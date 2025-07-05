Депутат Рады заявила об истощении зенитных ресурсов Киева

Tекст: Александра Юдина

Безуглая отметила, что ремонты производятся главным образом за счет самих экипажей, передает РИА «Новости».

Она добавила, что боевые команды самостоятельно ищут необходимые ресурсы для продолжения работы и часто вынуждены просить у волонтеров транспорт, который, по ее словам, мог бы предоставить город.

Также депутат рассказала, что программное обеспечение для автоматизации обнаружения и сопровождения воздушных целей официально не принято на вооружение и используется неофициально.

Ночью в субботу украинские СМИ сообщили , что в Киеве прогремело как минимум четыре серии взрывов. Накануне Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве.