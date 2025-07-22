Фидан: Турция рассчитывает на продолжение диалога после переговоров по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Турция рассчитывает на продолжение диалога между Россией и Украиной по итогам переговоров, которые планируются в Стамбуле на этой неделе, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Третий раунд переговоров, как мы надеемся, состоится на этой неделе. Наша цель – обеспечить, чтобы стороны продолжали разговаривать друг с другом, а также реализовать шаги по укреплению доверия, которые принесут результаты на местах», – заявил Фидан.

По его словам, Турция будет активно работать над тем, чтобы стороны сохраняли контакт и находили решения, способствующие снижению напряженности.

Кремль подтвердил проведение третьего раунда переговоров России и Украины на этой неделе.

Эксперты отметили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны переговоры в Стамбуле для сохранения поддержки Запада.