Политолог объяснила причину критики Трампа в адрес Медведева

Политолог Богуславская связала критику Трампа в адрес Медведева с отсутствием прогресса по Украине

Tекст: Вера Басилая

Причины критики президента США Дональда Трампа в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева связаны с отсутствием значимых результатов инициатив американского лидера по урегулированию конфликта на Украине, заявила старший преподаватель СПбГУ Юлия Богуславская, передает РИА «Новости».

По ее словам, Трамп изначально обещал быстро завершить конфликт на Украине, но сроки урегулирования постоянно переносились, а заметного прогресса так и не последовало. Она отметила, что обмен военнопленными – единственный заметный сдвиг, однако ситуация остается далекой от разрешения.

«Естественно, Трамп испытывает недовольство по этому поводу и хотел бы оказать давление на Россию», – отметила Богуславская.

Эксперт добавила, что после критики Индии и Медведева Трамп способен быстро ввести обещанные пошлины против стран, приобретающих российские энергоресурсы. Она обратила внимание на непоследовательность тарифной политики американского президента, связав ее с личными политическими интересами Трампа: то анонсируются пошлины, то их применение откладывается или отменяется.

Ранее Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес заместителя председателя Совета безопасности России из-за его оценки инициатив по перемирию на Украине.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия права, если слова бывшего президента вызывают столь нервную реакцию у Трампа.

