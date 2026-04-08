Кнайсль заявила о хрупкости ситуации на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке остается неустойчивой, несмотря на договоренность США и Ирана, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Карин Кнайсль, возглавляющая центр G.O.R.K.l. СПбГУ, прокомментировала новости о договоренности между Ираном и США о прекращении огня на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
«Все очень хрупко. Пока еще ничего не решено», – написала Кнайсль в своем Telegram-канале.
По ее словам, несмотря на достигнутые договоренности, сохраняется уязвимость текущего положения дел в регионе.
Кнайсль также указала, что переговоры между США и Ираном могут пройти в пятницу в Пакистане, однако подчеркнула неустойчивость достигнутых договоренностей.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.
Президент США ранее заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.
Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.
Мария Захарова заявила, что подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение.