Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?0 комментариев
Песков: Состав делегации России на переговорах остался прежним
Российскую делегацию на переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Стамбуле вновь возглавил помощник президента Владимир Мединский, состав остался без изменений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, состав делегации России для переговоров в Стамбуле с Украиной не изменился, передает ТАСС.
Он заявил, что возглавляет делегацию помощник президента Владимир Мединский.
Песков подчеркнул, что предстоящий третий раунд переговоров «не будет легким». По его словам, российскую сторону ждет «очень сложный разговор».
Он отметил, что говорить о результатах рано, поскольку проекты меморандумов сторон «диаметрально противоположны».
Ранее Кремль подтвердил проведение переговоров с Украиной в Стамбуле в среду.
Песков сообщил, что российская и украинская стороны обсудят в Стамбуле вопросы взаимного обмена пленными, телами погибших, а также меморандумы.
Кремль заявил об отсутствии надежды на «прорывы из разряда чудес» на этих переговорах.