«Общество спектакля» получило по роже

Накануне разрекламированного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором среди соотечественников неожиданно разгорелся спор: за кого болеть.

Странная штука. Дерутся россиянин и иностранец, а мы ломаем голову. Меня тоже спросили: «Ты за кого?» Я ответил: «Русские своих не бросают». И получил уточняющий вопрос: «А кто русский?»

Рассказываю.

Русский – это прежняя форма постепенно приходящего ему на смену прилагательного «российский». Помните, как Белинский назвал роман «Евгений Онегин»? «Энциклопедия русской жизни». Сегодня бы сказали – «российской».

У нас были русские полководцы и Багратион, и Барклай де Толли, русский мореплаватель Беллинсгаузен, русский писатель Фонвизин, русский химик Иоганн Тобиас (Иван Егорович) Ловиц и так далее. Они тоже не ходили завернутыми в российский флаг и молились разным богам (принадлежали к разным конфессиям). Они просто делали свое дело.

Так что, если вам не нравится словосочетание «русский борец Нурмагомедов» – проблема у вас, а не у него.

Да, живет и тренируется в Америке. Да, дерется не за честь флага, а за славу и деньги (правда, атлетическая комиссия штата Невада сейчас над этим работает: могут и Америку отобрать, и гонорар, одну папаху оставить). Но вопрос не в том, чувствует ли Нурмагомедов себя «послом России в мире профессионального спорта». Вопрос в том, чувствует ли Россия его своим послом.

Если нет, то проблемы у нее, а не у него.

В личности и поведении спортсмена (актера, политика, писателя, ученого, военачальника) может что угодно нравиться или не нравиться. Но против чужих всегда надо поддерживать своего.

Если же мы дошли до того, что не понимаем сходу, без рассуждений, кто свой, а кто чужой, значит, мы опупели. Стали подобны сороконожке, задумавшейся, как она ходит. Такая сороконожка не способна ступить ни шагу.

А нация, которая, ковыряя в носу, решает, кого ей в себя брать, а кого не брать, вовсе никуда не идет – все, пришла. «Денацифицировалась».

У истории есть центробежная и центростремительная силы. Нация либо растет и крепнет (и тогда для нее все – свои, независимо от того, под песню «Дагестан» они выходят на бой или под «Подмосковные вечера»), либо усыхает и скукоживается.

На эту тему

Есть у меня знакомый из Института антропологии, рассказывал про такое исследование. Ездили они по разным уголкам нашей многонациональной родины и показывали представителям разных проживающих в ней народностей альбомчик с образцами прядей волос, стеклянными муляжами радужной оболочки глаз разных цветов, рисунками различных овалов лиц, разрезов глаз, форм ушей, носов и так далее. Испытуемому нужно было просто выбрать самые ему понравившиеся.

Одни выбирали свой физиологический тип (присущий людям своей национальности), другие выбирали чужой. Там, где большинство испытуемых выбирали чужой тип, следовал вывод о вырождении этой национальной группы. Потому как, выбирая картинку с разрезом глаз, люди бессознательно примеряют ее на потенциального сексуального партнера.

Вот такой был неполиткорректный эксперимент.

Мне даже по секрету поведали, какие у нас национальности вырождаются, а какие нет, но я, конечно, секрета не выдам, тем более что забыл.

Думаю, что большинство наших дяденек и тетенек, рассудительно выбиравших, за кого же им болеть в недолгом общемировом умопомрачении под названием «бой века», тоже подсознательно «примеряли на себя» участников этого боя. Под кем кряхтеть или, пардон, на кого карабкаться. В переносном смысле, конечно.

С одной стороны – «западная культура» с ее очевидными признаками: шоу, спектакль, сексапильность и полная безответственность за сказанное слово, искупаемая периодической «благотворительностью» и правильными фоточками с правильными людьми. С талантом «порхать как бабочка и жалить как пчела».

С другой – насупленная «золотая дремотная Азия» с перстом, указующим наверх, и полной нетерпимостью к «обществу спектакля» – вплоть до готовности дать этому «обществу спектакля» по роже. С несомненным талантом «мешки ворочать» и явным неумением делать то, что обычно этому противопоставляется.

«Битлз» – против Иосифа Кобзона. Рафаэль – против закоптелой иконы. CNN – против Маргариты Симоньян. «Макдоналдс» – «касса свободна» против столовой общепита – «больше не занимать».

Я за наших.