«Общество спектакля» получило по роже

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Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
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Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

Экспроприировать Почаевскую лавру раскольникам будет так же сложно, как и другие храмыФото: Mykola Vasylechko/wikipedia.org
СБУ объявила на минувшей неделе о разоблачении очередного коварного плана России: «страна-агрессор» якобы спровоцирует украинских националистов на захваты храмов РПЦ, чтобы вызвать гнев мирового христианства. На самом деле ясно, что это киевская власть готовится отнять храмы в пользу «новой поместной церкви». Существуют ли юридические основания для такого отъема имущества? Или все будет происходить по «революционному» сценарию Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Чем глава Интерпола насолил властям Китая

Исчезнувший глава Интерпола был найден в руках китайского правосудияФото: INTERPOL/EPA/ТАСС
Глава Интерпола Мэн Хунвэй уехал в Китай и не вернулся. Лишь когда его начали активно искать, выяснилось, что власти КНР арестовали его сразу после приезда на родину. После некоторых раздумий ему официально предъявили обвинения в коррупции. Однако этому не поверили даже сами китайцы. В чем могут быть реальные причины задержания столь высокопоставленного международного чиновника? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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«Общество спектакля» получило по роже

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Странная штука. Дерутся россиянин и иностранец, а мы ломаем голову. Меня тоже спросили: «Ты за кого?» Я ответил: «Русские своих не бросают». И получил уточняющий вопрос: «А кто русский?» Рассказываю. Подробности...
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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          Лев Пирогов

          «Общество спектакля» получило по роже

          Лев Пирогов
          публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          		 8 октября 2018, 18:19

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          Накануне разрекламированного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором среди соотечественников неожиданно разгорелся спор: за кого болеть.

          Странная штука. Дерутся россиянин и иностранец, а мы ломаем голову. Меня тоже спросили: «Ты за кого?» Я ответил: «Русские своих не бросают». И получил уточняющий вопрос: «А кто русский?»

          Рассказываю.

          Русский – это прежняя форма постепенно приходящего ему на смену прилагательного «российский». Помните, как Белинский назвал роман «Евгений Онегин»? «Энциклопедия русской жизни». Сегодня бы сказали – «российской».

          У нас были русские полководцы и Багратион, и Барклай де Толли, русский мореплаватель Беллинсгаузен, русский писатель Фонвизин, русский химик Иоганн Тобиас (Иван Егорович) Ловиц и так далее. Они тоже не ходили завернутыми в российский флаг и молились разным богам (принадлежали к разным конфессиям). Они просто делали свое дело.

          Фото: John Locher/AP/ТАСС

          Так что, если вам не нравится словосочетание «русский борец Нурмагомедов» – проблема у вас, а не у него.

          Да, живет и тренируется в Америке. Да, дерется не за честь флага, а за славу и деньги (правда, атлетическая комиссия штата Невада сейчас над этим работает: могут и Америку отобрать, и гонорар, одну папаху оставить). Но вопрос не в том, чувствует ли Нурмагомедов себя «послом России в мире профессионального спорта». Вопрос в том, чувствует ли Россия его своим послом.

          Если нет, то проблемы у нее, а не у него.

          В личности и поведении спортсмена (актера, политика, писателя, ученого, военачальника) может что угодно нравиться или не нравиться. Но против чужих всегда надо поддерживать своего.

          Если же мы дошли до того, что не понимаем сходу, без рассуждений, кто свой, а кто чужой, значит, мы опупели. Стали подобны сороконожке, задумавшейся, как она ходит. Такая сороконожка не способна ступить ни шагу.

          А нация, которая, ковыряя в носу, решает, кого ей в себя брать, а кого не брать, вовсе никуда не идет – все, пришла. «Денацифицировалась».

          У истории есть центробежная и центростремительная силы. Нация либо растет и крепнет (и тогда для нее все – свои, независимо от того, под песню «Дагестан» они выходят на бой или под «Подмосковные вечера»), либо усыхает и скукоживается.

          Есть у меня знакомый из Института антропологии, рассказывал про такое исследование. Ездили они по разным уголкам нашей многонациональной родины и показывали представителям разных проживающих в ней народностей альбомчик с образцами прядей волос, стеклянными муляжами радужной оболочки глаз разных цветов, рисунками различных овалов лиц, разрезов глаз, форм ушей, носов и так далее. Испытуемому нужно было просто выбрать самые ему понравившиеся.

          Одни выбирали свой физиологический тип (присущий людям своей национальности), другие выбирали чужой. Там, где большинство испытуемых выбирали чужой тип, следовал вывод о вырождении этой национальной группы. Потому как, выбирая картинку с разрезом глаз, люди бессознательно примеряют ее на потенциального сексуального партнера.

          Вот такой был неполиткорректный эксперимент.

          Мне даже по секрету поведали, какие у нас национальности вырождаются, а какие нет, но я, конечно, секрета не выдам, тем более что забыл.

          Думаю, что большинство наших дяденек и тетенек, рассудительно выбиравших, за кого же им болеть в недолгом общемировом умопомрачении под названием «бой века», тоже подсознательно «примеряли на себя» участников этого боя. Под кем кряхтеть или, пардон, на кого карабкаться. В переносном смысле, конечно.

          С одной стороны – «западная культура» с ее очевидными признаками: шоу, спектакль, сексапильность и полная безответственность за сказанное слово, искупаемая периодической «благотворительностью» и правильными фоточками с правильными людьми. С талантом «порхать как бабочка и жалить как пчела».

          С другой – насупленная «золотая дремотная Азия» с перстом, указующим наверх, и полной нетерпимостью к «обществу спектакля» – вплоть до готовности дать этому «обществу спектакля» по роже. С несомненным талантом «мешки ворочать» и явным неумением делать то, что обычно этому противопоставляется.

          «Битлз» – против Иосифа Кобзона. Рафаэль – против закоптелой иконы. CNN – против Маргариты Симоньян. «Макдоналдс» – «касса свободна» против столовой общепита – «больше не занимать».

          Я за наших.


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