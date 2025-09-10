Удар Израиля по Катару обсудят в Совете Безопасности ООН 10 сентября

  • Новость часаАктер Збруев рассказал о состоянии здоровья после сообщений о недомогании в театре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Убийство украинки доказывает равнодушие США к Украине
    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    Демограф объяснила моду на старославянские имена для новорожденных
    Армия Непала пригрозила введением войск из-за беспорядков
    Постпред США сообщил о готовности Киева заморозить линию фронта
    Политолог: Израиль становится опасен для всего мира
    Жена экс-премьера Непала погибла после поджога резиденции протестующими
    Сирия заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    72 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    11144 комментария
    10 сентября 2025, 02:12 • Новости дня

    Удар Израиля по Катару обсудят в Совете Безопасности ООН 10 сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    Постоянное представительство Республики Корея, которая председательствует в Совете Безопасности ООН в сентябре сообщило о заседании в связи с ударом Израиля по Катару 10 сентября.

    «Заседание по пункту повестки дня «Ситуация на Ближнем Востоке» запланировано на завтра на 15.00 (22.00 мск)», – передает ТАСС.

    С запросом на экстренное заседание Совбеза ООН выступили Алжир, Пакистан и Сомали.

    Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара  находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар  подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить.

    9 сентября 2025, 20:07 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара

    Военный эксперт Кнутов: Американцы перед ударом по Дохе отключили ПВО Катара

    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Валерия Городецкая, Никита Миронов

    США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе, заявил военный эксперт, директор российского Музея ПВО Юрий Кнутов.

    Военный эксперт, специалист по ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему вооруженные силы Катара не использовали системы ПВО при ударе Израиля по столице страны Дохе.

    «Катар использует американские комплексы ПВО «Пэтриот», которые при необходимости легко отключить дистанционно – конструкция это предусматривает. Я уверен, что американцы их просто отключили», – заявил Кнутов газете ВЗГЛЯД.

    По его словам, «Пэтриот» представляет собой сложную систему, связанную со спутниковой разведкой и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. Эксперт отметил, что наличие «кнопки отключения» объясняется необходимостью предотвратить поражение собственных сил и возможностью блокировки при отсутствии необходимости применения оружия.

    Кнутов также подчеркнул, что именно из-за подобной особенности Турция отказалась от системы ПВО «Пэтриот» и приобрела российский комплекс С-400.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Комментарии (8)
    9 сентября 2025, 20:30 • Новости дня
    Политолог Семенов: Израиль становится опасен для всего мира
    Политолог Семенов: Израиль становится опасен для всего мира
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая, Никита Миронов

    Израиль перешагнул моральные границы и рискует полной изоляцией на Ближнем Востоке после нападения на Катар, заявил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

    Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Израиль стал представлять опасность для всего мира из-за своей непредсказуемой политики. По словам эксперта, Израиль совершил «акт международного терроризма», напав на Катар, а ранее уже осуществлял ракетные удары по лидерам ХАМАС в Дамаске и Иране.

    «Никто не даст гарантии, что лидеров ХАМАС Нетаньяху и его приближенные не попытаются убить в любой другой стране – если они туда приедут. Израиль становится опасен для всего мира», – заявил Семенов.

    Эксперт отметил, что руководство Израиля действует без моральных ограничений и не заботится о гуманитарных вопросах. Он добавил, что в случае прихода к власти «Братьев мусульман» в Египте, Нетаньяху способен нанести «превентивный удар» любым оружием.

    Семенов считает маловероятным развитие крупного военного конфликта на Ближнем Востоке, поскольку Катар, Саудовская Аравия, Турция и Иран не готовы к войне с Израилем. Вместо этого эти страны, по его словам, усилят поддержку противников Израиля.

    Эксперт предупредил, что из-за своей политики Израиль может оказаться в полной изоляции, так как ближневосточные страны откажутся от переговоров с ним.

    Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Комментарии (5)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 17:20 • Новости дня
    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе
    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    По его словам, Катар «решительно осуждает трусливое нападение Израиля, которому подверглись жилые здания, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАС в катарской столице Дохе», передает ТАСС.

    Аль-Ансари подчеркнул, что это нападение стало вопиющим нарушением международных законов и норм. Дипломат также отметил, что действия Израиля ставят под угрозу безопасность и неприкосновенность граждан и резидентов Катара.

    Во вторник СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе.

    Комментарии (5)
    9 сентября 2025, 16:37 • Новости дня
    Израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе
    Израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со службой общей безопасности (ШАБАК) провели операцию с привлечением авиации против высшего руководства ХАМАС.

    Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС. «ЦАХАЛ и ШАБАК, используя ВВС, недавно осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС», – сказано в заявлении.

    Представители армии Израиля добавили, что перед атакой были предприняты шаги для минимизации ущерба среди мирного населения.

    Издание Israel Hayom со ссылкой на Reuters сообщило о серии взрывов в столице Катара Дохе. В сообщении отмечается, что руководство ХАМАС базируется в городе, его офисы находятся в районе Аль-Катара в центре города.

    В августе израильский премьер Биньямин Нетаньяху подтвердил атаку Израиля на представителя ХАМАС Абу Убейду.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 16:57 • Новости дня
    СМИ заявили о гибели лидеров ХАМАС в результате удара Израиля по Дохе

    Al Hadath: Лидеры ХАМАС погибли в результате удара Израиля по Дохе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара, сообщил телеканал Al Hadath.

    По данным источников Al Hadath, в результате атаки погибли лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава зарубежного офиса Халед Машааль, командующий радикальной ячейкой на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин и член политбюро Низар Аудалла, передает ТАСС.

    В момент удара в здании также находился еще один член руководства ХАМАС Гази Хамад. Телеканал отмечает, что данных о его судьбе на данный момент нет.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе.

    Комментарии (2)
    9 сентября 2025, 18:22 • Новости дня
    Al Arabiya подтвердил гибель одного из лидеров ХАМАС при ударе Израиля

    Лидер ХАМАС Халиль аль-Хейя и его сын погибли при израильском ударе по Дохе

    Al Arabiya подтвердил гибель одного из лидеров ХАМАС при ударе Израиля
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки на четыре жилых здания в столице Катара погибли Халиль аль-Хейя, его сын и сотрудники службы безопасности ХАМАС.

    Информация о гибели одного из лидеров движения ХАМАС Халиля аль-Хейи и его сына появилась после израильского удара по жилым зданиям в Дохе, передает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

    По данным телеканала, целью атаки могли быть руководители и сотрудники службы безопасности ХАМАС, находившиеся рядом с аль-Хейей. В результате авиаудара пострадали четыре жилых здания в центральной части катарской столицы.

    Ранее власти Катара не сообщали о подобных инцидентах в Дохе. Официальных заявлений со стороны израильской армии или катарских властей на момент публикации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара. При этом сообщалось, что члены политбюро ХАМАС, включая главу переговорной делегации и лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейя, остались живы после израильского удара по Дохе.

    Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 18:37 • Новости дня
    Израиль взял на себя ответственность за операцию против лидеров ХАМАС в Катаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров палестинского движения ХАМАС в Катаре, заявил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    «Сегодняшняя операция против высшего руководства террористической организации ХАМАС была полностью израильской инициативой. Она начата Израилем, проведена Израилем, за нее Израиль несет полную ответственность», – сказано в заявлении, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Комментарии (4)
    9 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    ХАМАС опроверг гибель переговорщиков после удара по Дохе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Движение ХАМАС официально заявило об отсутствии жертв среди переговорщиков после израильской атаки по Дохе.

    «Мы подтверждаем, что попытка противника убить членов переговорной делегации провалилась», – говорится в сообщении в Telegram-канале движения, передает ТАСС. Представители движения подчеркнули, что делегация не пострадала в результате удара.

    Однако представители ХАМАС признали гибель шести человек в ходе атаки, среди которых был сын лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам. Кроме того, сообщается о гибели одного военнослужащего из катарских сил безопасности.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.

    Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Израиль стал представлять опасность для всего мира из-за своей непредсказуемой политики.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 21:43 • Новости дня
    Белый дом назвал удары Израиля по Катару «шансом на мир»
    Белый дом назвал удары Израиля по Катару «шансом на мир»
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары Израиля по Катару, который является суверенной страной и союзником США, безусловно, «печальный инцидент», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Она добавила, что американский президент Дональд Трамп в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху при этом заметил, что это может стать  «шансом на мир» на Ближнем Востоке.

    «(Это) не помогает в реализации целей ни Израиля, ни США, но уничтожение ХАМАС, который наживался на бедствиях жителей Газы, достойная цель», – сказала на брифинге Ливитт.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику известить катарские власти о готовящемся ударе по Дохе, выразив сожаление по поводу ситуации.

    Власти Катара заявили, что узнали об израильском ударе по Дохе во время атаки, а не до нее.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 10:29 • Новости дня
    Испания объявила полный запрет на экспорт оружия Израилю ради Палестины

    Al Jazeera: Испания ввела оружейное эмбарго против Израиля из-за Газы

    Tекст: Мария Иванова

    Мадрид намерен полностью запретить поставки оружия Израилю и ввести дополнительные ограничения, включая запрет захода судов с горючим для израильской армии в порты страны, отмечает Al Jazeera.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о введении полного эмбарго на поставку оружия в Израиль, заявив, что этот шаг направлен на «остановку геноцида в Газе» и поддержку палестинского населения, передает Al Jazeera.

    «Есть разница между защитой своей страны и бомбардировками больниц или морением голодом невинных детей», – подчеркнул Санчес, добавив, что происходящее – не самооборона, а «истребление беззащитного народа».

    В числе девяти объявленных мер – королевский декрет о запрете продажи и покупки оружия, боеприпасов и военного снаряжения для Израиля, который должен быть утверждён правительством и позже ратифицирован парламентом. Испания также запретит заход в свои порты судам с топливом для израильской армии, закроет воздушное пространство для самолетов с оборонными грузами и не допустит на свою территорию лиц, причастных к «геноциду, нарушениям прав человека и военным преступлениям» в Газе. Эта мера может коснуться премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и членов его правительства.

    Среди других мер – запрет на импорт товаров из израильских поселений на Западном берегу, а также увеличение финансирования UNRWA на 10 млн евро. К 2026 году гуманитарная помощь Газе достигнет 150 млн евро.

    Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар осудил действия Мадрида и обвинил правительство Санчеса в «антисемитизме» и враждебности по отношению к Израилю.

    В ответ испанский МИД отверг обвинения в антисемитизме и вызвал своего посла в Израиле для консультаций. Ведомство подчеркнуло, что «меры отражают мнение большинства испанского общества и соответствуют принципам мира, международного права и защиты прав человека», а Испания не позволит «запугивать себя» из-за своей позиции.

    В мае 2024 года Испания признала палестинское государство, присоединившись к числу европейских стран, поддержавших этот шаг. Израиль в ответ запретил въезд в страну двум министрам правительства Испании.


    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 10:37 • Новости дня
    Сирия осудила атаки израильских истребителей на Хомс и Латакию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийские власти осудили ночные удары израильских ВВС по объектам в городах Хомс и Латакия, назвав действия угрозой для безопасности страны, сообщает Al Jazeera.

    Ночные атаки израильских военных самолетов по целям в западных сирийских городах Хомс и Латакия вызвали резкую реакцию официального Дамаска, передает Al Jazeera.

    Министерство иностранных дел Сирии заявило о «вопиющем нарушении суверенитета Сирийской Арабской Республики», отметив, что удары представляют прямую угрозу безопасности страны и региона.

    В заявлении сирийского внешнеполитического ведомства израильские атаки названы частью «серии агрессивных эскалаций», направленных против сирийских территорий. Сирия призвала международное сообщество, в первую очередь Совет Безопасности ООН, занять «четкую и твердую позицию» для прекращения подобных действий, которые, по мнению правительства, нарушают международное право и принципы Устава ООН.

    Сирийское агентство SANA не привело подробностей по масштабам ударов и возможным жертвам. По данным базирующейся в Британии Сирийской обсерватории по правам человека, в Хомсе целью атаки стал аэродром сирийских ВВС, где местные жители слышали мощные взрывы, однако сообщений о погибших не поступало. В Латакии израильскими самолетами был атакован военный гарнизон, где также не поступало информации о пострадавших, но к месту событий приезжали машины скорой помощи.

    Израиль, как отмечает SOHR, с начала года осуществил почти сто ударов по территории Сирии различными средствами, что привело к разрушению более 130 объектов и гибели 61 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате израильского удара в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 19:41 • Новости дня
    Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре

    Генсек ООН Гутерриш: Удар Израиля по Дохе нарушает суверенитет Катара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил израильский удар по лидерам палестинского движения ХАМАС в столице Катара.

    По словам Гутерриша, атака стала «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Катара», передает ТАСС. Он подчеркнул необходимость работы всех сторон палестино-израильского конфликта над достижением долгосрочного прекращения огня.

    «Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара. Все стороны должны работать для достижения долгосрочного прекращения огня, а не на его разрушение», – сказал он в обращении к журналистам в штаб-квартире ООН.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 23:54 • Новости дня
    Катар заявил об остановке переговоров по урегулированию в секторе Газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава правительства Катара и министр иностранных дел эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил на пресс-конференции о прекращении посредничества по урегулированию ситуации в анклаве после удара Израиля по Дохе.

    Нападение Израиля шейх назвал «государственным терроризмом» и заявил, что в регионе есть мошенник – премьер-министр Израиля Нетаньяху, который ввергает регион в необратимый хаос, передает телеканал Al Jazeera.

    Шейх указал на то, что нападение Израиля совпало со встречей переговорной группы ХАМАС, на которой обсуждалось предложение США о заключении сделки по прекращению войны в Газе и достижению соглашения о прекращении огня, и заявил, что Израиль саботировал это. По его словам, места для дипломатии после нападения на Доху осталось не много.

    «Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить успешный процесс переговоров по Газе. Мы сделали все возможное, чтобы остановить агрессию в отношении Газы. Что касается текущих переговоров, я не верю, что они могут быть жизнеспособными после того, что мы увидели сегодня», – приводит слова шейха Мухаммеда ТАСС.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет и призвал Катар продолжить посредничество в процессе установления мира в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 01:13 • Новости дня
    Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить

    Премьер Катара указал на право эмирата ответить Израилю

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр эмирата, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани на пресс-конференции после атаки Израиля на Доху заявил, что эмират не оставит произошедшее без внимания и активирует все силы для реагирования на этот выпад.

    «Катар мобилизует все инструменты для реагирования на атаку, выходящие за рамки заявлений и осуждений, включая формирование юридической группы для привлечения Израиля к ответственности», – передает телеканал Al Jazeera  высказывания премьера эмирата.

    Назвав удары Израиля по Дохе «государственным терроризмом», премьер-министр Катара сосредоточил большую часть своего гнева на премьере Израиля Биньямине Нетаньяху, обвинив его в подрыве региональной стабильности ради  «нарциссических иллюзий» и личной выгоды. Он также обвинил Нетаньяху в срыве всех мирных усилий.

    Премьер-министр Катара заявил также, что страны Ближнего Востока должны объединиться, чтобы обуздать Израиль.

    «Сегодня мы достигли поворотного момента, когда весь регион должен дать ответ на такое варварское поведение», – сказал он.

    Отвечая на вопрос о дипломатических усилиях Катара по достижению прекращения огня в секторе Газа, шейх Мухаммед подчеркнул, что Доха продолжит делать все возможное для прекращения войны, страна не отказывается от своей роли посредника.

    Однако, по его словам, израильская атака положила конец раунду переговоров по предложению американского президента Дональда Трампа.

    «Что касается текущих переговоров, я не думаю, что сейчас есть что-то стоящее после такого нападения», – сказал он.

    Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара  находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар  подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет и призвал Катар продолжить  посредничество в процессе установления мира в секторе Газа. Но премьер Катара заявил прекращении посредничества по урегулированию ситуации в анклаве после удара Израиля по Дохе.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 00:11 • Новости дня
    Премьер Ирака сообщил об освобождении гражданки России и Израиля Цурковой

    Tекст: Ирма Каплан

    Похищенная на территории Ирака гражданки России и Израиля Елизавета Цуркова (также Элизабет Цурков) освобождена, сообщил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани.

    «В результате масштабных усилий, предпринимаемых нашими службами безопасности в течение многих месяцев, мы объявляем об освобождении гражданки России Елизаветы Цурковой», – написал он в соцсети Х.

    Ас-Судани добавил, что Ирак не потерпит компромиссов в обеспечении соблюдения закона и поддержании авторитета государства, не допустит, чтобы кто-либо подрывал репутацию Ирака и его народа.

    Цуркова была похищена в марте 2023 года на территории Ирака, где занималась исследовательской работой. Ситуация находилась под контролем дипломатов нескольких стран. Власти Израиля не разглашали информацию до появления сведений в СМИ.

    За похищением, по данным израильской стороны, вероятно, стояли сторонники шиитского движения «Хезболла» в Ираке. В ноябре 2023 года иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись с похищенной Цурковой, где она заявила о «службе в «Моссаде» и ЦРУ».

    В мае 2025 года появилась информация, что Цуркову планируют обменять на семерых заключенных, среди которых есть и иранец.

    Комментарии (0)
    Главное
    ХАМАС опроверг гибель переговорщиков после удара по Дохе
    Назначен новый премьер-министр Франции
    Туск сообщил о высылке белорусского дипломата из Польши
    Венгрия подписала долгосрочный газовый контракт с Shell
    Афинский государственный оркестр отменил концерт пианиста Мацуева
    Каллас при полупустом зале Европарламента рассказала о поддержке Украины
    Стало известно о переносе Филиппинами закупки истребителей F-16 у США

    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам

    Китай готов открыть свой рынок капитала для российских энергетических компаний. Первыми в очереди на выпуск «панда-облигаций» стоят Росатом и Газпром. Им уже четыре года приходится рассчитывать только на внутренние кредиты, так как США и ЕС прекратили давать в долг. Если это произойдет, то выпуск российских «панда-облигаций» станет первым с 2017 года. Зачем они нашим компаниям? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия топит британского кандидата в украинские президенты

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу

    «Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет – им нужны нефть, газ». Такими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро описывает настоящие цели США, которые концентрируют свои войска у венесуэльских берегов. Способен ли Трамп решиться на военную операцию против Венесуэлы, как она может выглядеть – и какие будет иметь последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Правительство Непала пало под натиском мемов

      Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

      4 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Мы не обязаны верить в Ленина

      Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

      72 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

      Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

      11144 комментария
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации