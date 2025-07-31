Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.2 комментария
Китайские СМИ рассказали о реакции Запада на ответ Кремля Вашингтону
АБН24: Неожиданная реакция Путина на ультиматум Трампа застигла Запад врасплох
Россия необычно среагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, который сократил срок требования об урегулировании конфликта на Украине к Москве до десяти дней, сообщили СМИ.
Россия необычно среагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, который сократил срок требования к Москве с 50 до десяти дней, передает АБН24.
На угрозу ввести новые санкции Кремль сначала отреагировал молчанием президента Владимира Путина, а затем пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приняла к сведению риторику Вашингтона. Он отметил, что Россия уже давно живет под западными ограничениями и выработала к ним иммунитет.
После этого, как отмечают китайские аналитики, последовал более жесткий ответ: высокопоставленные российские чиновники направили США решительное послание. Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Россия не Израиль и не Иран – с ней нельзя говорить в подобном тоне». Он также прямо обратился к Трампу, посоветовав не повторять ошибок своего предшественника Джо Байдена. Депутат Андрей Гурулев добавил, что ультиматумы на Москву не действуют, и с Россией нельзя разговаривать с позиции силы.
В Китае расценили реакцию Кремля как неожиданную для Запада. По мнению аналитиков, Москва рассматривает ультиматум Трампа как провокацию, способную усилить конфронтацию, и не намерена уступать давлению Белого дома.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России приняли к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций и внимательно следят за его риторикой.
Дональд Трамп предупредил, что в случае отсутствия договоренности по Украине в течение десяти дней против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.
Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.