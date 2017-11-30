Союзники по блоку НАТО воюют между собой

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23 января, вторник  |  Последнее обновление — 22:11  |  vz.ru
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Нападками на Россию и Китай США подрывают ВТО изнутри

Обвинения США в нарушении Россией и Китаем норм ВТО надуманныФото: Alex Milan Tracy/Zuma/Global Look Press
США снова обвиняют Россию и Китай в нарушении правил Всемирной торговой организации – якобы Москва и Пекин мешают свободе торговли. Парадокс в том, что Вашингтон, получивший в свое время в результате создания ВТО огромные прибыли, теперь искусственно создает кризис в этой организации. Зачем это ему нужно и при чем здесь Россия? Подробности...
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Борьбу русских Латвии усилят «тяжелой артиллерией»

Нила Ушакова русские Латвии называют «коллаборационистом», Татьяну Жданок – «новой надеждой»Фото: Артем Геодакян/ТАСС, кадр из видео
Мэра Риги, лидера партии «Согласие» Нила Ушакова часто упрекают в сговоре с властью, жертвой которого стали русские интересы. Это послужило одной из причин возвращения в политику влиятельного евродепутата Татьяны Жданок. Она обещает дать Ушакову бой и защитить интересы русских школ, подчеркивая: выборы этого года – решающие, ведь русским Латвии грозит насильственная ассимиляция. Подробности...
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Узаконить сожительство в России мешают европейские гей-браки

Сожительство превращается в аналог полноценного брака через два года при наличии детей и через пять лет, если детей у пары нетФото: Bill Ling/moodboard/Global Look Press
Российские законодатели обсуждают возможную реформу юридического понятия брака – предложено считать законными не только зарегистрированные, но и фактически сложившиеся отношения. Как именно предполагается уравнять в правах законных супругов и сожителей (в полицейской терминологии), в чем вообще смысл подобных нововведений и насколько велик шанс, что они станут реальностью? Подробности...
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Американцы стыдятся своего голода

О кризисе с нехваткой продовольствия в США говорят с 2009 годаФото: Christopher Aluka Berry/Reuters
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Союзники по блоку НАТО воюют между собой

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Условия, выдвинутые Россией, курдов не устроили. Что ж, это их выбор. Мы рассказали курдам о готовящейся против них операции, предложили свою помощь, объяснили, чего хотим взамен. Ну и где тут предательство? Подробности...
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

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          Семён Пегов

          Союзники по блоку НАТО воюют между собой

          Семён Пегов
          военкор, автор проекта WarGonzo
          		 23 января 2018, 16:50

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          Турецкая армия вот уже почти неделю проводит операцию в сирийском регионе Африн против своих традиционных врагов – курдских вооруженных формирований. Операция называется крайне мирно – «Оливковая ветвь», однако задействованы в ней довольно мощные военные ресурсы: авиация, артиллерия, бронетехника.

          По мощности «Оливковую ветвь» можно смело сравнивать с антитеррористической операцией против пресловутого ИГИЛ* (террористов, у нас, да и во всем мире запрещенных). С точки зрения Эрдогана и лояльных к нему турецких военных (лояльны не все, дальше объясню почему), курды для Анкары те же самые террористы, что и исламисты-радикалы.

          Может быть, даже в большей степени террористы, чем ИГИЛ, потому что разгромленное квазигосударство на турецкие территории открыто не претендовало. Более того, мы сами фиксировали факты экономического сотрудничества между т. н. халифатом и Турцией.

          К такому положению вещей, смотреть на которые из заснеженной Москвы немного диковато, надо относиться спокойно и без истерики. Восток, как известно, дело тонкое, и для жарких пустынь нормальным явлением выглядит то, что нам покажется странным и противоречивым.

          Но вернемся к Эрдогану и его армии, интенсивно штурмующей курдские позиции в Африне и окрестностях.

          Фото: Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

          В глобальном смысле ситуация, сложившаяся сейчас в северной Сирии, не то что вредит нашим интересам, а ровным счетом наоборот – вполне им соответствует.

          Учитывая, что за курдами стоят США – в самом примитивном физическом смысле их спецназ прикрывает курдские спины, а Турция – полноправный член НАТО, отбросив сантименты, в сухом остатке мы получаем войну одной страны НАТО с другой. А это событие почти что историческое!

          Если мы и не благословляли турок на этот курдский поход, то уж точно были в курсе.

          Накануне операции турецкий генералитет встречался с верхушкой нашего Минобороны, а когда осуществляются контакты на таком уровне – союзников о подобных вещах принято ставить в известность.

          Отметим также, что и наша реакция на «Оливковую ветвь» была спокойной и взвешенной. Это говорит об определенном уровне в том числе и информационной подготовки.

          Своих военных Россия предусмотрительно из Африна вывела (у нас там был небольшой гарнизон). Зачем оставлять наших военнослужащих под ударами турецкой артиллерии и авиации? Техника у них наверняка точная, но артиллерийская погрешность – штука коварная, меры предосторожности будут не лишними.

          Однако наша прогрессивная общественность, а вместе с нею ура-паникеры и прочая легковозбудимая публика, тут же вскричали: Россия предала несчастных и всячески ущемленных курдов, которые борются за свои свободы и идеалы.

          Сами курды при этом в первые дни после начала турецкой спецоперации обошлись без прямых обвинений и подхватили эту волну значительно позже, осознав, что на нее есть определенный социальный запрос.

          Первоначальные заявления представителей «Демократических сил Сирии» (группировки, созданной на основе курдских формирований при прямой поддержке США) говорили о том, что Россия взамен на поддержку и защиту выдвинула определенные условия.

          Из уст курдов российское предложение звучало приблизительно так: ДСС объединяет свои усилия с нашим главным союзником на сирийской земле – САА – и входит в асадовскую антитеррористическую коалицию. Курды посчитали это неприемлемым.

          Тема, прямо скажем, деликатная, и нужно понимать, что курдская интерпретация нашего предложения может отличаться от реальных условий, предложенных Россией.

          Однако даже в этих заявлениях курдов никакая обида не сквозила. Все ведь не дети давным-давно и понимают, что ни один военный союзник не будет оказывать поддержку просто так.

          Условия, выдвинутые Россией, курдов не устроили. Что ж, это их выбор. Но сам факт подобного разговора и обсуждения так называемой сделки говорит о том, что мы в Сирии работаем честно и в открытую.

          Мы рассказали курдам о готовящейся против них операции, предложили свою помощь, объяснили, чего хотим взамен. Ну и где тут предательство?

          Нормальные рабочие отношения, ничего личного. По-взрослому и по-мужски. Это во-первых.

          А во-вторых, наша шумная прокурдская публика как-то залихватски гребет всех курдов под одну гребенку, пользуясь тотальной неосведомленностью наших так называемых интеллектуальных элит.

          Курды в Сирии не представляют собою однородной массы, которая стоит под одним флагом.

          Курдских вооруженных формирований много, не все они поддерживают грамотно распиаренную группировку «Демократические силы Сирии» и не все выбрали на роль главного союзника США.

          Ту часть курдского ополчения, что однозначно определилась в нашу пользу и заручилась нашей поддержкой, никто на растерзание кровожадному Эрдогану не отдает и отдавать не собирается.

          Наша, к слову, поддержка тоже имеет крайне деликатные формы, говорить о которых публично в военной дипломатии не принято. Но она достаточно весома, что можно заключить хотя бы из того, что отдельные части курдского ополчения, выбирая между Россией и США, выбирают нас.

          Итак, давайте подытожим.

          Пророссийские курды по-прежнему находятся под нашей опекой, проамериканским курдам мы предложили сделку – они отказались, в Сирии на данный момент союзники по блоку НАТО, нашему главному геополитическому оппоненту, воюют между собой (турецкие военные воюют против американских), наши военные в безопасности.

          Для диванных ура-паникеров все эти факторы, конечно же, вызваны отнюдь не нашей, российской, дипломатией и говорят о том, что Россия оставляет свои позиции в Сирии. Ну, тут уж, как говорится, аргументы бессильны.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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