В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.7 комментариев
Депутат Рады заявила об истощении зенитных ресурсов Киева
Ресурс зенитных установок типа «Гепард» и других в Киеве практически исчерпан, сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
Безуглая отметила, что ремонты производятся главным образом за счет самих экипажей, передает РИА «Новости».
Она добавила, что боевые команды самостоятельно ищут необходимые ресурсы для продолжения работы и часто вынуждены просить у волонтеров транспорт, который, по ее словам, мог бы предоставить город.
Также депутат рассказала, что программное обеспечение для автоматизации обнаружения и сопровождения воздушных целей официально не принято на вооружение и используется неофициально.
Ночью в субботу украинские СМИ сообщили , что в Киеве прогремело как минимум четыре серии взрывов. Накануне Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве.