Сухоруков назвал оружие в кино признаком слабой драматургии

Сухоруков назвал оружие в фильмах признаком слабой драматургии и подражания

Tекст: Мария Иванова

Современное российское кино все чаще использует оружие в кадре без должного драматургического обоснования, считает народный артист России Виктор Сухоруков, передает ТАСС.

По его мнению, наличие пистолетов у героев, вне зависимости от их социального статуса или места жительства, говорит о слабости сценария и стремлении копировать неудачные зарубежные примеры.

Сухоруков отметил: «Неважно, кто герой, какой у него достаток, где он живет – у всех пистолеты. И самое страшное, что это никак не объясняется». По его словам, подобные приемы могут превращать фильм в «пошлый плагиат плохого кино», что разрушает ощущение реальности и правды на экране.

Артист подчеркнул, что среди современных проектов встречаются и действительно сильные работы, однако чаще зрители сталкиваются с поверхностными решениями.

Он добавил, что сам редко смотрит телевизор, но иногда делает это ради интереса к работе актеров. По его наблюдениям, несмотря на редкие качественные фильмы, разочарование от увиденного преобладает.

Напомним, ранее актер и режиссер Стивен Сигал раскритиковал режиссеров США за стереотипное изображение «плохих русских» в голливудских фильмах.