске ракет по СирииТурция забрала все свое золото из ФРС США
          Су-57 впервые пролетит над Красной площадьюВ Сети произошел раскол из-за подсолнечного масла «Новичок»Опубликовано фото используемого против боевиков в Сирии «огненного меча»США раскрыли детали проекта гиперзвуковой крылатой ракеты

          Главная тема


          США расширили список «российского покаяния»

          После ракетного удара США


          Позиция России по поставкам С-300 Сирии изменилась

          «не смогли отреагировать»


          Пентагон заявил о «неэффективности» российских систем ПВО

          подводные крейсеры


          Тихоокеанский флот остался без «Кальмаров»

          «медаль рабского режима»


          Асад вернул Франции орден Почетного легиона

          транзитные возможности


          Предсказан еще один удар России по латвийским портам

          сирийский конфликт


          «Умные» ракеты Трампа стали полезным подарком для России

          загадочное нападение


          Носитель важнейших ракетных секретов России беззащитен перед спецслужбами США

          битва за сирию


          Чем способен ответить американской армаде российский военно-морской флот

          «кому нужна эта Армения!»


          Армен Асриян: Не вами собрано – не вам и разбазаривать. Не можешь помочь – хотя бы не навреди

          концепция «осажденной крепости»


          Ирина Алкснис: Почему Россия вообще должна кого-то уговаривать и в чем-то убеждать?

          Запрет лекарств из США


          Сергей Худиев: У нас очень небольшие возможности наказать США, нанеся им экономический ущерб

          на ваш взгляд


          Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?


          Лев Пирогов

          Для либералов это нож в сердце

          Лев Пирогов
          публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          		 20 апреля 2018, 13:56

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Мы придумали способ отвлечь ребёнка от гаджетов», «Мы придумали ещё один способ отвлечь ребёнка от гаджетов», «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов».

          Знать, такая реклама, обыгрывающая суеверный страх дикаря перед радиоприёмником, пользуется успехом. А если подумать (чего я, конечно, ни в коем случае не призываю делать), то – зачем? Зачем отвлекать ребёнка?

          Одно дело если человек днями напролёт режется в одну и ту же механистическую игрушку (вроде как пасьянсы раскладывать); это говорит о том, что он испытывает хронический стресс, его душе тяжело, тревожно, скучно, муторно.

          Убийство времени – это, мягко говоря, подсознательный уход от действительности, а говоря грубо – способ символического самоубийства.

          И совсем другое дело – если этому человеку интересны разные игры, а помимо игр он ещё и «смотрит всякую дрянь». Потому что, вообще-то, играть и «смотреть всякую дрянь» – полезно.

          Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

          Во-первых, мы тоже это делаем. Вот вы, например, читаете сейчас эту статью. Можете уверенно ответить – зачем? А кто-то «болеет за наших» по телевизору или смотрит сериалы, находя в них вкус и разбираясь в сортах. И если это зачем-то нужно нам, нужно обществу, то почему не нужно ребёнку?

          Во-вторых, «дрянь» – понятие относительное и растяжимое.

          Скажем, большинство романов великого Жюля Верна – именно «дрянь» как с литературной, так и с научно-познавательной точки зрения, но кому же придёт в голову отвлекать ребёнка от Жюля Верна? Пускай себе, раз интересно; чему-нибудь да научится...

          Так вот во время просмотра «Ютуба» ребёнок тоже «чему-нибудь да учится» – получает информацию о мире. А то, что эта информация не упакована как «полезная», это не беда. «Вам шашечки или ехать?»

          Вот даже взять такую отвратительную гадость, как «распаковки». (Это отдельный жанр видео на «Ютубе» – распаковка покупок перед камерой; уроки наслаждения обладанием.)

          Из этих видео ребёнок получает больше суровой правды о нашем мире, чем из всех учебников по «Окружающему миру» и «добрых детских книжек» вместе взятых.

          Да, наш мир устроен именно так. Именно таковы его настоящие (а не декларируемые) цели и ценности. Вот кабы мы строили коммунизм и собирались покорить космос, тогда другой коленкор. А пока национальная идея формулируется как «рост благосостояния граждан» – чего ж вы хотите...

          Лет двести, а то и сто назад говорили: «Нечего тебе, балбесу, книжки читать – нужно жизни учиться, ремесло осваивать, а в книжках одна фантазия». Теперь говорят: «Нечего в телефон пялиться». Хотя именно пялиться-то и надо, если хочешь «жизни учиться».

          Вам хочется плеваться? Мне тоже. Но как же мы дошли до жизни такой? Очень просто – на раз, два, три.

          Раз – общество лишается стратегических мобилизующих целей (возможно, они есть у власти или у отдельных её представителей, но нам об этом остаётся только догадываться).

          Два – освободившиеся валентности устремляются к торгово-развлекательным центрам.

          И три – образование отдаётся на откуп Высшей школе экономики (экономики роста потребления).

          Попытка изменить последнее обстоятельство, выразившаяся в назначении министром образования и науки Ольги Васильевой, вышла не слишком удачной. Скандал с предложенными министерством новыми образовательными стандартами, похоже, развивается не в её пользу.

          А всё дело в учебниках. Учебники – это бизнес, это гигантские тиражи. Новые образовательные стандарты их отменяют – у людей, считающих образование своей вотчиной, своим «кормлением», отбирают кусок. Это война.

          А воевать они умеют.

          Стали известны планы разделения Министерства образования и науки надвое (образование отдельно, наука отдельно), прозвучали фамилии предполагаемых руководителей новых министерств, и Васильевой среди них нет. Не исключено, что её решено «убрать красиво», не признав поражения, хотя фактически его потерпев.

          Почему так получилось? Да потому же, почему у нас, таких прекрасных, патриотичных, такие ужасные либеральные правительство и Центробанк. Нет опытных кадров, не из кого собрать жизнеспособную команду. Управленческая генерация есть только у либералов.

          Вы скажете: ну, матрос Железняк ведь как-то управлял госбанком с помощью нагана и взятых в заложники «спецов»? Управлял. Но и Гражданская война была притом.

          А нам гражданской войны не нужно – нам мировой гибридной достаточно. Вот и приходится второстепенными вопросами жертвовать. Не говоря уж о таких третьестепенных, как образование. «Политика – искусство возможного».

          Кстати, ещё о кадрах. Дефицит нелиберальных образовательных кадров наблюдается не только в правительстве. Он есть и в обществе.

          Большинство талантливых, успешных и просто дееспособных проектов, ориентированных на детей школьного возраста и их родителей, либеральны до мозга костей.

          Взять образовательный портал «Мел». Там много толкового народа. Но мама дорогая, как топил «Мел» против Трампа! До потери лица и пульса. Хотя, казалось бы, где Трамп – и где дети...

          Или вот пример посвежее. Я подписан на их рассылку и недавно получил такую расчудеснейшую рекламу:

          «Четыре важные причины читать с ребёнком книги про какашки. Это делают все. И стыдиться тут нечего. Если в Европе зайти в книжный магазин, там будет не одна полка с книгами про какашки. В России они пока кажутся странными и стыдными – Анна Кузнецова явно бы не одобрила. Почему всё-таки стоит читать с ребёнком книги про «то, что в горшочке», рассказывает Ксения Букша. А если вы к такому ещё не готовы, то вот классные книги про космос (как-никак День космонавтики скоро!)». Конец цитаты.

          Заметьте, как расставлены приоритеты: для продвинутых, кто не отстаёт от жизни, – про экскременты, а для олухов, застрявших во вчерашнем дне, – про космос. И омбудсмена Кузнецову пнуть не забыли. Она же «попадья», а для либеральных какашковедов это нож в сердце.

          Мне стало смешно, и я провёл на страничке нашего журнала опрос: а не начать ли и нам печатать статьи «про то, что в горшочке», как думаете, дорогие родители? Ну, чтоб не отставать от Европы? Результат был – свыше девяноста процентов «против» и около десяти «за». Всё-таки наши люди.

          Постановили: горшочек не освещать, а осветить другой вопрос: «Что такое совесть?». А также – что такое судьба, рок, Провидение и Предопределение и чем они отличаются друг от друга. (Получай, какашист, гранату от «поповских».)

          Да, мы говорим с детьми на такие темы. У нас своя война с «распаковками»: мы рассказываем, что такое интеграл и архетип, рассказываем про живопись Рембрандта и про теорию множественных вселенных Эверетта, и детям нравится.

          Буквально сегодня получил письмо от читателя (судя по фото, лет 11–12):

          «Уважаемая редакция! Хочу написать вам своё мнение о журнале. Очень мне он нравится, прочитываю за два часа. Интересные статьи, рассказы, интервью, викторины. В апрельском выпуске вы написали, что хотите рассказать про квантовую физику. Очень интересно, буду ждать. Только не забудьте!»

          Не забудем. И вот поэтому к проблемам типа «дети уткнулись в гаджеты» или «детскую литературу заполонили книжки о естественных отправлениях» я призываю относиться без драматизма. Заполонили – так им и надо.

          Помните же, как говорят: муха во всём видит – известно что, а пчела видит цветы. Это верно. Но надо сделать и следующий шаг: самому не быть известно чем и не плодить мух, а быть тем самым цветком для пчёл.

          Пусть пчёл становится больше. А значит, будет больше мёда для всех.

          Итак, о квантовой физике. Всё началось со спектральных формул и серии Бальмера – ну, вы же помните серию Бальмера, дорогие ребята?..


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Как США могут нейтрализовать право России на вето в ООН

          Дмитрий Родионов, политолог
          Резолюции США и России по Сирии взаимно ветируются сторонами регулярно. То же происходит с резолюциями по Украине. И это логично. Но что это значит? Механизмы ООН не работают? Вся проблема в пресловутом праве вето? Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Очень хорошо, что Маргарите Симоньян стыдно

          Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
          Высказывание Маргариты Симоньян задело за живое многих. Некоторые принялись обличать ее, но большинство задумалось – Симоньян затронула вопрос о социальной справедливости. Не просто об отношениях богатых и бедных, а о базовых вещах. Подробности...
          Обсуждение: 197 комментариев

          Проклятые русские и Израилю все испортили

          Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
          О роли Тель-Авива в гражданской войне в Сирии до сих пор говорится либо в крайне и глубоко конспирологическом контексте, либо очень размытыми и туманными фразами. Попробуем в этот информационный шум добавить реальных названий и реальных историй. Подробности...
          Обсуждение: 15 комментариев

          Почему Украину не хотят подпускать к членству в НАТО

          Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          Состояние украинской армии не является условием для выдачи Плана действий в отношении членства, заявил глава комитета НАТО Петр Павел. Заметьте – речь не о вступлении, а лишь о программе консультирования кандидатов. В чем дело? Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          Москвой принята на вооружение концепция «осажденной крепости»

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          В Армении имеет место новая попытка «бархатной революции». Это в очередной раз актуализировало общественную дискуссию уже в России. Основная претензия к Кремлю очевидна: почему он продолжает ходить по граблям? Подробности...
          Обсуждение: 71 комментарий

          После потери Армении настанет очередь Белоруссии

          Армен Асриян, журналист, прозаик, поэт
          Когда в Армении начинается буза, в Сети немедленно начинают хором скандировать две дежурные мантры. «Нет, это не Майдан!» – скандирует хор из Армении. «Кому вообще нужна эта Армения! Ну и пусть валят!» – хор из России. Подробности...
          Обсуждение: 167 комментариев

          Как Россия должна ответить на агрессию США против Сирии

          Владимир Можегов, публицист
          Все, что творится сегодня на Ближнем Востоке, было запрограммировано еще в 1996 году, когда ведущими неоконами именно Сирия признавалась главным врагом Израиля. В этом русле и следует рассматривать недавний удар американцев. Само выживание России требует от нас быстрого и адекватного ответа. Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          Извращенная логика толерантных Нидерландов

          Андрей Графов, сценарист
          Нацисты хотели, чтобы евреев не было, потому что они считали их неполноценными и вредными. Современные либералы тоже хотят, чтобы евреев не было. Подробности...
          Обсуждение: 97 комментариев

          Серьезные волнения гарантируют Армении тяжелые травмирующие последствия

          Андрей Бабицкий, журналист
          Почему мода на все антироссийское продолжает оставаться на постсоветском пространстве устойчивым трендом, несмотря на то, что курс на евроинтеграцию никак не улучшил положения дел в выбравших его государствах? Ответ очевиден. Подробности...
          Обсуждение: 28 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............