Русские роботы на страже гидрокосмоса

Я, признаться честно, до сих пор считаю «Титаник» одним из крутейших фильмов современности, смотрел его, получается, лет в четырнадцать, и помню, как мое подростковое сознание восторгалось съемками глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» – уникальных в планетарном масштабе комплексов.

Старожилы технических наук уверяют, что в советское время мы шагали далеко впереди США и прочих высокоразвитых государств в том, что касается морской робототехники. В девяностые, естественно, наши мозги частично утекли на Запад, а вместе с ними и данные о перспективных разработках.

Однако даже невзирая на то, что период, когда страну буквально раздербанивали как могли, отбросил большую часть нашего научного сектора на пару десятилетий назад, в том, что касается подводных и надводных придумок, мы не только остались на плаву, сохранив достижения СССР, но и успевали худо-бедно двигаться вперед.

Качественный скачок произошел уже в 2010-е – вместе с перевооружением армии и вообще ренессансом военно-промышленной отрасли. У нас как-то очень много говорили по телевизору и не только о различного рода «Искандерах», С-400 и прочих безумно крутых военных штуках, способных пачками уничтожать и потенциального, и вполне реального (террористов ИГ*) противника, но как-то не особо обращали внимание на более глубокие вещи, точнее, глубоководные.

К примеру, почти незаметно прошла просто потрясающая история с возвращением домой морского робота, затерявшегося в акваториях Тихого океана на Дальнем Востоке.

Там в 2014-м испытывали глубоководный необитаемый аппарат «Клавесин». Во время погружения в бухте Большой Камень что-то пошло не так, связь с морским роботом была потеряна, ученые замучились искать дорогущую машину («Клавесин» существовал чуть ли не в единственном экземпляре). На проекте справедливо собирались поставить крест.

Спустя некоторое время после трагического, как казалось ученым, инцидента системы безопасности Тихоокеанского флота были подняты по тревоге – в бухте Золотой Рог, фактически в самом Владивостоке, военные засекли неопознанный подводный объект, который всплыл недалеко от базы института, занимавшегося глубоководными исследованиями.

К счастью для военных и к полному недоумению ученых, неопознанный объект оказался не чем иным, как потерявшемся в тихоокеанских глубинах морским роботом «Клавесин». Когда в институте провели расследование происшествия, выяснилось, что студент-стажер, принимавший участие в испытаниях аппарата, проявил не согласованную ни с кем инициативу и оснастил робота функцией go home.

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Парнишка не предполагал, что она активируется самостоятельно, но «Клавесин» оказался настолько умным, что обнаружил функцию в системе и запустил ее. Не знаю, как сложилась судьба этого смелого студента, надеюсь, его повысили и он уже собирает еще более умные машины.

К слову, Фонд перспективных исследований – тот самый, что курировал создание робота-антропоморфа Федора и боевого робота Нерехта, в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Чтобы как раз выявить и привлечь в большую науку самородков, способных находить решения для нерешаемых задач, как в этой истории с вернувшимся домой «Клавесином».

Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Уже сейчас рассматриваются возможности участия автономных робототехнических комплексов в охране и мониторинге морских границ России.

Гидрокосмос – так называют морские и океанские просторы нашей планеты – это направление неизведанное, наряду с космосом звездным, и, возможно, более важное в ближайшей перспективе. Если смотреть на вопрос глобально – то планету в ближайшие десятилетия ждут не только войны за нефтегазовые ресурсы, но и войны за морские ресурсы тоже.

Как будут выглядеть эти новые геополитические противостояния, можно только догадываться, и лучше, конечно, идти на шаг впереди.

Из военкоровских инсайдов могу, например, сообщить следующее – обратите внимание на Арктику. Там уже, несмотря на вечную мерзлоту, накаляются территориальные споры, и наши десантники не зря проводят регулярные учения в соответствующих условиях.

Напомню, российский титановый флаг под толщей льдов на арктических глубинах установили именно наши морские роботы – легендарные аппараты «Мир-1» и «Мир-2». Не все же им в кино сниматься, пришло время завоевывать новые территории – на этот раз морские.