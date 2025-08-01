Морское сообщение восстановили в Северо-Курильске после цунами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Морское сообщение с Северо-Курильском в Сахалинской области возобновлено после землетрясения и цунами, передает ТАСС. Первое грузовое судно «Виктор» уже пришвартовалось в порту для разгрузки.

По информации пресс-службы Минтранса Сахалинской области, грузопассажирское судно «Анатолий Чернеев» готовится к выходу из порта Петропавловск-Камчатский второго августа 2025 года. Одновременно в Северо-Курильске продолжается восстановление швартовых устройств. На место прибыли специалисты ФГУП «Нацрыбресурс» для оценки повреждений причальных сооружений.

В морском терминале продолжаются восстановительные работы. Специалисты обследовали акваторию и подходный канал, затонувших объектов и критичных изменений не обнаружено. Опасности для судоходства нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений. Ощущаемость землетрясения в регионе достигла семи баллов. Власти региона предупредили о возможном цунами.