Кнайсль заявила о сохраняющейся уязвимости ситуации на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Карин Кнайсль, возглавляющая центр G.O.R.K.l. СПбГУ, прокомментировала новости о договоренности между Ираном и США о прекращении огня на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«Все очень хрупко. Пока еще ничего не решено», – написала Кнайсль в своем Telegram-канале.

По ее словам, несмотря на достигнутые договоренности, сохраняется уязвимость текущего положения дел в регионе.

Кнайсль также указала, что переговоры между США и Ираном могут пройти в пятницу в Пакистане, однако подчеркнула неустойчивость достигнутых договоренностей.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

Президент США ранее заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

Мария Захарова заявила, что подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение.