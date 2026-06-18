Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Путин заявил о расширении грузоперевозок между Россией и АСЕАН
Москва и страны Юго-Восточной Азии активно развивают совместные транспортные проекты, создавая дополнительные пути для доставки товаров по морю и железной дороге, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита Россия – АСЕАН.
По его словам, стороны успешно работают над улучшением системы обмена товарами, передает РИА «Новости».
«Россия и государства АСЕАН многое делают для укрепления сотрудничества в транспортной сфере. Расширяются трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладываются новые маршруты, запускаются совместные логистические сервисы», – сказал глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участники саммита приняли Казанскую декларацию для расширения сотрудничества.
Генеральный секретарь ассоциации Као Ким Хорн выделил важность совместных проектов по модернизации логистических цепочек.
Вице-премьер России Алексей Оверчук отметил большой интерес стран Юго-Восточной Азии к Северному морскому пути.