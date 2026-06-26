И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.5 комментариев
В США набирают популярность приложения знакомств для антипрививочников
В Соединенных Штатах развиваются нишевые сервисы знакомств, ориентированные на людей, отказавшихся от вакцинации против COVID-19. Одним из наиболее известных таких проектов стала платформа Unjected, которая позиционирует себя как пространство для пользователей со «взглядами и убеждением оставаться непривитыми».
Приложение появилось в 2021 году на фоне пандемии коронавируса и массовой вакцинационной кампании, пишет The Washington Post. Его аудитория формировалась из людей, которые стремились найти партнеров с совпадающими взглядами на медицину, государственную политику и вакцинацию.
Одной из пользовательниц стала 27-летняя Дженна Бетрос. Она рассказала, что впервые узнала о сервисе через Instagram* и решила зарегистрироваться, поскольку разделяла скептическое отношение к вакцине и не доверяла ей из-за скорости разработки. Бетрос отмечала, что выросла в семье с альтернативным подходом к медицине. По ее словам, в их доме при головной боли предпочитали мятное масло, а не обезболивающие препараты. Свое отношение к системе здравоохранения она сформулировала так: «Больше нельзя доверять врачам».
Позднее через приложение она познакомилась с Кори Димером. После непродолжительной переписки они встретились лично в баре. Их знакомство переросло в отношения, и пара продолжила встречаться на выходных, а в 2024 году они поженились.
По данным сервиса, Unjected объединяет десятки тысяч пользователей в возрасте от 25 до 45 лет. Многие из них называют себя политически независимыми, духовно ориентированными, а также придерживаются вегетарианского или веганского образа жизни.
Основательница платформы Шелби Хосана утверждает, что проект возник как ответ на запрос людей, не нашедших себя в традиционных дейтинг-сервисах. В описании Unjected говорится: «Платформа создана для объединения людей, которые разделяют схожие ценности и убеждение оставаться непривитыми».
Развитие подобных приложений вызвало общественную дискуссию в США. Критики указывают на распространение недостоверных представлений о вакцинации, тогда как сторонники подобных сервисов считают их способом свободного выбора партнера по убеждениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году США зафиксировали рекордный рост числа заболевших корью. На фоне вспышки инфекции министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший призвал американцев прививаться. Позднее президент Дональд Трамп потребовал от фармацевтических компаний обосновать успех препаратов от COVID-19.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ