Путин заявил о расширении грузоперевозок между Россией и АСЕАН

Путин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области

Tекст: Ольга Иванова

Президент России связался по телефону с главой Минздрава Михаилом Мурашко, поручив ему незамедлительно организовать помощь жертвам удара украинских беспилотников, сообщает ТАСС.

«Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

На помощь пострадавшим пассажирам отправились три бригады белорусских медиков.

На этой же трассе вражеский дрон ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.