РКК начал прием заявок на конкурс практик по развитию донорства

Tекст: Валерия Городецкая

Конкурс призван поддержать и распространить корпоративные инициативы, направленные на развитие культуры безвозмездного донорства крови, ее компонентов и костного мозга во всех организациях России, сообщается на сайте РКК.

Победители конкурса будут определены 5 ноября 2025 года, а заявки от участников принимаются до 20 октября 2025 года включительно через онлайн-форму. К участию приглашаются коммерческие и государственные организации, учебные заведения, а также некоммерческие объединения, внедряющие практики поддержки донорства в рамках корпоративной социальной ответственности.

В этом году учреждены новые номинации Гран-при – «Лидер корпоративного донорства» в коммерческом, некоммерческом и государственном секторах. Дополнительно предусмотрены категории «Лучшая мотивационная программа», «Лучшая информационная кампания», «Лучший корпоративный День донора» и специальные номинации, включая «Самую интересную историю донора» и «Самого социально ответственного работодателя».

«Мы видим, что корпоративное донорство становится значимой частью социальной жизни многих компаний – как крупного бизнеса, так и небольших организаций, и хотим, чтобы таких примеров становилось все больше. Поэтому для нас очень важно поддерживать коллективы, которые не только помогают развивать донорство внутри своих организаций, но и делятся опытом с другими», – подчеркнул председатель РКК Павел Савчук.

Дополнительная информация о критериях и условиях размещена на официальном сайте конкурса. За консультацией по вопросам участия предложено обращаться в департамент медико-социальных программ организации.