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Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
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          Антон Крылов

          Telegram останется русским

          Антон Крылов
          журналист
          		 12 января 2018, 20:30

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          Павел Дуров уже давно по мере сил старается поддерживать имидж «эксцентричного миллионера» – еще до создания Telegram он сорил деньгами из офиса «ВКонтакте» и писал в Twitter: «Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР».

          Уехав из России из-за каких-то маловнятных «преследований властей» и основав Telegram, Дуров поколесил по миру и в итоге осел в эмирате Дубай – прямо скажем, не самой демократичной территории.

          «Если бы я был геем, например, это было бы немного сложнее для меня, как и для тех, кто пьет алкоголь все время или ест свинину», – комментировал он нравы своей новой временной родины в интервью агентству Bloomberg, одновременно напоминая, что является гетеросексуальным трезвенником и вегетарианцем.

          Сменив место жительства, Дуров сменил язык своего Twitter – с 2014 года в нем исключительно англоязычные записи – и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения.

          10 января он опубликовал достаточно обиженный комментарий по поводу статьи в Financial Times: «Не понимаю, почему некоторые медиа ссылаются на Telegram как на сервис из России. У нас нет серверов, разработчиков, компаний, банковских счетов или офисов в этой стране».

          Фото: BBC, AMC

          По-английски слово «эта» обозначается двумя указательными местоимениями (Demonstrative Pronouns) и может выглядеть как this – так говорят про что-то близкое и родное, и that – так обозначают далекое и чужое. Дуров, разумеется, демонстративно употребляет слово that.

          Конечно, можно было бы (и вполне справедливо) попенять ему на то, что он родился в России, получил бесплатное образование в России и заработал свои первые сотни миллионов долларов в России, но от этого недалеко до классического сорокинского:

          «Вообще не понятно, как можно не любить стволы родных берез? Человек, родившийся и выросший в России, не любит своей природы? Не понимает ее красоты? Ее заливных лугов? Утреннего леса? Бескрайних полей? Ночных трелей соловья? Осеннего листопада? Первой пороши? Июльского сенокоса? Степных просторов? Русской песни? Русского характера? Ведь ты же русский?

          Ты родился в России? Ты ходил в среднюю школу? Ты служил в армии? Ты учился в техникуме? Ты работал на заводе? Ты ездил в Бобруйск? Ездил в Бобруйск? В Бобруйск ездил? Ездил, а? Ты в Бобруйск ездил, а? Ездил? Чего молчишь? В Бобруйск ездил? А? Чего косишь? А? Заело, да? Ездил в Бобруйск?..»

          Дуров на заводе не работал и в армии не служил (хоть и имеет звание младшего лейтенанта, полученное на военной кафедре СПбГУ по специализации «Пропаганда и психологическая война»), да и Бобруйск нынче находится в независимой Белоруссии. Но суть от этого не меняется.

          Молодой компьютерный гений (а человек, создавший самую популярную в стране соцсеть и один из самых популярных в мире мессенджеров, безусловно, заслуживает того, чтобы называться гением) относится к той категории людей, которые снова и снова, будь у них такая возможность, отстреливали бы Джону Кеннеди черепную коробку за хиазм «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя – спроси себя, что ты можешь сделать для страны».

          Эта нехитрая мысль полностью противоречит их мироустройству. Страна должна давать, и давать по максимуму, а если дает недостаточно – значит #поравалить.

          Таких людей во все времена было много, причем не только в России. И любые мигранты во все времена делились на две категории – те, кто старался поскорее раствориться в новой стране, и те, кто создавал диаспору и хранил национальные традиции.

          Поэтому ничего уникального в поведении Дурова нет. Веселый еврейский праздник Ханука посвящен как раз схожему случаю: иудейские патриоты братья Маккавеи убили перенявших эллинизм древнееврейских павлов дуровых и восстановили богослужения в Иерусалимском храме.

          И, кстати, если уж вспомнить иудеев, то во всех европейских странах, начиная от Испании и заканчивая Россией, всегда настороженно-презрительно относились к выкрестам – тем, кто отказывался от своего народа ради карьерных или иных благ.

          Именно такое отношение в мире сейчас вызывает к себе Дуров. «Выкреститься» из русских невозможно, но его попытки доказать, что никакого отношения к России он и его бизнес больше не имеет, производят не самое, мягко скажем, благостное впечатление даже на откровенных русофобов. Наоборот, это вызывает подозрительность.

          Национальные корни обрубить невозможно – об этом, кстати, снят свежевышедший сериал «Макмафия», в котором выросший в Лондоне сын «русского мафиози» по фамилии Годман пытается дистанцироваться от прошлого своих родителей, но, разумеется, безуспешно.

          Поэтому Дуров может сколько угодно времени разговаривать и писать только по-английски, называть свою Родину that country и регулярно выступать с русофобскими заявлениями разной степени хайповости.

          Это ничего не изменит. Русские лондонцы всегда останутся русскими, и Павел Дуров всегда останется русским – что бы они сами о себе ни думали и ни говорили.

          И Telegram тоже останется русским, даже если его запретят в нашей стране.

          Сопротивление бесполезно.

          Исполнитель главой роли в «МакМафии» Джеймс Нортон (тот самый, который недавно сыграл Андрея Болконского в экранизации «Войны и мира») заявил: «Я надеюсь на то, что мне удастся сломать стереотипы – ради русских. Сейчас столько негативной пропаганды о России, которую невозможно переварить. Кое-что из этого правда, а кое-что нет»


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