Путин пообщался с Героями Труда и лауреатами Госпремий за бокалом шампанского

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин после награждения Героев Труда и лауреатов Государственных премий за 2025 год пообщался с ними за бокалом шампанского, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло в Большом Кремлевском дворце.

Глава государства в День России традиционно отмечает заслуги граждан в области науки и технологий, литературы и искусства. Награды также вручаются за гуманитарную, благотворительную и правозащитную деятельность.

После завершения официальной части церемонии российский лидер традиционно поднял бокал вместе с награжденными. В неформальной обстановке президент побеседовал с участниками торжественного мероприятия.

Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Большом Кремлевском дворце.

Путин удостоил создателя уникального стрелкового оружия Петра Сердюкова звания Героя Труда.

Владимир Путин назвал главной задачей общества помощь молодым людям в поиске своего предназначения.