Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.5 комментариев
В обновленный список сайта «Русофобы» внесен сенатор Грэм
Сенатор Грэм попал в обновленный список сайта «Русофобы»
В перечне на сайте «Русофобы» появились новые имена, среди которых оказался сенатор США Линдси Грэм (внесен в список экстремистов и террористов).
На сайте «Русофобы» выложили информацию по американскому сенатору Грэму ( внесен в список террористов и экстремистов). В сообщении на сайте отмечается, что Линдси Грэм занимает пост старшего сенатора США от штата Южной Каролины с 2003 года, а с 2019 года возглавляет сенатский комитет по судебной системе. В 2011 году он был соавтором резолюции, в которой события в Грузии 2008 года были названы «агрессией России против «молодых демократий».
В 2014 году Грэм призывал бойкотировать Олимпийские игры в Сочи из-за предоставления убежища Эдварду Сноудену. В 2022 году сенатор призвал к «устранению» российского президента Владимира Путина.
Грэм также выступал инициатором внесения России в список спонсоров терроризма и неоднократно предлагал увеличить финансовую помощь Вооруженным силам Украины. В 2023 году Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело после его скандального заявления: «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».
В интервью 2025 года Грэм сообщил о планах США продавать значительные объемы оружия европейским союзникам для поддержки Украины.
Ранее сообщалось, что Грэм получал финансовую поддержку от крупнейших оборонных компаний и министерства обороны США, включая Boeing и Lockheed Martin.
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал игнорировать высказывания Грэма, сравнив его с дворнягой.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему самый злобный враг Москвы в Вашингтоне попал в опалу Дональду Трампу.