  • Новость часаУшаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    12 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    38 комментариев
    3 июля 2025, 20:18 • Новости дня

    ООН приветствовала телефонные переговоры Путина и Трампа

    ООН положительно оценила разговор президентов России и США по телефону

    Tекст: Денис Тельманов

    Всемирная организация выразила поддержку диалогу между российским и американским лидерами, отметив важность контактов на высшем уровне.

    ООН приветствовала телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    На брифинге для журналистов официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик заявил: «Мы приветствуем переговоры на высоком уровне между лидерами стран ООН».

    Он также подчеркнул значимость проведения подобного диалога между мировыми державами. Отдельные подробности содержания разговора между Путиным и Трампом на брифинге не раскрывались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о намерении Москвы добиваться устранения причин украинского кризиса и не отступать от своих целей.

    Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Днем независимости США и подчеркнул историческую значимость российско-американских отношений.

    Президенты России и США обсудили украинский конфликт, перспективы сотрудничества в энергетике и вопросы по Сирии.

    3 июля 2025, 00:11 • Новости дня
    Захарова: Слова генсека ООН об ограничении права вето вызвали оторопь
    Захарова: Слова генсека ООН об ограничении права вето вызвали оторопь
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш словами об ограничении права вето в Совете Безопасности не только превысил свои полномочия, но и вызвал оторопь у многих представителей организации, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

    «С сожалением вынуждены констатировать, что генсекретарь ООН Антониу Гутерреш в очередной раз вышел за пределы своих полномочий и выступил с, мягко говоря, неоднозначными политическими заявлениями, учитывая, что эта сфера определена Уставом ООН. Он превысил свои полномочия и сделал заявления, вызвавшие у многих оторопь», – приводит слова Захаровой сайт МИД России.

    Дипломат напомнила, что проблематика реформы Совета Безопасности не относится к компетенции Секретариата ООН, так как она рассматривается в рамках профильных межправительственных переговоров.

    Захарова отметила, что права вето Россия рассматривает его как уникальный механизм, который не позволяет западным членам СБ ООН «слепо продавливать выгодные им решения с опорой на свое условное численное преимущество».

    «Убеждены, что критиковать следует не само право вето, не сам институт права вето, а линию «коллективного Запада», не желающего искать компромиссы и до сих пор пребывающего в плену иллюзий собственных «доминирования» и «исключительности», – добавила она.

    Ранее испанский телеканал TVE привел слова генсека ООН Антониу Гутерреша с конференции в понедельник о том, как важна сегодня многосторонность. Он отметил, что ООН является основным форумом, который может отстаивать эту логику. При этом Гутурреш заявил о необходимости его реформировать, так как Совет Безопасности, которому поручено поддерживать мир, «не имеет законного права представлять мир сегодня», поскольку его «состав не соответствует международной ситуации».

    «Он счел необходимым «расширить» Совет как за счет его постоянных членов-США, Китая, России, Великобритании, Франции, обладающих правом вето, так и за счет непостоянных, а также «ограничить право вето в некоторых недопустимых обстоятельствах, таких как риск геноцида», имея в виду израильские атаки на Газу», – сказано в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце июня Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику двойных стандартов ООН в вопросе вооруженных конфликтов. Она обратила внимание на недавний доклад генсека ООН Антониу Гутерреша, который был распространен 17 июня в Совбезе ООН и посвящен положению детей в зонах вооруженных конфликтов.

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    3 июля 2025, 06:33 • Новости дня
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В связи с указом президента США Дональда Трампа об отмене санкций против Сирии, которые действовали с 2004 года, под отмену рестрикций попали некоторые российские банки и компании, следует из документа американского Минфина.

    Согласно указу, из-под санкций выведена компания «Рособоронэкспорт» (в  госкорпорации «Ростех»), а также «Промсырьеимпорт», РФК-банк, РФА Банк, Мир Бизнес Банк, Темпбанк, «Глобальные концепции групп», «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс», следует из документа Минфина США.

    При этом некоторые российские компании и банки, выведенные из-под санкций в связи с Сирией, остаются подсанкционными из-за украинского конфликта, как «Рособоронэкспорт» и «Маритайм Ассистанс».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что США с 1 июля официально отменяют санкционный режим против Сирии.

    Администрация США заявила, что намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе. Евросоюз также снял экономические санкции с Сирии.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    3 июля 2025, 16:19 • Новости дня
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» с призывом популяризировать традиционную большую семью.

    Глава государства подчеркнул, что участники форума представляют разные сферы деятельности и обладают творческим потенциалом, что поможет им реализовать эту задачу, передает ТАСС.

    «Вы же работаете в совершенно разных сферах. Вы люди творческие, умные – всегда вы найдете, как выйти на пропаганду семьи, большой семьи, поддержки материнства и детства. Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую, большую традиционную семью модным трендом развития России. Очень хочу вас об этом попросить», – сказал президент.

    Ранее Путин указал на растущую тенденцию многодетности у семей в России. Он заявил о росте числа многодетных семей.

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    3 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине

    Эксперт Анпилогов: Европа не сможет помочь Украине с закупкой американских вооружений

    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине
    @ Nick Beavers/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восполнение Штатами своих арсеналов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом возобновление поставок Украине приведет к тому же результату: запасы окажутся истощены за недели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Госдепе заявили, что приостановка поставок оружия США Киеву не означает отказа от помощи Украине.

    «Два конфликта – на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке – подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он упомянул сообщения СМИ, согласно которым в Жешуве была остановлена партия готовых к отправке на Украину 20 ракет-перехватчиков.

    «Производственных мощностей всего западного блока недостаточно для того, чтобы выдерживать интенсивность нынешнего конфликта», – подчеркнул эксперт. По его словам, прогнозировать, как долго Штаты будут восполнять запасы, сложно: по некоторым позициям это может занять несколько месяцев, а по каким-то, например, комплексам ПВО, – годы. «При этом возобновление поставок приведет к уже известному результату: арсеналы окажутся истощены за считанные недели», – добавил собеседник.

    Решение США по вооружениям диктуется ситуацией «на земле», продолжил Анпилогов. На этом фоне он напомнил попытки Запада и офиса Владимира Зеленского добиться 30-дневного и более долгосрочного перемирия. Россия отвергла эту идею, заявив, что противник воспользуется паузой для перевооружения и нанесения нового удара. Таким образом, складывающаяся сейчас ситуация подтверждает верность позиции Москвы.

    При этом риторика Вашингтона о приостановке передачи только части оружия стоит рассматривать как политическую фигуру речи, считает аналитик. «Нет ничего более постоянного, чем временное, – иронично отметил спикер. – В Госдепе не могут сказать, что Украина не увидит в ближайшем будущем никаких поставок. Такое открытое признание приведет к упадку морального духа, в том числе в ВСУ. Какой смысл воевать украинскому офицеру, зная, что война уже проиграна?»

    Европа не сможет помочь Киеву в данной ситуации, подчеркнул Анпилогов. «Украина всегда рассматривала западную помощь как основополагающую. Основой и краеугольным камнем этой поддержки были американские поставки. Дело в том, что по многим видам вооружений американцы попросту являются монополистами и в Европе это оружие не производится, либо выпускается в крайне недостаточном количестве», – пояснил он.

    Пока в Вашингтоне создают политическую дымовую завесу, в офисе Зеленского пытаются придумать обходные схемы. Одна из них подразумевает, что европейские страны будут закупать вооружение у США, а затем передавать его ВСУ. По мнению эксперта, у Киева ничего не выйдет – производственных мощностей недостаточно.

    «По-хорошему, украинскому руководство следовало бы капитулировать, но в силу неадекватности властей, я предполагаю, что мы дождемся все-таки обрушения фронта. Последствия для оппонентов будут катастрофическими», – заключил Анпилогов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но, в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    3 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прекращение поставок оружия киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов – повод для стран ЕС активнее поддерживать Украину вооружениями, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Решение США – это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», – цитирует фон дер Ляйен ТАСС. По ее мнению, страны Евросоюза должны взять военные кредиты и провести совместные закупки вооружений под контролем Еврокомиссии.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что если Соединенные Штаты решат прекратить поставки, это станет серьезной неудачей для Украины, Европы и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приостановил поставки ракет для Украины. Решение затронуло ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

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    3 июля 2025, 00:57 • Новости дня
    Военный аналитик указала на три признака потери Трампом интереса к Украине
    Военный аналитик указала на три признака потери Трампом интереса к Украине
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Молчание Вашингтона после потери Киевом контроля над месторождением лития на западе ДНР демонстрирует почти полную потерю президентом США Дональдом Трампом интереса к Украине, считает военный аналитик центра Defense Priorities Дженнифер Кавано.

    «Эксперты отрасли считают рассматриваемое месторождение лития довольно небольшим, но, тем не менее, говорят, что это желанная добыча из-за концентрации и высокого качества его руды. Другими словами, это как раз тот актив, который администрация Трампа, стремилась заполучить, когда в начале года подписала свое широко разрекламированное соглашение о минералах с Украиной», – пишет она в статье для Responsible Statecraft.

    Как отмечает Кавано, это слабое соглашение с неопределенными условиями, подписано Трампом, который больше заинтересован в заключении сделок, чем в их соблюдении.

    «Пустые сделки и новые уговоры не восстановят интерес и поддержку США к Украине. Европа может частично восполнить пробел, образовавшийся в результате ухода США, но по большей части будущая безопасность Украины теперь будет в ее собственных руках», – полагает Кавано.

    По ее мнению, молчание Вашингтона говорит о трех важных признаках утраты Трампом интереса к Украине и ее ресурсам. Прежде всего, это потеря Киевом времени, так как продолжение боевых действий, дизертирство и отказ США поставлять оружие не улучшат положение Украины.

    «Продлевая боевые действия, Киев рискует послевоенным будущим Украины. Чем раньше закончится война, тем лучше будут условия сделки для Украины», – считает аналитик.

    Также отсутствие реакции США символизирует очень низкий рейтинг Украины и ее войны в настоящее время в списке приоритетов Трампа.

    «Он уже был разочарован тщетными попытками достичь мирного соглашения в трехлетнем конфликте, прежде чем две недели кризиса на Ближнем Востоке стерли Украину с радаров Белого дома», – пишет Кавано.

    В доказательство своей идеи она приводит саммиты G7 и НАТО, где Украина не была центральной темой, а где-то не была темой вовсе. И для всех участников, и для Трампа в частности.

    «Наконец, многочисленные недостатки Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США позволяют предположить, что сроки достижения мира сейчас в значительной степени зависят от России», – подчеркивает специалист.

    По ее мнению, даже новые санкции не заставят Россию пойти на попятную, поэтому США стоило бы участить прямой диалог с Москвой, привлечь к мирному процессу Европу и попробовать договориться.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.


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    3 июля 2025, 19:37 • Новости дня
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули украинский конфликт, обсудили перспективы сотрудничества в энергетике и вопросы по Сирии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале, Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Трампа о том, что Россия продолжает искать переговорное урегулирование конфликта на Украине, и подчеркнул, что Москва не откажется от устранения всех первопричин конфронтации. В свою очередь, Трамп поднимал вопрос о необходимости скорейшего прекращения военных действий на Украине.

    Лидеры также уделили внимание развитию событий в Сирии, договорившись продолжить диалог по этой теме между Москвой и Вашингтоном. Помимо политических вопросов, обсуждались перспективные совместные проекты в сферах энергетики и освоения космоса. Проведение личной встречи в рамках разговора не обсуждалось.

    Путин поздравил Трампа с приближающимся Днем независимости США и отметил вклад России в становление американской государственности. Стороны договорились поддерживать прямую связь и готовы при необходимости возобновить общение в любой момент.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом, президент США объявил о предстоящей беседе с российским коллегой в социальных сетях.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час.

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    2 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    ЦРУ выявило факты коррупции в докладе о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года
    ЦРУ выявило факты коррупции в докладе о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года
    @ Apolline Guillerot-Malick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доклад американской разведки по роли России в выборах 2016 года был составлен с нарушениями, следует из рассекреченного внутреннего отчета ЦРУ.

    В документе указывается, что расследование происходило в атмосфере коррупции и политической ангажированности, передает РИА «Новости».

    Ранее документ о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года стал недоступен на официальном сайте Сената США, вместо него появилась ошибка 404.

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    3 июля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин сообщил о планах созвониться с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в четверг.

    «Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», – сказал он в ходе осмотра выставки российских брендов, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о вероятности личной встречи с Трампом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль по факту сообщит, если Путин поговорит с главой Белого дома.

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    3 июля 2025, 14:14 • Новости дня
    FT: Трамп обсудит с Зеленским остановку поставок оружия
    FT: Трамп обсудит с Зеленским остановку поставок оружия
    @ Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    По информации FT, главной темой обсуждения станет вопрос приостановки поставок вооружений из США на Украину, передает ТАСС.

    Ранее министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

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    3 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Economist: Поддержка Украины снижается из-за отношения Трампа к Зеленскому
    Economist: Поддержка Украины снижается из-за отношения Трампа к Зеленскому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Украину ожидает мрачная расплата на фоне сокращения военной поддержки со стороны США, пишет The Economist.

    В материале издания отмечается, что чем меньше вооружения получит Киев, тем больше людей и территорий Украина может потерять, передает РИА «Новости».

    Авторы публикации указывают, что поддержка США ослабевает, и связывают это с личной неприязнью президента Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому.

    Журналисты подчеркивают, что Трамп после возвращения на пост президента в январе не взял на себя обязательств о новых поставках оружия Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

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    3 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США

    Военный эксперт Кнутов: США и ЕС переведут Украину на войну дронов

    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пентагон пересматривает военные приоритеты в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, что уже привело к уменьшению поставок оружия на Украину. Однако, как отмечает в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, России стоит учитывать непредсказуемость Дональда Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку ВСУ, пусть и не в прежних объемах.

    «Еще 5 июня глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Штаты «не обязаны защищать весь мир», поэтому они перераспределят расходы на оборону. Он отмечал, что среди приоритетных задач администрации Трампа – защита южной границы США и обеспечение сдерживания КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Еще одно важное для НАТО событие – это саммит альянса в Гааге, который проходил в конце июня. По его итогам Вашингтону удалось добиться от членов блока повышения расходов на оборону до 5% ВВП, отметил собеседник.

    «США, получив возможность финансово влиять на НАТО и на программы закупки вооружений, дали понять, что не собираются отворачиваться от этой организации или уходить из Европы. Но вместе с тем они переключат свое военно-политическое внимание на Китай, оставив ВСУ на попечении Британии и Германии», – указал эксперт.

    «При этом поставки оружия сокращаются, и этот процесс продолжится. Дело в том, что конфликт между Индией и Пакистаном, а также 12-дневная война между Ираном и Израилем показали, что расход ракет для систем ПВО и других боеприпасов, а также количество самолетов и их защита не соответствуют тем стандартам, которые были у Пентагона», – пояснил аналитик.

    Так, в ходе эскалации на Ближнем Востоке была израсходована одна пятая всех запасов ракет для комплексов THAAD. «В итоге американцы пришли к выводу, что им нужно пересмотреть свои нормативы. Поэтому и было принято решение приостановить поставки Украине. Такой шаг – военная необходимость», – акцентировал эксперт.

    По его словам, европейцы действуют в том же ключе. «Их риторика следующая: они готовы помогать Киеву, но в первую очередь необходимо пополнить свои арсеналы. Так, Польша в три раза увеличила производство снарядов. Британия сообщила о резком увеличении производства стволов для артиллерийских орудий», – перечислил Кнутов.

    «Кроме того, Североатлантический альянс принял решение о создании своего рубежа противовоздушной обороны протяженностью 3 тыс. километров – это так называемая антидроновая стена, которая будет включать и зенитно-ракетные комплексы, станции РЭБ и РЛС, и космические спутники, а также боевые лазеры. Все это требует производственных мощностей, которых у Европы нет», – добавил собеседник.

    На этом фоне Украину переводят исключительно на дроны, отметил он. В частности, правительство Германии подписало соглашение о выделении денег для производства на Украине более 500 БПЛА с дальностью полета до 1,2 тыс. километров. Финляндия и Норвегия также заявили, что создают аппараты для ВСУ.

    Отдельного внимания заслуживает система противовоздушной обороны Украины. «Переданный Киеву ЗРК SAMP-T уже несколько месяцев не используется, потому что к нему нет ракет. Что касается комплекса Patriot, то к нему поставили порядка сотни ракет. Этого противнику хватит лишь на неделю боевых действий при интенсивных налетах», – детализировал аналитик.

    В такой ситуации Киев демонстрирует находчивость. «Украинцы развивают программу дронов-ПВО, чтобы хоть как-то прикрыть небо. Они пытаются применять аппараты против наших «Гераней». Более того, разрабатываются беспилотники с автоматами или пулеметами, которые, по задумке, станут вести огонь по целям в воздухе», – рассказал Кнутов.

    По его оценкам, традиционные средства борьбы будут исчерпаны у ВСУ через несколько месяцев. За это время США не смогут восполнить свои арсеналы, считает эксперт. Впрочем, он призывает учитывать и политику нынешнего американского лидера.

    «Дональд Трамп – человек настроения: сегодня у него заявления одного плана, а завтра – все поменялось, решения пересмотрены. Поэтому предугадать, как он поведет себя в вопросе помощи Украины, трудно. Но я думаю, что доводы Пентагона все же будут решающими, а они – против Киева», – рассуждает спикер.

    В свою очередь Европа не сможет устранить дефицит в вооружении ВСУ. «О чем бы ни просил украинский министр обороны, важно понимать: производственные мощности у всего блока НАТО не настолько большие, как аппетиты у руководства Украины», – иронично отметил аналитик. По его оценкам, Европа к концу года может построить новые предприятия или модернизировать действующие.

    «Тогда, вероятно, возрастет производство и беспилотников, и других видов оружия, и увеличатся поставки Киеву. Другой вопрос, что к этому моменту ситуация на фронте может ощутимо измениться, и точно не в пользу ВСУ. Кроме того, наша разведка отслеживает и своевременно пресекает поступления вооружения на Украину. И эта работа будет продолжаться», – заключил Кнутов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, Минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов Конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское Минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    2 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    Госдеп: Приостановка оружейных поставок США не означает отказ от помощи Украине
    Госдеп: Приостановка оружейных поставок США не означает отказ от помощи Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    По словам Брюс на брифинге министерства, прекращение поставок Украине некоторых вооружений не станет фактором влияния на переговорах с Москвой. «Мы не прекращаем поставки оружия Украине, изменился только один аспект, ситуация. Подчеркну: это не означает прекращения оказания помощи и поставок оружия Украине», – заявила глава пресс-службы Госдепа.

    Она напомнила, что принятое решение следует идее главы государства о том, чтобы интересы США вывести на первое место.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    3 июля 2025, 10:50 • Новости дня
    Politico: Пентагон приостановил помощь Киеву без согласования с Госдепом
    Politico: Пентагон приостановил помощь Киеву без согласования с Госдепом
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США, пишет газета Politico.

    По данным издания, представители объединенного штаба американских вооруженных сил также не поддержали эту меру, передает РИА «Новости».

    Источники уточняют, что минобороны не согласовывало приостановку поставок с внешнеполитическим ведомством, что стало причиной удивления.

    Американские чиновники объяснили, что руководство Пентагона не обращалось за комментариями ни к Госдепартаменту, ни к американскому посольству в Киеве, ни к команде специального посланника США по Украине Китa Келлога.

    В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка Киева в США снижается на фоне отношения бывшего президента Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. Власти Украины пытаются выработать новые методы получения американского оружия. Украинские чиновники испытывают тревогу из-за отказа Вашингтона предоставлять вооружение.

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    3 июля 2025, 04:27 • Новости дня
    Politico описала новую тактику Киева по добыче американского оружия

    Politico: Киев разработал новую тактику для добычи американского оружия

    Tекст: Ирма Каплан

    Как выяснила газета, поскольку от американского президента Дональда Трампа не поступает новой военной помощи, Киев хочет получить разрешение на покупку американского оружия через Европу.

    «Поскольку Украина пытается добиться от США отправки ей большего количества оружия, она планирует попробовать кое-что новое: попросить Вашингтон разрешить Европе закупать американское оружие для Украины, заявили шесть информаторов, осведомленных о запросе», – пишет Pоlitico.

    Новый подход обсуждался примерно в то же время, когда администрация Трампа приняла решение остановить некоторые поставки военной помощи, которые уже были выделены Киеву, включая системы Patriot и осколочно-фугасные артиллерийские снаряды.

    В рамках новой стратегии несколько европейских правительств стали изучать варианты закупки американского оружия из своих оборонных бюджетов для передачи Украине. Деньги будут засчитываться в счет новых расходов НАТО на оборону, но пока нет твердых обязательств по данному вопросу.

    Эти закупки должны будут осуществляться с одобрения правительством США, условия которого обсуждаются.

    Одним из потенциальных камней преткновения являются ограничения, которые США обычно налагают на союзников, использующих американское оружие. Известно, что производство и отправка союзникам американского оружия занимает много времени.

    «Администрация Трампа, похоже, с энтузиазмом отнеслась к идее отправки большего количества оборонительного оружия в Киев, поскольку президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Нидерландах на прошлой неделе. Один человек, напрямую проинформированный о встрече, охарактеризовал ее как «действительно позитивную», отметив, что Трамп показался «сострадательным» и «понимающим», – говорится в статье.

    «Мне сказали, что запрос президента Зеленского теперь заключается не столько в финансовой помощи от Соединенных Штатов, сколько в возможности использовать европейские деньги для закупки у нас оружия и боеприпасов», – сказал председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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