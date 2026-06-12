Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Путин пообщался с Героями Труда и лауреатами Госпремий за бокалом шампанского
Торжественная церемония вручения наград в День России завершилась неформальной беседой президента России Владимира Путина с Героями Труда и лауреатами Государственных премий.
Президент России Владимир Путин после награждения Героев Труда и лауреатов Государственных премий за 2025 год пообщался с ними за бокалом шампанского, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло в Большом Кремлевском дворце.
Глава государства в День России традиционно отмечает заслуги граждан в области науки и технологий, литературы и искусства. Награды также вручаются за гуманитарную, благотворительную и правозащитную деятельность.
После завершения официальной части церемонии российский лидер традиционно поднял бокал вместе с награжденными. В неформальной обстановке президент побеседовал с участниками торжественного мероприятия.
Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Большом Кремлевском дворце.
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