Трампа заподозрили в мошенничестве в гольфе

Трампа обвинили в мошенничестве во время игры в гольф в Шотландии

Tекст: Вера Басилая

Видеозапись, опубликованная в социальных сетях, показывает, как один из «кэдди» Дональда Трампа подбрасывает мяч на поле прямо перед автомобилем политика, передает радио Sputnik.

Вслед за этим президент США выходит из машины и направляется к мячу, держа в руках клюшку для гольфа.

Многие пользователи соцсетей осудили действия Трампа, назвав его «мошенником» и обвинив в нечестной игре.

Известно, что ранее Трампа уже неоднократно подозревали в жульнических приемах во время гольфа. Спортивный журналист Рик Рейли отмечал, что Трамп часто повторяет удары и перемещает мяч в более выгодные позиции. За это ассистенты дали ему прозвище «Пеле».

Ранее в Шотландии возле гольф-клуба, где остановился Дональд Трамп, прошли массовые протесты. Криптовалютные миллионеры, которые вложили почти 1,8 млн долларов в мемкоины Дональда Трампа, остались разочарованы скромным меню на приеме в его гольф-клубе в Вирджинии.