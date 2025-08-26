Путин призвал уделить внимание ремонту дорог в Херсонской области

Tекст: Ольга Иванова

Путин обратил внимание губернатора Херсонской области Владимира Сальдо на приоритетность строительства и ремонта инфраструктуры в регионе, передает ТАСС. Президент отметил, что инфраструктурные вопросы, включая дорожное строительство, не должны оставаться без внимания, несмотря на успешное освоение бюджетных средств.

Путин похвалил Сальдо за результаты освоения денежных средств, выделенных на социально-экономическое развитие, однако подчеркнул необходимость постоянного контроля за состоянием и работой дорожной системы. «Инфраструктуру тоже нельзя забывать – там, дороги, прочее», – заявил президент на встрече.

Губернатор сообщил главе государства, что работы по ремонту дороги на Херсон уже начались на левобережье Днепра, масштаб дорожного строительства превышает даже советские времена. По словам Сальдо, подрядчик «Автодор» обещал завершить первый слой асфальта до конца текущего года, а полностью покрытие будет готово в следующем году.

Сальдо также доложил Путину, что за 2023–2024 годы в регионе было реализовано 346 мероприятий и освоено 133 млрд рублей. В 2025 году в рамках действующей программы освоено уже 82 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблемы с урожайностью в регионе после аномальной жары и засухи и подчеркнул важность мелиорации.