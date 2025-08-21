Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.0 комментариев
Нефть подорожала на признаках высокого спроса в США
Мировые цены на нефть выросли на признаках высокого спроса в США
Мировые цены на нефть в четверг пошли в рост, поддерживаемые признаками высокого спроса в США.
Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.40 растет на 0,46%, до 67,15 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,54%, до 63,05 доллара, передает РИА «Новости».
Поддержку росту оказывают вышедшие накануне данные об объеме запасов в США. Согласно им, коммерческие запасы нефти в стране (кроме стратрезерва) за неделю, завершившуюся 15 августа, снизились сильнее ожиданий – на 6 млн баррелей, до 420,7 миллиона. При этом запасы бензина снизились на 2,7 млн баррелей (1,2%) – до 223,6 миллиона.
«Цены растут, поскольку признаки высокого спроса в США повлияли на улучшение настроений на рынке», – цитирует Reuters старшего сырьевого стратега ANZ Дэниела Хайнза.