Затихшие было на Украине политические страсти вокруг войны ныне несколько оживились. Поводом стала работа Верховной рады над так называемым законом о реинтеграции Донбасса.

Комментируя этот закон, как правило, прибегают к аргументу, что он, мол, нарушает Минские соглашения.

Однако Минские соглашения стали таким мерилом, что политически их очень легко нарушить, но за это ничего никому не будет. Никакой ответственности за их политическое нарушение просто не предусмотрено, и, собственно, нет никаких четких политических критериев, опираясь на которые можно было бы однозначно сказать: «Да, вот тут и тут действительно нарушение, придется наказать».

А если нет критериев и наказания, то, по сути, и нарушить их невозможно.

Да и вообще трехлетний опыт существования этих самых соглашений говорит о том, что реально нарушить их может только возобновление масштабных боевых действий. Чего, к счастью, пока не происходит. Сохраняется некий паритет, при котором ни одна из сторон не может добиться военного успеха с приемлемым уровнем потерь.

Представляется все же, что движения парламента вокруг данного закона, как это ни парадоксально звучит, вообще мало связаны собственно с республиками Донбасса и никак повлиять на них не могут.

Перед нами очередной шедевр неподражаемого украинского политического стиля.

Закон, который на фоне приближающихся выборов должен одновременно ослабить конкурентов и выставить в выгодном свете президента и его политическую силу.

Порошенко, который все еще не сумел вернуть Украину к состоянию президентско-парламентской республики, то есть нарастить себе полномочия Януковича прямым изменением Конституции, пытается отщипывать себе эти полномочия при помощи экзотических законодательных решений.

Война в Донбассе с самого начала стала излюбленным козлом отпущения для оправдания любых социально-экономических грехов нынешней власти.

К примеру, согласно опросам Института социологии НАН Украины, в 2015 году 68% населения вполне верили, что в первую очередь проблемы с экономикой связаны с конфликтом в Донбассе. Однако со временем ситуация менялась, и спустя два года результаты того же института выявили картину, согласно которой 75% респондентов считают, что в первую очередь в ухудшении положения страны виноваты центральные органы власти (президент, парламент, правительство).

Возмутительно, но Российской Федерации отводится лишь скромное четвертое место в этом рейтинге с 27% (в анкете можно выбрать несколько вариантов ответа), а сепаратистам с 14% – так и вовсе седьмое.

Первые места занимают все власти скопом, а также политики и олигархи.

По мере затухания войны от обвинений в адрес «агрессора» потенциальные избиратели все больше переходят к обвинениям в адрес всей государственной и политической надстройки.

Как-то поправить это положение и призван закон о реинтеграции. Красной нитью проходит через него роль России как «оккупанта», а властей республик – как «оккупационных администраций».

Имеет закон и свою целевую аудиторию.

Социологические исследования Центра Разумкова, проводимые в декабре 2017 года, показали, что традиционные региональные различия в политических симпатиях и антипатиях граждан Украины никуда не делись. Это касается как отношения к ситуации в Донбассе, так и отношения к самому Порошенко.

Так, если по десятибалльной шкале

средняя оценка деятельности президента по Украине составляет три балла,

то на западе страны она колеблется на уровне пяти баллов, а на востоке и юге – около двух баллов.

Примерно так же колеблются и мнения в отношении Донбасса. На западе Украины больше сторонников радикальных мер и меньше сторонников компромисса, основанного на Минских соглашениях, а соответственно на юге и востоке общественное мнение более компромиссно.

Впрочем, стоит сказать, что результаты этого опроса скорее показывают, что транслируемое респондентами мнение в значительной степени основывается на тех тезисах, которые внушаются населению через СМИ. Поэтому даже на юге и востоке, включая подконтрольную Украине часть Донбасса, респонденты зачастую высказываются не в пользу Минских соглашений.

По сути, опрос Центра Разумкова выявляет не мнение относительно адекватной политики, а эффективность государственной пропаганды.

К примеру, амнистию участникам боевых действий, прописанную в Минских соглашениях, на западе страны не поддерживают 68% респондентов, а на востоке 40%, притом что поддерживают лишь 6% и 23% соответственно.

Учитывая такие настроения, проект закона о реинтеграции не только отбрасывает амнистию для военных республик, но даже и амнистию для всех госслужащих ДНР и ЛНР вне зависимости от того, брали они в руки оружие или нет.

Естественно, что и объявление государственных служащих «оккупационной администрацией» отбрасывает всякую возможность проведения местных выборов без уничтожения этой самой администрации. И такое решение звучит вполне в унисон с выявленным общественным мнением (которое, в свою очередь, плотно вдалбливается СМИ). Отрицают адекватность таких выборов 74% респондентов на западе и около 50% на востоке, притом что поддерживают лишь 5% и 23% соответственно.

Собственно, большинство положений, идущих вразрез с Минскими соглашениями, вполне синхронны с уже сформированным СМИ и политиками общественным мнением.

В итоге мы видим ситуацию, при которой большая часть граждан крайне негативно относится к государственной системе Украины и ее политикам, олигархам, журналистам, но при этом испытывает и подобный же негатив к тем, кто с этой государственной системой борется и не желает ей подчиняться.

На эту тему

Массовое недоверие, выявляемое опросами к центральным СМИ, парадоксальным образом сочетается с тем, что огромные массы населения, не способные сформировать собственное мнение, просто следуют тому дискурсу, который и формируют эти презираемые ими СМИ.

Ведь какое-то мнение нужно иметь, почему бы просто не пересказать то, что сотни раз слышал по телевизору и радио?

Таким образом, закон о «реинтеграции Донбасса», в той форме, как его пытаются сейчас принять – отрицающий пункты Минских соглашений, усиливающий в очередной раз блокаду, усложняющий перемещение населения через линию фронта, дающий огромные полномочия силовикам в прифронтовой зоне – вполне резонирует с общественным мнением и при должной раскрутке может быть воспринят как некое достойное действие власти по наведению порядка в стране.

Но это только один из политических бонусов, которые дает закон.

Есть и более важные, административные плюсы.

Так, закон предоставляет эксклюзивные права армии в противовес МВД, в котором окопался неприятный Порошенко Аваков. Борьба между армией и МВД за полномочия и силовые ресурсы идет давно, и данный закон может стать очередным шагом в пользу административного ресурса Порошенко.

Кстати, и сама армия, в которой на данный момент насчитывается 250 тыс. человек, учитывая членов семей, также является мощным электоральным ресурсом. Памятуя об этом, в госбюджете 2018 года, предвыборного года, прописано целых 60 млрд гривен на материальное содержание военнослужащих, заявлены рекордные суммы на строительство жилья для офицеров, улучшение медицинского обслуживания, различные премии, материальные поощрения и так далее.

Расширение полномочий армии также укладывается в этот контекст.

Кроме того, как уже успели пожаловаться «демократические» деятели типа Мустафы Найема, закон существенно расширяет и полномочия также вполне дружественной Порошенко СБУ.

И действительно, под соусом изменения правил «контрразведывательной деятельности» закон дает значительные полномочия этой организации по проведению «оперативно-технических поисковых мероприятий в системах и каналах телекоммуникаций для получения информации», т. е. по банальной прослушке, взлому электронной почты, изъятию серверов и т. д.

Проводиться это будет, как сказано в законе, для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Учитывая размытость критериев этого сдерживания, опасность может представлять кто угодно из политических оппонентов президента. Собственно, то, как легко на Украине можно получить клеймо российского агента, все, думаю, уже заметили.

Резюмируя, стоит еще раз подчеркнуть, что данный закон направлен вовсе не то, чтобы как-то торпедировать Минские соглашения, которые в политической части и так никто не собирался выполнять.

Это исключительно элемент внутриполитической борьбы, направленный на подготовку к грядущей серии выборов. Закон якобы идет на поводу у общественного мнения, сформированного самими же его авторами, а также расширяет административные возможности президента и близких к нему центров силы.

Что же касается республик Донбасса, то на них он, к счастью, повлиять не может, однако, несомненно, будет в состоянии ухудшить жизнь жителей так называемой зоны АТО.