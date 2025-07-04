С Украины в ходе обмена вернулись два жителя Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Источник отметил: «Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной паритетный этап обмена пленными между Россией и Украиной. Также России возвращены два курянина», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что переговоры по обмену продолжаются. По итогам двух раундов переговоров в Стамбуле стороны договорились проводить обмен по формуле «тысяча на тысячу», а также возвращать тяжелобольных и молодых пленных до 25 лет по формуле «всех на всех», при этом каждая сторона обязалась вернуть не менее 1 тыс. человек.

В пятницу российская и украинская стороны вернули группы военнослужащих обеих стран согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям.

Прошлый обмен проходил 26 июня.