Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».0 комментариев
В Калининграде арестовали мужчину за передачу США данных о спутниках
Калининградский облсуд заключил под стражу бывшего работника предприятия, обвиняемого в передаче американским спецслужбам секретной информации о спутниковых технологиях.
Мужчина арестован до 30 сентября 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение инстанции.
Следствие утверждает, что обвиняемый с 2020 года сотрудничал с иностранной компанией, связанной с правительством и военными ведомствами США.
С июля 2021 года по декабрь 2023 года он якобы собирал и хранил сведения о технологиях изготовления электронных двигателей коррекции для космических спутников, чтобы затем передать их иностранной стороне. По версии следствия, мужчина действовал по заданиям американских спецслужб.
Суд согласился с доводами следователя, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. Постановление еще не вступило в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники таможни задержали в Подмосковье мужчину, который пытался отправить на территорию США военную амуницию под видом туристических товаров. В посылках обнаружили элементы боевого снаряжения из комплекта «Ратник».