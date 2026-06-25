Экс-защитник Жирков сборной России устроил драку в матче любительской лиги

Жирков подрался и получил красную карточку в любительской лиге AFL

Tекст: Мария Иванова

Во встрече любительской лиги AFL бывший защитник сборной России Юрий Жирков подрался с соперником и был удален с поля, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в субботу в матче между командами «Новая Рига», за которую выступал Жирков, и «Медил».

На второй добавленной к основному времени минуте футболист команды соперника ударил Жиркова по ногам сзади. После этого экс-защитник сборной России поднялся и ударил обидчика по лицу, из-за чего на поле вспыхнула потасовка с участием игроков обеих команд. По итогам эпизода Жирков получил красную карточку, однако его команда все же одержала победу со счетом 2:1, а сам он отметился забитым голом.

Юрию Жиркову сорок два года, он является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны в составе московского ЦСКА и петербургского «Зенита», а также победителем Кубка УЕФА с армейцами. С лондонским Chelsea он выигрывал чемпионат и Кубок Англии, а с 2013 по 2015 год выступал за московское «Динамо».

В составе сборной России Жирков стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, в феврале 2023 года завершил карьеру футболиста и с января по июнь входил в тренерский штаб Ролана Гусева в «Динамо».

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