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    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    17 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    16 комментариев
    5 июля 2025, 09:30 • Новости дня

    Депутат Рады заявила об истощении зенитных ресурсов Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Ресурс зенитных установок типа «Гепард» и других в Киеве практически исчерпан, сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

    Безуглая отметила, что ремонты производятся главным образом за счет самих экипажей, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что боевые команды самостоятельно ищут необходимые ресурсы для продолжения работы и часто вынуждены просить у волонтеров транспорт, который, по ее словам, мог бы предоставить город.

    Также депутат рассказала, что программное обеспечение для автоматизации обнаружения и сопровождения воздушных целей официально не принято на вооружение и используется неофициально.

    Ночью в субботу украинские СМИ  сообщили , что в Киеве прогремело как минимум четыре серии взрывов. Накануне Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве.

    4 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% участников исследования, это на один процентный пункт выше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, сообщает ТАСС.

    Кроме того, 83% опрошенных выразили уверенность в том, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.

    При этом 57% респондентов положительно оценили работу российского правительства, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин справляется с обязанностями, заявили 58% респондентов, что на два процентных пункта ниже по сравнению с предыдущими данными.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42%, что на пять процентных пунктов ниже результатов предыдущего опроса. В поддержку КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 11%, а за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос фонда «Общественное мнение» был проведен с 27 по 29 июня среди 1,5 тыс. респондентов.

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    4 июля 2025, 20:07 • Новости дня
    Глава МИД Франции вспылил из-за вопроса о поддержке нацизма на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро эмоционально отреагировал на острый вопрос о поддержке украинских властей и обвинениях в нацизме.

    Во время конференции «Экономические встречи Экс-ан-Прованса», которую транслировал сайт мероприятия, министр Барро отвечал на вопросы аудитории, сообщает РИА «Новости».

    Один из участников напомнил о существовании в Киеве бульвара Степана Бандеры и задал вопрос о поддержке Францией властей на Украине, назвав их фашистскими и неонацистскими. Он также упомянул смерть бывшего офицера спецслужб Франции Эрика Денесе, который перед этим заявлял о полной ответственности Украины и европейских стран за продолжение конфликта.

    В ответ ведущий уточнил, поддерживает ли выступающий действия властей России, на что тот ответил отрицательно.  Слова слушателя вызвали неодобрение и свист в зале. Барро отреагировал на это эмоционально, повысив голос и призвав к уважению «сопротивления украинского народа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие французские СМИ игнорировали массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах. Французские журналисты отказывались признавать факты демонстрации нацистской символики украинцами во время их обучения во Франции.

    Одно из крупнейших французских изданий внезапно признало наличие сотен подобных случаев. Мария Захарова заявила, что Германия продолжает поддерживать киевских неонацистов и поставлять вооружение вооруженным силам Украины.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    4 июля 2025, 21:54 • Новости дня
    Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России

    Кабмин внес бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России

    Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство расширило официальный перечень сельскохозяйственной продукции, дополнив его бананами.

    Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    «Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции... позицией следующего содержания: 01.22.12.000 Бананы», – отмечается в документе.

    Теперь бананы официально признаны продукцией, которую могут производить и перерабатывать сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и образовательные организации России. Нововведение распространяется на связанные с этим научные, технические и образовательные работы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российским аграриям за десять лет удалось повысить производительность труда на целых 55%.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал важность внедрения передовых технологий в сельскохозяйственный сектор для достижения стратегических целей к 2030 году.

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    4 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем
    Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, поскольку достичь всех ее целей политико-дипломатическим способом сейчас невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что в ходе обсуждения президент России отметил заинтересованность в достижении поставленных задач в рамках спецоперации и подчеркнул, что предпочтителен политико-дипломатический путь, передает ТАСС.

    Однако, по словам Пескова, сейчас такой сценарий невозможен, поэтому Россия продолжает военные действия.

    Ранее МИД Китая заявил о вреде затягивания конфликта на Украине.

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    4 июля 2025, 20:59 • Новости дня
    В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею катавшегося на качелях ребенка
    В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею катавшегося на качелях ребенка
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во дворе многоквартирного дома в Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на 9-летнего мальчика, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

    По информации ведомства, злоумышленник ударил ребенка ножом в шею, передает ТАСС. Мальчика госпитализировали. В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что нападение произошло во дворе дома на Новоугличском шоссе, когда мальчик катался на качелях, злоумышленник подошел к нему со спины.

    ГУ МВД по Московской области сообщило, что полиция проводит мероприятия по установлению личности и задержанию преступника, а также выясняет все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

    В апреле в Дмитровском городском округе Московской области подросток с ножом напал на ребенка.

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    4 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР

    Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке

    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в Донецкой народной республике.

    Как передает ТАСС, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению населенного пункта Предтечено.

    «Наши войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению Предтечено», – привели заявление Кимаковского в агентстве.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Предтечено в ДНР, что усилило позиции российских сил в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в центральной части села Каменское на Степногорском направлении. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике.

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    4 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Ермак сообщил о разговоре Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером.

    «Очень важный и содержательный разговор», – написал Ермак в Telegram-канале, передает ТАСС. Других подробностей о содержании беседы он не привел, отметив, что детали переговоров станут известны в ближайшее время.

    Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Трамп и Зеленский обсудили вопросы поставок средств противовоздушной обороны на Украину. Источники Равида отметили, что беседа продолжалась около 40 минут.

    Издание Financial Times писало, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, чтобы обсудить остановку поставок оружия.

    Накануне Трамп и Путин провели телефонные переговоры.

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    4 июля 2025, 12:37 • Новости дня
    Варшава заявила о повреждении здания консульства Польши в Киеве
    Варшава заявила о повреждении здания консульства Польши в Киеве
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве якобы получило повреждения в ходе недавних ударов по украинской столице.

    Сикорский в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что говорил с польским послом Петром Лукасевичем, все сотрудники консульства живы и здоровы. Он подчеркнул, что Украине «срочно нужны средства ПВО», передает РИА «Новости».

    Доказательства повреждения здания польский министр не представил.

    В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на пятницу по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены на фоне поражения складов, логистических центров и объектов с топливом. В пятницу, 4 июля, небо над Киевом оказалось затянуто дымом из-за пожаров, жители украинской столицы жаловались на невозможность дышать.

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    4 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Завершено расследование дела о мошенничестве против Долиной
    Завершено расследование дела о мошенничестве против Долиной
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расследование дела о мошенничестве против народной артистки России Ларисы Долиной завершено, материалы направлены в прокуратуру Центрального административного округа Москвы для утверждения обвинительного заключения.

    В пресс-службе прокуратуры уточнили, что к уголовной ответственности привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова, передает ТАСС. Им предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

    По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года обвиняемые, включая неустановленных соучастников, похитили обманным путем денежные средства Ларисы Долиной на сумму более 175,1 млн рублей и лишили ее права на квартиру в Ксеньинском переулке стоимостью свыше 138 млн рублей. Общий ущерб по делу превышает 317,6 млн рублей.

    Ранее Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

    Напомним, Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело.

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    4 июля 2025, 13:42 • Новости дня
    Скачко объяснил план Зеленского поменять правительство Украины

    Политолог Скачко: Зеленский хочет поменять правительство Украины на более лояльное

    Скачко объяснил план Зеленского поменять правительство Украины
    @ Nicolas Roses/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский хочет сменить премьера Дениса Шмыгаля на более лояльную Юлию Свириденко, чтобы сконцентрировать власть в своих руках. Но США будут против такой инициативы, поскольку им не нужен абсолютный диктатор на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Киеве назвали дату возможной отставки правительства.

    «Главная причина возможной отставки украинского правительства – стремление Владимира Зеленского к укреплению собственной власти и еще большему контролю над всеми государственными институтами», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Угрозы для власти Зеленского идут отовсюду: со стороны России, США и даже Евросоюза, который не может выступить единым фронтом в поддержку Киева из-за сопротивления отдельных стран. Судя по всему, Белый дом не поддержит и инициативу по смене правительства. Вашингтону не нужен на Украине полноценный диктатор», – спрогнозировал собеседник.

    «Тем не менее попытка смены правительства, скорее всего, произойдет, причем под благовидным предлогом спасения экономики, которой на самом деле уже ничего не поможет. Зеленский хочет убрать Дениса Шмыгаля – ставленника бизнесмена Рината Ахметова (внесен в реестр экстремистов), нейтрального и равноудаленного от большинства групп влияния», – считает эксперт. По оценке аналитика, Зеленский попытается продвинуть на должность главы кабинета министров нынешнего первого вице-премьера Юлию Свириденко.

    Ранее экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online, что отставка правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможна в период с 15 по 17 июля.

    По словам Разумкова, уход Шмыгаля – это не политический шаг, а «фактически спасение экономики Украины, по крайней мере, притормаживание ее падения». Разумков также отметил, что у офиса Зеленского почти не осталось пространства для маневров, однако процесс отставки правительства затягивается искусственно.

    В конце июня депутат Рады Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в России) сообщил, что парламент может на внеочередном заседании 7–8 июля отправить Шмыгаля в отставку. При этом сам Зеленский опровергал слухи о возможной смене премьера.

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    4 июля 2025, 13:09 • Новости дня
    Россия вернула с Украины группу пленных военнослужащих
    Россия вернула с Украины группу пленных военнослужащих
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу российская и украинская стороны вернули группы военнослужащих обеих стран согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, сообщило Минобороны.

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военных, взамен передана группа военнопленных ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Сейчас возвращенные российские военные находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Их всех доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

    Прошлый обмен проходил 26 июня.

    До этого подобные обмены проходили 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.

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    5 июля 2025, 05:38 • Новости дня
    Дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА
    Дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников жилые дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Атака БПЛА отражена в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что никто не пострадал.

    Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотника в Чертковском районе. «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», – заявил он в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об уничтожении беспилотников в Гатчинском округе и Тосненском районе. Беспилотники атаковали Чувашию. БПЛА также сбиты в Воронежской и Смоленской областях.

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    4 июля 2025, 19:34 • Новости дня
    Минобороны начало применять сухую плазму крови на поле боя для спасения раненых
    Минобороны начало применять сухую плазму крови на поле боя для спасения раненых
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе спецоперации на Украине медицинские батальоны начали применять сухую плазму крови на передовой, что уже позволило спасти жизни множеству военнослужащих.

    Об использовании новых методов оказания медицинской помощи заявил начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин в ходе совещания в Минобороны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Он сообщил, что с начала спецоперации применяются передовые медицинские группы с высококвалифицированными специалистами, что дало возможность максимально приблизить специализированную помощь к линии боевых действий и оперативно проводить жизнеспасающие операции. «В предыдущих военных конфликтах данная тактика не применялась», – подчеркнул Тришкин.

    В настоящее время для личного состава применяются современные медицинские изделия, а также ведется поиск новых технологий и методов лечения. В группировках войск на передовых этапах медицинской эвакуации начали использовать лиофилизированную (сухую) плазму крови, что значительно облегчило спасение тяжелораненых. ФМБА России в текущем году поставит в войска 10 тысяч упаковок сухой плазмы.

    Для эвакуации раненых запущены военно-санитарные летучки, полностью оборудованные аппаратурой и снабженные необходимыми препаратами, где круглосуточно дежурят медицинские бригады. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о создании координационного центра для взаимодействия с военными и гражданскими структурами.

    Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила о создании 13-слойного противоосколочного материала, выдерживающего до 130 граммов в тротиловом эквиваленте; из него уже производят панели для машин скорой помощи и носилки для раненых. Скворцова добавила, что агентство готово делиться передовым опытом в сфере диагностики, защиты от биологических и химических угроз, и поставлять современные препараты.

    Министр обороны выразил благодарность Минздраву и ФМБА и поручил срочно внедрять новшества для сохранения жизни военнослужащих.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить предложения по внедрению новых медицинских технологий для поддержки военных на передовой в кратчайшие сроки.

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    4 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    У экс-главы Минобороны Украины Резникова прошли обыски

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова.

    Мероприятия связаны с делом о закупках продовольствия для ВСУ в 2022-2023 годах, передает ТАСС со ссылкой на издание «Зеркало недели».

    По данным издания, Резникова заранее не уведомили о предстоящих обысках. В ходе действий правоохранителей у него изъяли мобильный телефон и ряд значимых документов.

    Следствие ранее установило, что снабжение ВСУ продовольствием осуществлялось через закупку продуктовых наборов по каталогам, где цена формировалась по среднему показателю, что позволяло поставщикам изменять расценки, завышая стоимость популярных товаров. В СМИ подчеркивали, что куриные яйца продавались по цене 17 гривен за штуку при рыночной стоимости 7 гривен в январе 2023 года.

    Коррупционный скандал привел к увольнению заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и замглавы «Промоборонэкспорт» Владимира Терещенко. В апреле бывший директор департамента закупок Богдан Хмельницкий был отправлен под ночной домашний арест. Резников до этого момента официально не проходил ни по одному из дел.

    Ранее бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран мира.

    Директор Музея Войска польского, генерал Богуслав Пацек отмечал, что Украина сталкивается с поражениями на фронте из-за коррупции, дезертирства и массовой миграции граждан.

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    4 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Энергоснабжение ЗАЭС восстановлено
    Энергоснабжение ЗАЭС восстановлено
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено, линия электропередачи «Днепровская» напряжением 750 кВ введена в работу.

    Об этом сообщили в пресс-службе станции, передает ТАСС.

    Директор ЗАЭС Юрий Черничук отметил, что аварийные дизель-генераторы были остановлены и теперь находятся в режиме дежурства. В работе станции не зафиксировано никаких нарушений.

    Ранее сообщалось, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла внешний источник энергоснабжения после отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская».

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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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