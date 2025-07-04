Константинов связал звонок Макрона Путину с угрозой обвала фронта ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

Константинов в эфире радиостанции «Sputnik в Крыму» подчеркнул: «Дела Зеленского плохи, это очевидно даже без глубокого политического, военного анализа, поэтому Макрон и позвонил не просто так, потому что ему что-то надо лично. Уверен, что его попросил Зеленский, так как, похоже, что фронт на грани обвала, и ему нужно время», передает РИА «Новости».

Он также отметил, что власти на Украине стремятся остановить конфликт, чтобы выиграть время для мобилизации и перегруппировки войск, после чего попытаются вновь спровоцировать эскалацию противостояния с Россией.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис высказал ироничное мнение о поведении Макрона после его телефонного звонка российскому лидеру Владимиру Путину.

Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным. Как сообщил Le Parisien, телефонный разговор между Путиным и Макроном свидетельствует о стремлении ЕС вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана.