Главный урок из всей этой олимпийской истории

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Украина восприняла свой долг Газпрому как новый кредит «агрессора»

Нафтогазу выгодно быть должным Газпрому, чем украинским банкамФото: Никитин Максим/ТАСС
Выяснилось, почему украинский Нафтогаз отказывается выплачивать Газпрому 2 млрд долларов, которые он должен отдать по решению Стокгольмского арбитража. Оказывается, даже с учетом штрафа задержка платежа весьма выгодна Нафтогазу, а главное, он рассчитывает на выигрыш в следующем процессе против Газпрома. Насколько обоснованны такие надежды украинского руководства? Подробности...
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США решили бороться с Су-30 с помощью рохинджа

Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы, сообщили в Минобороны РоссииФото: Епанчинцев Евгений/ТАСС
В Госдепе раскритиковали решение России продать Мьянме истребители Су-30. Москву обвинили в «усугублении ситуации», в то время как «большинство стран мира» стремятся к разрешению конфликта властей этой страны и мусульман-рохинджа. Тезис выглядит лукаво и потому, что Су-30 – не «самолет для борьбы с партизанами», и по другой причине. Подробности...
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает растения

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
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«Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы

Тбилиси попросил 72 пусковые установки и 410 ракет к ним на общую сумму примерно в 75 млн долларовФото: Stuart A Hill AMS/MOD/wikipedia.org
Грузинская мечта сбылась раньше, чем украинская: первые американские ПТРК «Джавелин» поступили в Грузию и находятся в «безопасном месте». Вскоре местных военных научат использованию этого чудо-оружия, правда, не факт, что это убережет его от перепродажи, в том числе на Украину. В конце концов, для Грузии это до смешного бесполезные игрушки. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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С кем был бы Высоцкий, доживи он до наших дней?

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Обсуждение: 35 комментариев

Главный урок из всей этой олимпийской истории

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Споры вокруг свежих решений МОК по участию российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде уже несколько утомили. Однако есть в происходящем сторона, которую обходят вниманием, и именно о ней хотелось бы поговорить поподробнее. Подробности...
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        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

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          Ирина Алкснис

          Главный урок из всей этой олимпийской истории

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 25 января 2018, 11:30

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          Свежие решения МОК по участию российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде вызвали очередную (уже не помнится точно, какую по счету) волну яростного обсуждения происходящего.

          Надо признать, что споры эти уже несколько утомили, так же как и звучащие в них комментарии: возмущенные, злорадные, успокаивающие. Однако есть в происходящем сторона, которую обходят вниманием, и именно о ней хотелось бы поговорить поподробнее.

          Позиция государства и решение высшей власти страны относительно россиян на Олимпиаде известны – и уже который месяц являются объектом бурных дискуссий.

          Если оценивать это решение (предоставить спортсменам возможность самостоятельно определяться в своем отношении к происходящему) просто с человеческой точки зрения, какое слово наиболее точно охарактеризовало бы его?

          С государственно-политическими раскладами все более-менее понятно.

          Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

          Рунет ныне представляет собой поле боя, на котором сражаются различные мнения, которые считают это решение умным или глупым, стратегически продуманным или катастрофическим, верным или принципиально ошибочным.

          А если чисто по-человечески?

          А если чисто по-человечески, то решение российского государства не навязывать свое мнение спортсменам было... добрым. Да, просто добрым.

          Ситуация крайне непривычная для страны, где государственные интересы исторически доминируют над частными, общественные – над личными, а любой гражданин в конечном счете рассматривается как солдат, который должен быть готов выполнить свой долг и отданный ему приказ.

          А уж спортсменов последнее касается в десятикратной степени, учитывая, что большой спорт за период холодной войны превратился в сублимацию мирового геополитического противостояния, предмет национальной и государственной гордости.

          В результате российская власть неожиданно сломала собственную многовековую установку и поступилась важными для себя вещами ради частного и абсолютно эгоистичного желания небольшого числа людей – нескольких сотен спортсменов, для которых поездка на Олимпиаду является голубой мечтой, ради которой они готовы пожертвовать всем.

          Повторюсь, для данного текста главный вопрос не в том, правильно ли и умно поступило государство, но оно действительно поступило по-доброму – по-доброму к собственным людям.

          Возможно, это главный урок, который стоит извлечь из происходящего российскому обществу – наше государство теперь способно и готово учитывать частные интересы своих граждан...

          Хотя нет, главный урок происходящего все-таки в другом.

          Ради своих спортсменов Россия взяла на себя все шишки нынешних разборок с международной спортивной бюрократией: не хлопнула дверью, приняла унижение государственного флага, согласилась выплатить пятнадцатимиллионную компенсацию и т.д. и т.п.

          Все ради того, чтобы некие частные лица смогли исполнить мечту своей жизни.

          А что в итоге?

          А в итоге эти частные лица продолжают подвергаться изощренному унижению со стороны все той же международной спортивной бюрократии.

          Оставим за скобками злорадство из серии «ну вы же на все готовы ради исполнения своей мечты, так что будьте готовы на карачках пройтись на открытии Олимпиады под нейтральным флагом, держа в зубах собственные поводки».

          В конце концов, порог чувства собственного достоинства, не говоря уже о патриотизме, действительно личное дело каждого.

          А вот действия МОК, ВАДА и иже с ними – дело другое. Это организованные структуры, чьи ценностные и морально-этические установки не зависят от отдельных частных мнений.

          Россия только что дала пример доброго отношения к людям и готовности принять на себя всю тяжесть продолжающихся политико-спортивных разборок. А на этом фоне МОК делает с нейтральными спортсменами то, что делает.

          Доброта? Человечность? Великодушие? Милосердие?

          Нет, не слышали.

          Потому что это вы можете искренне себя считать нейтральными. Российское государство может вас называть нейтральными. Российское общество вас может жалеть (или презирать) за нейтральность.

          Но это ничуть не меняет того, что для всего мира вы – русские и на лбу у вас крупными буквами написано «Россия», и для мира вы – часть России. Вне зависимости от этнического происхождения, оттенка кожи и разреза глаз. И этого ничто не изменит – ни демонстративная капитуляция, ни готовность на любые условия и унижения, ни даже смена паспорта.

          Для мира вы были, есть и будете русскими, и поэтому вам от мира не положено ни доброты, ни человечности, ни великодушия, ни милосердия.

          Не то чтобы по данному поводу были какие-то иллюзии.

          Однако надо признать, что за послевоенные десятилетия мы несколько расслабились, местами розовые очки надели, стали мелькать мысли: ладно, глобальные вопросы – там «на войне как на войне», но в общечеловеческих вопросах все мы люди, все мы человеки, живущие по общим правилам современного гуманистического мира.

          Нет. Нас с вами это не касается.

          Любая наша мягкость и доброта рассматривается там как слабость и повод добить, а капитуляция и сдача в плен (в прямом или переносном смысле слова) – не повод применять по отношению к нам Конвенцию об обращении с военнопленными.

          Даже в такой ерунде, как спорт.

          Именно это является главным уроком, который нам стоит извлечь из всей этой олимпийской истории.

          И возможно, не так уж и плохо, что мы этот урок получили. Лучше в спорте, чем в по-настоящему важных вещах.


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