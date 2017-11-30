«Гордые руссокомментаторы и руссоблогеры» надувают щеки на бедолаг украинцев

Газета ВЗГЛЯД предлагает своим читателям ознакомиться с новой рубрикой – «Текст дня». Здесь мы будем публиковать материалы, вызвавшие наибольший отклик в блогосфере, авторы которых предпочитают сохранять анонимность.

Уже четыре года с завидной регулярностью встречаюсь на страницах ЖЖ с «гордыми руссокомментаторами и руссоблогерами», которые высокомерно по отношению к жителям Украины надувают щеки в своих уютных жилищах за компами, поучая нерадивых, как следует жить.

Как бы позабыв при этом, что они, вообще-то... суть россияне, наскакавшие в 1991-м себе на баррикадах у Белого дома оккупацию лихих девяностых с позорной Первой чеченской войной, расстрелом Верховного совета в 1993-м, манипуляциями на выборах в 1996-м, нагло отобранной у них общенародной собственностью и даже личными сбережениями с помощью гиперинфляции и даже мошеннических МММ, рекламировавшихся на всех государственных телеканалах, включая государственную систему «внутренних облигаций» с доходностью до 200% годовых, доведших в итоге страну до дефолта и падения рубля большего, чем у гривны.



И вот теперь эти самые россияне вдруг все это как бы позабыли и храбро надувают щеки в Сети, став «гордыми руссокомментаторами и руссоблогерами». Какие они, блин, крутые.

Как будто это лично они нашли Путина с его силовым окружением и привели его к власти – той, которая начала постепенно освобождаться от западной оккупации и освободила их до такой степени, что они теперь чувствуют себя «гордыми руссокомментаторами и руссоблогерами» за ее силовой спиной.

Вы там что, сами, что ли, в 1999-м вышли на улицы против доведшей страну до ручки власти и привели Путина на пост премьера, а потом – президента?



Или вам его все-таки Борис Николаевич за ручку пред очи привел и сказал: вот, уважаемые россияне, прошу любить и жаловать на президентских выборах – давайте, идите, голосуйте, хотя вы его еще ни хрена не знаете и к КГБ у вас с советских времен антипатия, но куда вы денетесь, когда власть сверху рекомендует?



Че, позабыли уже всю свою собственную «майданную эпопею», скукожившую Россию вашу, за которую ваши предки в отечественных войнах воевали, до границ РСФСР и разорившую вашу страну до барахолок на улицах Москвы под государственные спекуляции облигациями с купонами по 200% годовых?

Первую чеченскую войну, позорно законченную, позабыли? Ваучерную приватизацию позабыли? Массово остановившуюся промышленность позабыли? Рекламируемые государственными телеканалами «финансовые пирамиды» позабыли с Леней Голубковым? Второсортную хрень, челноками из Польши и Турции завозившуюся в качестве товаров первой необходимости, позабыли?



Вы вспомните, вспомните, прежде чем злорадствовать теперь по поводу своих украинских соседей, гордо надувающие теперь в соцсетях щеки «руссокомментаторы и руссоблогеры».



Может, чего и поймете, перестанете наконец талдычить свою мантру: «Пока жители Украины сами ля-ля-ля...»



Сами-то не то что четыре года, а все лихое десятилетие девяностых вместо этого «ля-ля-ля» сидели и ждали, как миленькие, чего там наверху произойдет и не появится ли там наконец-то кто-то, кто вам наконец-то жизнь начнет изменять да налаживать – при таких-то запасах самых базовых для всего мирового хозяйства ресурсов, как нефть, газ и множество полезных ископаемых на ваших огромных просторах.





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Ведь вот из таких как раз, рискну предположить, сейчас щеки и надувают всякие «гордые руссокомментаторы и руссоблогеры» на бедолаг украинцев – из тех, кто тогда по щелям своим коммунальным сидел вместо той «политической активности», к которой сейчас других призывают.

И ведь не стыдно им.



А чего стыдиться, лично сидючи за чьей-то надежной спиной.



P.S. Надеюсь, читатели понимают, что речь идет только об именно «гордых руссокомментаторах и руссоблогерах», четвертый год уже свысока поучающих своих украинских соотечественников (по общему многовековому Отечеству наших отцов, дедов, прадедов и до «надцатого» колена) тому, на что сами в лихих девяностых оказались настолько же неспособны.

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