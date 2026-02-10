Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.4 комментария
Сухоруков назвал оружие в фильмах признаком слабой драматургии и подражания
Народный артист России Виктор Сухоруков Виктор Сухоруков отметил, что массовое появление оружия у персонажей в современных фильмах указывает на недостатки драматургии и подражание слабым образцам кино.
Современное российское кино все чаще использует оружие в кадре без должного драматургического обоснования, считает народный артист России Виктор Сухоруков, передает ТАСС.
По его мнению, наличие пистолетов у героев, вне зависимости от их социального статуса или места жительства, говорит о слабости сценария и стремлении копировать неудачные зарубежные примеры.
Сухоруков отметил: «Неважно, кто герой, какой у него достаток, где он живет – у всех пистолеты. И самое страшное, что это никак не объясняется». По его словам, подобные приемы могут превращать фильм в «пошлый плагиат плохого кино», что разрушает ощущение реальности и правды на экране.
Артист подчеркнул, что среди современных проектов встречаются и действительно сильные работы, однако чаще зрители сталкиваются с поверхностными решениями.
Он добавил, что сам редко смотрит телевизор, но иногда делает это ради интереса к работе актеров. По его наблюдениям, несмотря на редкие качественные фильмы, разочарование от увиденного преобладает.
Напомним, ранее актер и режиссер Стивен Сигал раскритиковал режиссеров США за стереотипное изображение «плохих русских» в голливудских фильмах.