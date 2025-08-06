В Калининграде арестовали мужчину за передачу США данных о спутниках

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина арестован до 30 сентября 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение инстанции.

Следствие утверждает, что обвиняемый с 2020 года сотрудничал с иностранной компанией, связанной с правительством и военными ведомствами США.

С июля 2021 года по декабрь 2023 года он якобы собирал и хранил сведения о технологиях изготовления электронных двигателей коррекции для космических спутников, чтобы затем передать их иностранной стороне. По версии следствия, мужчина действовал по заданиям американских спецслужб.

Суд согласился с доводами следователя, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. Постановление еще не вступило в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники таможни задержали в Подмосковье мужчину, который пытался отправить на территорию США военную амуницию под видом туристических товаров. В посылках обнаружили элементы боевого снаряжения из комплекта «Ратник».