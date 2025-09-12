Путин указал на опасность догматической веры общества в свою исключительность

Tекст: Ирма Каплан

«Когда общество замыкается в себе и слепо, догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом – упадок культуры и стагнация, причем во всех сферах жизни», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что история доказывает, как самые яркие периоды расцвета культур наступали во времена их активного взаимодействия с внешним миром.

«Мы должны стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу. Смешение традиций и техник зачастую создаёт шедевры мирового уровня», – добавил он.

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой затронул вопрос о возможном введении квот на прокат зарубежных фильмов, о чем ранее высказывались некоторые кинематографисты.