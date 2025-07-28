Вслед за коммерческой американской компанией, управляющей Зангезурским коридором из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это уже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.0 комментариев
Трампа заподозрили в мошенничестве в гольфе
Трампа обвинили в мошенничестве во время игры в гольф в Шотландии
Президент США Дональгд Трамп оказался в центре скандала после того, как камеры зафиксировали, что во время игры в гольф в Шотландии его ассистент подбросил мяч прямо на поле.
Видеозапись, опубликованная в социальных сетях, показывает, как один из «кэдди» Дональда Трампа подбрасывает мяч на поле прямо перед автомобилем политика, передает радио Sputnik.
Вслед за этим президент США выходит из машины и направляется к мячу, держа в руках клюшку для гольфа.
Многие пользователи соцсетей осудили действия Трампа, назвав его «мошенником» и обвинив в нечестной игре.
Известно, что ранее Трампа уже неоднократно подозревали в жульнических приемах во время гольфа. Спортивный журналист Рик Рейли отмечал, что Трамп часто повторяет удары и перемещает мяч в более выгодные позиции. За это ассистенты дали ему прозвище «Пеле».
Ранее в Шотландии возле гольф-клуба, где остановился Дональд Трамп, прошли массовые протесты. Криптовалютные миллионеры, которые вложили почти 1,8 млн долларов в мемкоины Дональда Трампа, остались разочарованы скромным меню на приеме в его гольф-клубе в Вирджинии.