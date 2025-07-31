АБН24: Неожиданная реакция Путина на ультиматум Трампа застигла Запад врасплох

Tекст: Вера Басилая

Россия необычно среагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, который сократил срок требования к Москве с 50 до десяти дней, передает АБН24.

На угрозу ввести новые санкции Кремль сначала отреагировал молчанием президента Владимира Путина, а затем пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приняла к сведению риторику Вашингтона. Он отметил, что Россия уже давно живет под западными ограничениями и выработала к ним иммунитет.

После этого, как отмечают китайские аналитики, последовал более жесткий ответ: высокопоставленные российские чиновники направили США решительное послание. Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Россия не Израиль и не Иран – с ней нельзя говорить в подобном тоне». Он также прямо обратился к Трампу, посоветовав не повторять ошибок своего предшественника Джо Байдена. Депутат Андрей Гурулев добавил, что ультиматумы на Москву не действуют, и с Россией нельзя разговаривать с позиции силы.

В Китае расценили реакцию Кремля как неожиданную для Запада. По мнению аналитиков, Москва рассматривает ультиматум Трампа как провокацию, способную усилить конфронтацию, и не намерена уступать давлению Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России приняли к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций и внимательно следят за его риторикой.

Дональд Трамп предупредил, что в случае отсутствия договоренности по Украине в течение десяти дней против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.

Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.