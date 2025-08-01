Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.13 комментариев
Путин: Среди бойцов ВС России нет ни одной напрасной потери
Среди российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, нет ни одной напрасной потери, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что среди российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, нет ни одной напрасной потери, передает ТАСС.
«В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной. Это вот в целом. Но динамика продвижения вперед понятна», – заявил глава государства, комментируя ситуацию на линии боевого соприкосновения.
Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.