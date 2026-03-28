    Словакию хотят поставить на военные рельсы
    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах
    Индия одобрила закупку С-400 и других вооружений на 25 млрд долларов
    Вице-президент США счел НЛО демонами
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Конфликт в Иране вызвал перебои с поставками лекарств в Европу
    Тимур Иванов заключил досудебное соглашение со следствием
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    28 марта 2026, 03:42 • Новости дня

    Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов России

    Tекст: Антон Антонов

    Во время открытия обновленного Азербайджанского театра в Дербенте девочка из Дагестана Сура Шахмарданова выступила перед президентом России Владимиром Путиным со стихотворением о единстве народов страны.

    «Год единства народов России – вот это да!/Как только президент объявил свой указ, повсюду празднует великая страна./Традиции предков звучат над огромной страной,/и каждый народ сохраняет свой голос живой./Здесь песни и танцы летят, словно шум родников,/а дружба сильнее мечей и штыков», – продекламировала девочка.

    Шахмарданова назвала открытие обновленного театра долгожданным событием и выразила надежду, что это культурное событие укрепит дружбу и вдохновит людей. Президент России поблагодарил девочку за ее выступление и поддержал ее аплодисментами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте. Он заявил о прочном фундаменте отношений России и Азербайджана. Путин подчеркнул, что открытие обновленного театра станет заметным событием для всей страны. Путин назвал единство и самобытность народов уникальностью России.

    27 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого и культурного наследия, заявил президент Владимир Путин.

    Отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочной основе общего исторического прошлого и культурного наследия, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте.

    Владимир Путин отметил, что именно этот фундамент позволяет государствам укреплять сотрудничество в различных сферах.

    «Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия», – сказал Путин.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте. Театр завершил реконструкцию в конце 2025 года.

    27 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

    «Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин также подчеркнул, что Россия готова вернуться к диалогу с европейскими государствами.

    «И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений» – подчеркнул глава государства.

    На прошлой неделе Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД.

    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    27 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин рассказал о популярности фамилии Алиев в Азербайджане
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия театра в Дербенте обратил внимание на фамилию режиссера-постановщика Сарвара Алиева, уточнив о его родственных связях с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Путин выступил по видеосвязи на церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте после завершения его реконструкции.

    Российский лидер, обращаясь к режиссеру-постановщику Сарвару Алиеву, отметил, что фамилия Алиев широко распространена среди азербайджанцев, и поинтересовался, не является ли тот родственником президента Азербайджана, передает РИА «Новости».

    «Алиев – распространенная фамилия среди азербайджанцев. Вы не родственник президента Азербайджана?» – сказал Путин.

    Он добавил, что заслуженный артист Азербайджана Алиев является бенефициаром церемонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин присоединился к церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, реконструированного к концу 2025 года.

    Путин отметил, что открытие обновленного театра станет заметным событием для всей страны.

    Российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого и культурного наследия.

    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений.

    27 марта в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца президент выступил на торжественном вечере, посвящённом 10-летию Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль слова главы государства.

    Ранее в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии Путин отметил героизм бойцов Росгвардии, проявленный в ходе СВО.

    27 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присоединился к церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, который был реконструирован в конце 2025 года.

    Президент Владимир Путин участвовал в открытии Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте по видеосвязи, передает РИА «Новости».

    Торжественное мероприятие прошло после завершения масштабной реконструкции театра, которая была завершена в конце декабря 2025 года. На церемонии открытия присутствовали гости из Азербайджана.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что истоки этого театра восходят к XIX веку, когда азербайджанская интеллигенция организовала в Дербенте тюркский кружок, ставший впоследствии театром. Песков добавил, что восстановление исторического здания стало важным событием для культурной жизни региона.

    Мероприятие совпало с отмечаемым 27 марта Всемирным днем театра.

    Путин на церемонии вручения премий в День работника культуры подчеркнул значимость вклада деятелей культуры для общества.

    27 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Песков анонсировал открытие Путиным здания театра в Дербенте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин через видео-конференц-связь откроет здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического тетра в Дербенте после реконструкции, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В пятницу отмечается День театра, напомнил Песков, передает ТАСС.

    «Президент сегодня откроет после реконструкции здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического тетра в Дербенте», – пояснил он.

    Это исторический театр, уходящий корнями в XIX век.

    Ранее Путин на церемонии вручения премий в День работника культуры подчеркнул значимость вклада деятелей культуры для общества.

    27 марта 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин отверг связь событий на Украине с ухудшением отношений России и Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ссылки на украинские события в контексте ухудшения отношений России с Западом не являются обоснованными, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований, потому что сам кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущих европейских стран», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве.

    27 марта 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин напомнил о роли Запада в госперевороте на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности, посвященном отношениям между Россией и Европой, заявил, что именно западные страны поддержали государственный переворот на Украине в 2014 году.

    По словам Путина, это стало отправной точкой для трагических событий, которые продолжаются на Украине до настоящего времени, передает РИА «Новости».

    «Это они (прежняя администрация США и руководство стран ЕС) поддержали госпереворот на Украине, который затем и стал причиной всей цепочки трагических событий, которые до сих пор на украинском направлении происходят», – подчеркнул президент России.

    Ранее Путин заявил, что Запад пытается выставить Россию виноватой в событиях на Украине. Он отмечал, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем обвинил Россию в агрессии.

    27 марта 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков заявил о поддержке Путиным взносов бизнеса в пользу государства

    Tекст: Вера Басилая

    На закрытой встрече с предпринимателями российский президент Владимир Путин одобрил предложение о добровольных взносах бизнеса в пользу государства, но это была не его идея, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что Владимир Путин поддержал идею взносов бизнеса в пользу государства, передает ТАСС.

    По словам Пескова, инициатива прозвучала от одного из участников встречи, а не от президента.

    Песков подчеркнул, что глава государства позитивно отнесся к предложению, но сам не выдвигал такой идеи.

    «Это не была инициатива президента Путина. Хотя, безусловно, глава государства приветствовал такую инициативу», – заявил Песков.

    Вопрос о взносах был поднят на закрытой встрече президента с представителями российского бизнеса, детали обсуждения не раскрываются.

    Ранее один из бизнесменов, участвовавших во встрече с президентом Владимиром Путиным, самостоятельно решил выделить значительную сумму в пользу государства.

    Владимир Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках.

    27 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин провел заседание Совбеза по вопросам дипломатии на европейском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России провел заседание Совбеза, где МИД представил доклад о действиях российской дипломатии в Европе.

    Президент России Владимир Путин провел видеосовещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Основной темой стала деятельность российской дипломатии в Европе. С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

    Открывая заседание, глава государства отметил: «Мы с вами на регулярной основе рассматриваем политику России на различных направлениях, оцениваем ситуацию как в отдельных регионах мира, так и отношения России со странами этих регионов. Сегодня предлагаю заслушать министра иностранных дел о нашей работе на европейском треке».

    Ранее в марте президент проводил совещание с Совбезом по вопросам, связанным с МВД. До этого Путин на встрече с постоянными членами Совбеза вынес на повестку дня вопросы усиления безопасности ключевых объектов жизнеобеспечения.


    27 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о значимости открытия Азербайджанского театра в Дербенте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что открытие обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте станет заметным событием для всей страны.

    Открытие обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте станет значимым событием для культурной жизни России, заявил президент Владимир Путин по видеосвязи на церемонии. Президент отметил, что это событие важно для Дагестана, России в целом и соседних государств Кавказа, сообщается на сайте Кремля.

    «Открытие обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, я уверен, станет значимым событием для культурной жизни Дагестана, для страны в целом, для наших соседей – государств Кавказа», – сказал Путин

    Путин пожелал коллективу театра успехов и поздравил как артистов, так и зрителей с этим событием. Он особо отметил, что театр открывается после масштабной реконструкции. Президент также поздравил всех участников торжества с Международным днем театра, который отмечается 27 марта.

    «Я искренне желаю всей вашей труппе, вам, всему творческому коллективу успехов. И еще раз хочу поздравить всех сегодняшних и будущих зрителей, сегодняшних и будущих артистов», – сказал Путин

    В ходе выступления глава государства выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и властям республики за поддержку Русского драматического театра в Баку.

    «Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия. Стоит отметить, что в Баку весьма успешно работает популярный Русский драматический театр, открытый более 100 лет назад. И в этой связи хочу поблагодарить руководство Азербайджана за то, что руководство и президент Азербайджана поддерживают работу театра», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте после завершения его реконструкции в конце 2025 года. На открытии президент России заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочной основе общего исторического прошлого и культурного наследия.

    27 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин назвал единство и самобытность народов уникальностью России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте подчеркнул, что уникальность России формируется благодаря самобытности и единству народов страны.

    На церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте президент Владимир Путин заявил, что уникальность России определяется сочетанием самобытности и единства народов страны, передает РИА «Новости».

    «Подчеркну. Уникальность России складывается из самобытности и единства живущих в ней народов, из уважения к своеобразию и неповторимости множества культур, которые взаимно обогащают и дополняют друг друга», – сказал глава государства.

    Путин выразил уверенность, что обновленный театр сможет продолжить эту линию и станет площадкой для более глубокого знакомства граждан с азербайджанской культурой и ее традициями.

    Ранее Владимир Путин открыл по видеосвязи Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте.

    Президент Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия» заявил о наличии у народов страны общих базовых ценностей.

    27 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин призвал сделать доступной культурную жизнь для всех россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости, чтобы яркая и насыщенная культурная жизнь не была привилегией только крупных городов, а стала доступна для всех граждан страны.

    Владимир Путин заявил о необходимости, чтобы яркая и насыщенная культурная жизнь не была привилегией только крупных городов, а стала доступна для всех граждан страны, передает РИА «Новости».

    «Для такой огромной страны, как Россия, чрезвычайно важно, чтобы насыщенная, яркая культурная жизнь не считалась привилегией только столичных городов, была доступна для всех наших граждан, чтобы они имели возможность видеть уникальные работы известных режиссеров, размышлять над спектаклями, наслаждаться актерским мастерством непосредственно там, где они живут», – сказал Путин.

    Президент выступил с этой речью на церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте, которая прошла в формате видеосвязи. Путин отметил, что реконструкция театра завершилась в декабре 2025 года.

    Глава государства также сообщил, что в России ведется масштабная работа по обновлению и техническому переоснащению муниципальных театров.

    «В целом отмечу, что сейчас ведется большая работа по обновлению, техническому переоснащению многих региональных муниципальных театров», – сказал Путин.

    По его словам, федеральные программы подкрепляются инициативами субъектов Федерации, частных инвесторов и меценатов.

    Мероприятие приурочено к Всемирному дню театра, который ежегодно отмечается 27 марта.

    Владимир Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте после завершения его реконструкции в конце 2025 года.

    На открытии президент России заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочной основе общего исторического прошлого и культурного наследия.

    27 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков опроверг обсуждение совместных проектов с США на встрече с бизнесом

    Tекст: Вера Басилая

    На закрытой встрече президента Владимира Путина с бюро РСПП вопрос совместных с США проектов по редкоземельным металлам и алюминию не поднимался, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тема совместных с США проектов по добыче редкоземельных металлов в Донбассе и производству алюминия в Сибири не обсуждалась на встрече Владимира Путина с бюро РСПП, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что эти вопросы не были частью повестки. На уточняющий вопрос о том, видят ли власти России перспективы таких идей и обсуждал ли президент их на закрытом заседании с представителями бизнеса, Песков заявил: «Нет, эта тема не обсуждалась».

    Владимир Путин заявил о готовности России к совместным с США проектам по добыче редкоземельных металлов, включая Донбасс.

    Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции заявил о распространении приглашения Путина зарубежным инвесторам для работы с редкоземельными металлами на всю территорию России.

    27 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков: Путин может совершить международный телефонный звонок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У президента Владимира Путина в пятницу может пройти международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Разговор может пройти в пятницу, сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Ранее Путин в ходе телефонной беседы с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обсуждал стратегические проекты, включая строительство первой в Узбекистане АЭС.

    Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля
    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    Хакеры взломали электронную почту главы ФБР
    Тысячи украинцев стали уезжать из Финляндии из-за отсутствия работы
    В США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных
    Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль
    По подозрению в убийстве арестован коллега погибшей в Таиланде россиянки

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Зачем Израилю предлагают военную помощь из Африки

    «Мы могли бы захватить Тегеран за 72 часа», провозглашает главнокомандующий армией Уганды и предлагает Израилю помощь «угандийских братьев» в войне против Ирана. Чем еще знаменит этот экстравагантный военно-политический лидер и почему даже его анекдотические высказывания все же стоит иметь в виду? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

