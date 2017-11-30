За что можно так не любить собственную страну?

У американцев рухнул спутник. Секретный и военный, как это часто у американцев принято, он затонул в океане. Назывался Zuma.

Лично я не испытываю никакого щенячьего восторга по поводу этой катастрофы и не собираюсь визжать нечто неадекватное в духе: «Ой, посмотрите, да у США руки растут не из того места, они даже спутник в космос не могут запустить!»

Я этого не стану делать даже не потому, что элементарно не злораден, и даже если у потенциального врага – или, если хотите, военного оппонента – случаются какие-то неудачи, не в моем характере гадливо потирать ладони от удовольствия. Просто в любом противостоянии я выступаю за открытое выяснение отношений, как говорится, по-мужски.

Однако когда подобная катастрофа происходит в моей стране, даже если я не имею отношения к той сфере, где это случается, чисто инстинктивно я начинаю сопереживать парням, которых это коснулось. Ведь это наши парни, они стараются сделать для нашей с вами страны что-то такое, чем мы все вместе потом, по идее, должны гордиться.

Я, наверное, извращенец. Потому что, когда в океан падают спутники, запущенные Россией, и когда то же самое происходит у США, я наблюдаю среди наших, отечественных, будем так говорить, «элит» – представителей довольно широкого медийно-политического класса – совершенно противоположные реакции. Мне, ей-богу, начинает казаться, что мы живем в разных странах.

Они, наши «элиты», радостно потирают ручки, когда на молодом еще космодроме Восточный происходит нештатная ситуация. Уровень злорадства в социальных сетях и прессе зашкаливает, и только ленивый не бросил камень в Роскосмос. Все это разрастается в такую повсеместную травлю, что признаться в приличном обществе в том, что имеешь отношение к отечественной космонавтике, не просто стыдно, но и опасно для мозга – заклюют.

Однако самое забавное заключается в следующем. В случае с катастрофой Zuma крайне весомая часть, жирный такой ломоть, этих самых «элит» принимается слезно сочувствовать космической программе США, мол, путь к звездам так или иначе лежит через тернии, и неудачи случаются, от них никто не застрахован, они нормальны и необходимо подставить плечо.

К слову, среди американского истеблишмента именно так и принято делать. Вы не поверите, но я чувствую к нему даже определенную ментальную близость, большую, чем к нашем «элитам». Ведь когда у США стрясается неудача в космосе, то там общественные деятели, политики всех мастей и популярные журналисты не принимаются во все горло хаять собственную «оборонку» вместе с компанией SpaceX и Илоном Маском, которые утопили Zuma в океане.

У них, американцев, принято поддерживать друг друга. По всей видимости у них есть понимание, что элита делает некое общее дело. И пускай для нас, для России, это дело несет определенную угрозу, я по-хорошему завидую их умению держать удар и держаться вместе. Отсутствию злорадства завидую.

Когда твои собственные сограждане не хихикают радостно, когда ты преодолеваешь пресловутые тернии, к звездам пробиваться легче.

Я вот не могу никак понять, что же не так с нашими интеллектуальными элитами? Почему они готовы раболепно преклоняться перед мало-мальскими техническими достижениями других стран и сочувственно относиться к их провалам, но при этом им совершенно чуждо идентичное отношение ко всему, что происходит в этой сфере у нас в России?

За что можно так не любить собственную страну? Это прямо какая-то нерешаемая для меня загадка. Причем эта тотальная нелюбовь распространяется практически на все. Сделали у нас крутейшего робота-антропоморфа, объективно крутейшего – это даже конкуренты признают (я тестил этого робота, потому знаю). Нет, у нас в комментариях на «Ютубе» – снова ругань. Научили таксу дышать под водой? Снова ругань: «ученые садисты» и все такое прочее.

В общем, принцип реакций этой публики во всех случаях прогнозируем. У меня такие реакции в последнее время ничего, кроме жалости, не вызывают. А вот за наших парней, которые собирают суперроботов и создают передовые технологии, я переживаю по-настоящему.

Что до американского спутника – пусть плавает с миром. Перефразируем гения: «Космос и злорадство – вещи несовместимые».