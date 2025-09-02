  • Новость часаЗахарова предложила Финляндии «повернуть штыки» против Украины
    Запорожская АЭС способна возродить доверие между Россией и США
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    Песков объяснил смысл аллегории Фицо о «жабе в колодце»
    Эксперт сказал, за какой срок носитель русского языка может выучить китайский
    После беседы с Путиным Фицо намерен передать Зеленскому «выводы и послания»
    В ЦБ заявили о существенном прогрессе в снижении инфляции в России
    Хуситы атаковали Генеральный штаб армии Израиля
    Вучич сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США
    Телеведущая Боня объявила о гибели альпинистки Наговицыной
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    7 комментариев
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    2 комментария
    2 сентября 2025, 20:54 • Новости дня

    РКК начал прием заявок на конкурс практик по развитию донорства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский Красный Крест (РКК) сообщил о запуске IV Всероссийского конкурса лучших практик по развитию донорства «Лидер корпоративного донорства – 2025».

    Конкурс призван поддержать и распространить корпоративные инициативы, направленные на развитие культуры безвозмездного донорства крови, ее компонентов и костного мозга во всех организациях России, сообщается на сайте РКК.

    Победители конкурса будут определены 5 ноября 2025 года, а заявки от участников принимаются до 20 октября 2025 года включительно через онлайн-форму. К участию приглашаются коммерческие и государственные организации, учебные заведения, а также некоммерческие объединения, внедряющие практики поддержки донорства в рамках корпоративной социальной ответственности.

    В этом году учреждены новые номинации Гран-при – «Лидер корпоративного донорства» в коммерческом, некоммерческом и государственном секторах. Дополнительно предусмотрены категории «Лучшая мотивационная программа», «Лучшая информационная кампания», «Лучший корпоративный День донора» и специальные номинации, включая «Самую интересную историю донора» и «Самого социально ответственного работодателя».

    «Мы видим, что корпоративное донорство становится значимой частью социальной жизни многих компаний – как крупного бизнеса, так и небольших организаций, и хотим, чтобы таких примеров становилось все больше. Поэтому для нас очень важно поддерживать коллективы, которые не только помогают развивать донорство внутри своих организаций, но и делятся опытом с другими», – подчеркнул председатель РКК Павел Савчук.

    Дополнительная информация о критериях и условиях размещена на официальном сайте конкурса. За консультацией по вопросам участия предложено обращаться в департамент медико-социальных программ организации.

    1 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие Одесской и Николаевской областей на карте Украины, размещенной за спиной начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, связано с созданием зон безопасности, считают в думском комитете по обороне.

    Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, передает Ura.Ru со ссылкой на издание «Подъем».  «Мы должны освободить полностью те субъекты Российской Федерации, которые по Конституции вошли в состав России. И создать зону безопасности. Это, в том числе Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», – сказал он.

    Ранее журналисты обратили внимание на карту Украины, появившуюся на совещании у Герасимова. На ней Одесская и Николаевская области отсутствовали в составе Украины.

    Ранее Герасимов заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий. Он сообщил, что российские войска освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.

    Также Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях.

    Комментарии (20)
    2 сентября 2025, 00:28 • Новости дня
    Арестован владелец перегрузочного терминала в Туапсе родом из Азербайджана

    Tекст: Ирма Каплан

    Краснодарский краевой суд продлил арест до 26 сентября предпринимателю Шахлару Новрузову, обвиняемому в попытке хищения активов стоимостью почти 919 млн рублей.

    Владелец перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» уроженец Азербайджана Шахлар Новрузов останется в СИЗО до 26 сентября в рамках расследования дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере, пишет «Коммерсант»

    По версии следствия, предприниматель причастен к попытке хищения недвижимости стоимостью 919 млн рублей.

    Следователь ФСБ заявил, что обвиняемый может скрыться и имеет связи среди сотрудников правоохранительных и судебных органов, что может повлиять на расследование.

    Защитник Новрузова  просил смягчить подзащитному меру пресечения, напоминая, что бизнесмену 60 лет, он ранее не судим, имеет постоянное место жительства и награжден медалью «За гражданское мужество». Однако суд отказал в изменении меры пресечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, серия задержаний представителей  азербайджанской диаспоры прошла в Екатеринбурге. Был арестован сын  председателя диаспоры. В начале июня Шахина Шыхлински отпустили после допроса в Екатеринбурге. Сообщалось, что он может подозреваться в причастности к организации убийств, по этим эпизодам ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана.

    Комментарии (13)
    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 02:27 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал ШОС «показушной»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина скрыться за дипломатической игрой не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    Когда журналист FoxNews спросил Бессента о состоянии американо-индийских отношений, учитывая недавние тарифы, несмотря на которые премьер-министр Индии Нарендра Моди встречается со своими российскими и китайскими коллегами, тот ответил, что в итоге США и Индия договорятся.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава Минфина США.

    Бессент считает, что две великие страны решат эту проблему и договорятся.

    «Но индийцы были не лучшими игроками с точки зрения покупки российской нефти и последующей ее перепродажи», – добавил он, отметив медленный прогресс в торговых переговорах между США и Индией, что в том числе стало дополнительным фактором для решения Белого дома повысить тарифы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Axios увидел в дружеском общении Моди с Путиным и Си на саммите ШОС послание Трампу. При этом WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров КНР, России и Индии.

    Комментарии (30)
    2 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет

    «Ансат» впервые поднялся в воздух с российским двигателем ВК-650В

    @ t.me/rostecru

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет «Ансат» с новым двигателем российского производства успешно провел шестиминутный испытательный полет в Казани, в ходе которого была проверена работа всех систем.

    Первый полет версии вертолета «Ансат» с российским двигателем ВК-650В был совершен, передает Ростех. Испытание продолжалось шесть минут, экипаж тестировал устойчивость, управляемость и работу ключевых систем машины.

    Отмечается, что конструкция вертолета доработана: улучшена аэродинамика фюзеляжа, увеличена доля композитов, внедрена новая система управления и автопилот, что повысит возможности в сложных погодных условиях.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил: «Полет вертолета с отечественным двигателем – еще один шаг на пути к укреплению технологического суверенитета российской авиации». Он добавил, что теперь производителям предстоит пройти программу сертификационных испытаний для выхода к серийному производству.

    Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что многоцелевой вертолет «Ансат» востребован в России и за рубежом, а создание импортозамещенной версии стало приоритетом после введения западных санкций. Помимо нового двигателя борт получил модернизированные системы, что позволяет конкурировать на мировом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная двигателестроительная корпорация впервые продемонстрировала на Aero India в Бангалоре двигатели 177С и ВК-650В для оперативно-тактической авиации и легких вертолетов. Компания сертифицировала первый отечественный двигатель ВК-650В для легких вертолетов, который заменит иностранные аналоги и готов к серийному производству.

    Холдинг «Вертолеты России» планирует сертифицировать в Китае многоцелевой вертолет Ми-171А3, разработанный в сотрудничестве с нефтегазовыми компаниями и соответствующий международным стандартам безопасности.

    Комментарии (22)
    2 сентября 2025, 05:40 • Новости дня
    Боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для эффективного противодействия беспилотникам, первые образцы уже прошли успешные испытания, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Что касается лазерных систем по противодействию беспилотникам, у нас есть наработки, есть образцы, продукция, которая уже поставляется, в небольших пока объемах. Образцы недавно, как вы упомянули, были продемонстрированы в том числе и мне на испытательном полигоне, и получили путевку в жизнь и перспективные заказы», – сказал Мантуров ТАСС.

    Первый вице-премьер выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем эти решения будут активно применяться по мере наращивания объемов производства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны России увеличило поставки тактических беспилотников в войска, что уже положительно влияет на эффективность боевых действий.

    В августа на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, позволяющее перехватывать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора.

    Комментарии (5)
    2 сентября 2025, 00:13 • Новости дня
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры Китая, России и Индии на саммите ШОС пообещали прочно сотрудничать, что стало негласным сигналом президенту США Дональду Трампу. Несмотря на то, что остается много нерешенных проблем, этот саммит подчеркивает трудности попыток Вашингтона перекроить мировой порядок, пишет WSJ.

    «Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на саммите и пообещали сотрудничать, демонстрируя единство, которое отчасти было направлено против президента Трампа и подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается его неортодоксальный подход к мировым делам», – интерпретирует итоги саммита Wall Street Journal (WSJ).

    При этом газета заявляет, что на Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества, в котором также приняли участие лидеры Ирана, Пакистана, Турции, Беларуси и государств Центральной Азии и Кавказа, не было принято никаких важных решений.

    WSJ рассматривает рукопожатия лидеров трех держав как символ единства, который прозвучал как укор Трампу, который пытался сдерживать Пекин, ослабить связи  России и Китая, переубедить Индию покупать российскую нефть.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия в 2025 году заключили ряд новых оборонных контрактов в авиационной сфере, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к каким переменам миропорядка приведет саммит ШОС.

    Комментарии (2)
    2 сентября 2025, 03:26 • Новости дня
    Астрономы сообщили о магнитных бурях планетарного масштаба

    Tекст: Ирма Каплан

    Ночью 2 сентября на Земле начались магнитные бури, о которых несколькими днями ранее предупреждали ученые.

    «На Земле официально, по данным мировой сети станций, начались магнитные бури планетарного масштаба. В ближайшие часы геомагнитный индекс почти наверняка будет расти, так как с некоторых станций уже поступают данные о бурях уровня G2-G3», – сказано в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии.

    Ученые уточнили, что зона полярных сияний в этот раз будет сформирована в скандинавских странах и в Канаде, а над Россией полярный овал достаточной интенсивности не успел сформироваться. Однако отдельные наблюдения на северо-западе страны возможны.

    Напомним, степень возмущенности магнитного поля Земли колеблется между уровнем G1 (слабо) до G5 (экстремально сильно).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что после выброса Солнцем облака плазмы на Земле 2 сентября могут начаться  магнитные бури предпоследнего уровня мощности. Кроме того, 28 августа вспышка предпоследнего класса мощности была зафиксирована на Солнце.

    Комментарии (2)
    2 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    Вучич сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине президент Сербии Александр Вучич сообщил СМИ, что стороны достигли договоренности о совместной работе по решению вопроса санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии», 56,14% акций принадлежат «Газпром нефти» и Газпрому).

    Вучич подчеркнул, что обсуждение санкций против NIS стало третьей ключевой темой встречи, передает ТАСС. По его словам, стороны «договорились работать вместе, чтобы спасти эту важную компанию и ее деятельность». Президент Сербии также отметил, что страна не планирует национализировать активы.

    Вучич выразил надежду, что ведущие мировые участники смогут найти компромисс по вопросу санкций.

    В конце августа сообщалось, что американский Минфин рассматривает отсрочку санкций для сербской NIS сроком до двух месяцев, что позволит компании продолжить работу.

    Руководство «Сербиягаз» заявило о желании приобрести сербскую нефтяную компанию NIS, однако Россия не проявила интереса к такому предложению.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Фицо пообещал озвучить Зеленскому выводы после обсуждения Украины с Путиным
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после беседы с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине сделал несколько важных выводов, которые планирует озвучить Владимиру Зеленскому в пятницу.

    Фицо уточнил, что встреча с главой киевского режима была запланирована ранее, и он намерен передать Зеленскому свои «выводы и послания» по итогам диалога с Путиным, передает РИА «Новости».

    По словам словацкого премьера, его разговор с Путиным состоялся на полях форума в Пекине во вторник и проходил уже после завершения официальной части мероприятия. Фицо подчеркнул, что основное внимание в беседе было уделено конфликту на Украине и перспективам его завершения.

    Политик также сообщил, что Владимир Путин проинформировал его о ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Фицо отметил, что считает этот разговор важным для оценки перспектив урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее премьер Словакии выступил за стандартизацию отношений с Россией.

    Напомним, во вторник в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. На встрече Фицо предложил Путину организовать совместную комиссию. Он выразил готовность передать послание российского президента лидерам Евросоюза.

    Комментарии (3)
    2 сентября 2025, 01:41 • Новости дня
    Верхние этажи двух многоэтажек загорелись в Ростове-на-Дону из-за дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Силы ПВО работают в ночь на вторник в Ростове-на-Дону, отражая атаку дронов ВСУ, из-за которых загорелись верхние этажи двух многоэтажек, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

    «В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о вечернем налете дронов ВСУ на город, в результате которого были атакованы жилые дома на проспекте Строителей.

    Комментарии (2)
    2 сентября 2025, 14:46 • Новости дня
    Путин заявил о прогрессе в отношениях России и Пакистана
    Путин заявил о прогрессе в отношениях России и Пакистана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    России и Пакистану удалось «сдвинуть с мертвой точки» работу по некоторым направлениям, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине.

    «Хотел бы отметить, что мы в ходе предыдущей встречи договаривались об активизации наших отношений, и некоторые вещи действительно удалось сдвинуть с мертвой точки», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Шариф выступил за укрепление двусторонних связей между странами. Он отметил, что отношения между Россией и Пакистаном «только улучшаются на протяжении последних многих лет». По словам Шарифа, этому способствовала личная приверженность и заинтересованность Путина.

    Напомним, во вторник Путин встретился с премьер-министром Пакистана в Пекине.

    Перед этим российский лидер провел переговоры со словацким премьером Робертом Фицо.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на параде в Китае по случаю юбилея окончания Второй мировой войны.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2025, 22:01 • Новости дня
    Спасатели в Москве вызволили отсидевшего две недели под землей кота

    Tекст: Ирма Каплан

    В Москве на улице Гвоздева местная кормилица кошек звонила и просила помощи по вызволению из-под земли кота, показывая фото его лапки в доказательство его существования.

    Спасатели и сотрудники ПАО «МОЭК» несколько раз выезжали на вызов, открывали камеру теплового пункта, но ни кота, ни следов жизни животного не было.

    «По всем документам камера изолированная, но котик видать нашел местечко, в которое он делал свои делишки, да так ловко, что даже не пахло. А заявительница сбрасывала ему мяско, которое тут же бесследно исчезало», – сообщили в Telegram-канале «Спасатели СпасРезерв».

    Тогда группа людей договорилась и в очередной раз прибыли к нехорошему люку, в труднодоступном месте спасатели установили котоловку. Сотрудники ПАО «МОЭК»  обеспечили доступ и безопасность ведения работ.

    Через несколько часов огромный и перепуганный кот был пойман и передан  заявительнице.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, для помощи черно-белому коту, застрявшему в отверстии гранитной облицовки набережной Фонтанки, власти Петербурга предоставили спасателям патрульный катер.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 00:43 • Новости дня
    Всемирный день кокоса и День российской гвардии отмечается 2 сентября
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Второй день осени в России и мире богат на профессиональные праздники и торжества для вдохновения.

    День российской гвардии отмечается 2 сентября в стране с 2000-го года, когда указом президента Владимира Путина был учрежден новый праздник в связи с 300-летием гвардейских войск, всегда считавшихся элитой. При Петре I гвардия была создана на базе Преображенского и Семеновского полков, затем распущена в 1918-м году, а во время Великой Отечественной войны воссоздана снова.

    Еще один профессиональный праздник во вторник – у необычных психологов – специалистов уголовно-исправительной системы России. Это люди, которые занимаются психологическим сопровождением личного состава, подозреваемых, обвиняемых, осужденных, помогают справляться с непростыми жизненными ситуациями.

    А также День патрульно-постовой службы МВД России отмечается в этот вторник в стране. Профессиональный праздник берет начало 2 сентября 1923 года в день  утверждения «Инструкции постовому милиционеру».

    В мировом масштабе сегодня отмечается Всемирный день кокоса, который учредило Азиатско-Тихоокеанское сообщество кокосовых орехов. Так они стремились показать людям пользу кокосов для здоровья и не только. Помимо Меди, железа и селена, кокос является отличным средством для творчества, из него делают подсвечники, посуду и множество природных безделушек.

    При этом США 2 сентября празднуют Дeнь чepничнoгo эcкимo нa пaлoчкe, Тибет – День демократии, Вьетнам – День независимости.

    А именинники 2 сентября Caмуил, Ceвиp, Мaкcим, Ивaн, Aлeкcaндp, Влaдимиp, Тимoфeй, Никoлaй, Виктop, Cтeпaн, Федop и Лев.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 04:10 • Новости дня
    Ирландия пообещала Украине военную помощь и миротворцев

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Ирландии Михол Мартин провел 1 сентября телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским, подтвердив решительную поддержку Украины и приверженность справедливому и прочному миру.

    «Я заверил президента Зеленского, что Ирландия готова поддержать эту работу (по достижению мира – прим. ВЗГЛЯД), в том числе путем предоставления военной помощи нелетального действия и нашей открытости к участию в любой миротворческой миссии с соответствующим мандатом в соответствии с Уставом ООН», – сказано в пострелизе на сайте правительства Ирландии.

    Мартин добавил, что Дублин продолжит работать с партнерами, чтобы поддержать путь Украины к членству в ЕС. Он с Зеленским также согласились о необходимости дальнейшего давления на Россию санкциями.

    «С нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и партнерами на неделе высокого уровня ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца, и мы оба надеемся, что это будет использовано как возможность добиться прогресса на пути к справедливому и устойчивому миру в Украине», – подытожил премьер Ирландии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС отправить солдат на Украину.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Силовики сообщили о захвате оружия НАТО у «Азова» в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Запад» в ДНР уничтожили националистов «Азова» и изъяли крупные запасы оружия и амуниции стран НАТО.

    Бойцы группировки войск «Запад» в ходе боевых действий в ДНР захватили значительный арсенал оружия, боеприпасов и амуниции производства стран НАТО, передает РИА «Новости». В результате операции были ликвидированы 17 националистов из «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России), а также уничтожены две бронемашины MaxxPro американского производства.

    По словам источника агентства, «захвачено большое количество амуниции, оружия и боекомплекта производства стран НАТО, которыми были оснащены уничтоженные боевики». Видео с места событий передано в распоряжение агентства.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. В МИД России отмечали, что страны НАТО рискуют, продолжая поставлять вооружение Киеву, а в Кремле неоднократно указывали на негативное влияние западных поставок оружия на перспективы переговоров по Украине. Лавров также заявлял, что США и НАТО не только поставляют вооружение, но и занимаются подготовкой украинских военнослужащих на территории Британии, Германии, Италии и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о поражении украинских бригад «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють» за последние сутки.

    Батальон имени Максима Кривоноса, сформированный из бывших военных и сотрудников спецслужб Украины, участвует в спецоперации на стороне Вооруженных сил России на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях.

    Пленные наемники из «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, запрещена в России) заявили, что их подготовкой занимались инструкторы из Швеции и Новой Зеландии, а организатором выступило командование ВСУ.

    Комментарии (0)
    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

    Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

