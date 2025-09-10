Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.4 комментария
Удар Израиля по Катару обсудят в Совете Безопасности ООН 10 сентября
Постоянное представительство Республики Корея, которая председательствует в Совете Безопасности ООН в сентябре сообщило о заседании в связи с ударом Израиля по Катару 10 сентября.
«Заседание по пункту повестки дня «Ситуация на Ближнем Востоке» запланировано на завтра на 15.00 (22.00 мск)», – передает ТАСС.
С запросом на экстренное заседание Совбеза ООН выступили Алжир, Пакистан и Сомали.
Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить.