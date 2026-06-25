Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.0 комментариев
Землетрясение не повредило нефтяную инфраструктуру Венесуэлы
Мощные подземные толчки в Венесуэле, по предварительным данным, не нанесли ущерба объектам нефтяной отрасли страны, однако сейсмическая активность продолжается, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters, нефтяная инфраструктура Венесуэлы, вероятно, не пострадала в результате недавнего сильного землетрясения. По данным иностранных журналистов, объекты энергетического сектора продолжают функционировать в штатном режиме, передает РИА «Новости».
«Нефтяная инфраструктура Венесуэлы, по всей видимости, на данный момент не пострадала после землетрясения», – говорится в материале агентства.
Тем временем сейсмическая обстановка в стране остается нестабильной. В Каракасе зафиксировали повторный подземный толчок землетрясения, о чем сообщил телеканал Globovision. Местные власти продолжают мониторинг ситуации и оценку возможных последствий стихии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.
Геологическая служба США спрогнозировала серию сильных повторных подземных толчков.
Российские дипломаты покинули здание посольства в Каракасе из-за стихии.