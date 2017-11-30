Можно ли считать равноценным обмен пленными в Донбассе

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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Украина готовит еще один нацистский законопроект

Политики из киевской «партии войны» мечтают отомстить каждому, кто «радостно встречал российских захватчиков»Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Новый способ наказания тех, кто недостаточно сильно любит Украину, обсуждается в Киеве. Предлагаемый к рассмотрению законопроект «О коллаборационизме» детально расписывает, каким образом будут находить и наказывать тех, кто «помогал России». Инициатива вышла настолько сюрреалистичной, что против нее возражают даже на Украине. Подробности...
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Израиль угрожает новым успехам сирийской армии

Сирийская армия замкнула кольцо вокруг оплота террористов к юго-западу от ДамаскаФото: Ammar Safarjalani/ZUMA/ТАСС
Стратегические маневры сирийской армии значительно осложняет Израиль, демонстрирующий болезненную реакцию при появлении любых шиитов у Голанских высот. Даже соседство с откровенными террористами устраивает Тель-Авив гораздо больше. Между тем САА постепенно продвигаются вглубь Идлиба, что может спровоцировать еще и проамериканскую коалицию. Подробности...
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

В произошедшем разбираются спасатели и следователиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой. Подробности...
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Можно ли считать равноценным обмен пленными в Донбассе

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Последние новости из Донецка: Захарченко помиловал троих пленных, которые завтра участвуют в обмене. Кого-то это может привести в недоумение, но только не меня. В этом тексте я расскажу почему. Подробности...
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          Семён Пегов

          Можно ли считать равноценным обмен пленными в Донбассе

          Семён Пегов
          военкор, автор проекта WarGonzo
          		 26 декабря 2017, 21:20

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          Последние новости из Донецка: Захарченко помиловал троих пленных, которые завтра участвуют в обмене. Кого-то это может привести в недоумение, но только не меня. В этом тексте я расскажу почему.

          Итак, в истории с обменом пленными в Донбассе, за которой без преувеличения сейчас следит весь мир (да, за океаном к этой теме тоже крайне пристальное внимание), есть очень любопытный нюанс.

          Украинская сторона объясняла регулярную заморозку переговорного процесса неурегулированными списками.

          Из Киева часто звучит мнение, что Донецк и Луганск предлагают неравноценный обмен – когда речь идет о формате «всех на всех». Условно говоря, в плену у донбасских республик сейчас находятся более 70 человек, у Киева – порядка 300. Казалось бы, действительно разница существенная, и на ней можно играть на публику.

          Но при этом я считаю необходимым проинформировать эту самую публику о двух принципиальных моментах.

          Фото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС

          Во-первых, Донбасс отдает Украине непосредственно военнослужащих ВСУ, то есть тех людей, которые в совершенно установленном порядке держали в руках оружие.

          Их статус прозрачен, очевиден, документально подтвержден по обе линии фронта. Украина же, как показывает опыт всех предыдущих обменов, зачастую присылает на обмен даже тех, кого лишь считали причастными к ДНР и ЛНР. 

          То есть речь идет, например, о родственниках ополченцев, о тех, кто трудился в гражданском секторе при административных структурах ДНР, о гуманитарщиках и даже блогерах.

          За условный репост «в поддержку сепаратизма» в камерах СБУ оказались десятки людей, к реальному, то есть прикладному сепаратизму не имеющих никакого отношения. Оружия они в руки не брали, административные здания не захватывали, но обменивать их будут как военнопленных.

          Во-вторых, публика, на которую играют те киевские силы, которые не заинтересованы, чтобы обмен состоялся в принципе, наверное, не в курсе, что не только ДНР и глава республики Александр Захарченко лично, но и обычные ополченцы в период самых жарких боев 2014 года, когда ВСУ то и дело попадали в котлы, в одностороннем порядке отпустили сотни украинских парней, оказавшихся в плену.

          Для иллюстрации рассказываю историю из жизни. Приезжаю я как-то в Снежное (городок в ДНР неподалеку от границы с Россией) – в августе 14-го там шли интенсивные бои, ополчение пробивало дорогу к границе, чтобы занять КПП Мариновка.

          Встречаю у штаба знакомого полевого командира с позывным «Самурай».

          – О, привет! Хочешь пообщаться с пацанами из нацгвардии? – спрашивает он меня. 

          – Можно, – говорю. 

          – Поезжай в городскую больницу, они там в стационаре лежат.

          – А меня, – спрашиваю, – пропустят? 

          - Да там некому пропускать – просто спроси, в какой палате!

          – Как это, – удивляюсь, – некому? Они же пленные, могут сбежать, там нет охраны или конвоя?

          – Не собираются они никуда убегать, поезжай, конвоя нету!

          Мчу в больницу. И правда – ни одного ополченца или какого другого вооруженного человека на крыльце, нахожу стационар, уточняю у медсестер, в какой палате лежат украинские нацгвардейцы, стучусь, захожу.

          Две больничные койки заняты перебинтованными подростками – иначе не скажешь (как выяснилось, обоих парней забрали во внутренние войска сразу после школы по призыву) – у одного, кажется, пулевое ранение в ногу, у другого в голове застрял осколок.

          Познакомились, поговорили. Один общаться на камеру отказался, другой рассказал о том, как попал в «плен» – конвоировали штрафников, заблудились, выехали на ополченский блокпост – дээнэровцы, завидев транспорт нацгвардии, издалека открыли огонь, вывели из строя полицейский автобус – подошли посмотреть, кто живой. Оказали помощь, доставили в больницу, потом приехал Самурай. 

          – И что, – спрашиваю, – Самурай?

          – Рассказали ему, как было дело, он дал телефон позвонить родителям. Обещал, что, если они приедут, нас отдадут.

          – И все?

          – И все.

          – Даже не верится, – добавил неразговорчивый напарник интервьюера.

          Я бы, может, и сам засомневался в достоверности этой истории, но так уж вышло, что оказался ее доподлинным свидетелем. На следующий день приехали родители этого пленного, и Самурай его отдал. Еще через несколько дней забрали второго.

          Много ли вы знаете таких историй с той стороны?

          При этом я знаю точно, что Самурай не нуждался в одобрении своих действий откуда-то сверху – не зависел конкретно в этом случае от команд из Донецка, просто взял и сам по-человечески решил вопрос. И то, что пленных не нужно было охранять, прежде всего от тех, против кого они, эти нацгвардейцы-срочники, воевали – тоже иллюстрация довольно яркая. 

          В Донбассе не было лютой ненависти к заложникам этой войны, в которых отчасти оказались призывники. А была и остается ненависть к ее заказчикам.


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