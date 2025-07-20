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Республиканцы оставили санкции против России в повестке сената
Обсуждение новых ограничительных мер против России продолжит оставаться актуальным вопросом для американского сената, несмотря на продолжающиеся переговоры.
Законопроект о введении новых санкций против России остается на рассмотрении сената США, передает РИА «Новости». Лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Джон Тьюн подтвердил, что консультации по этому вопросу ведутся совместно с Белым домом.
«Санкции против России находятся в нашей повестке дня. Мы ждем, работаем с Белым домом и координируем графики, чтобы убедиться, что мы сделаем это в правильное время с точки зрения переговоров между Россией и Украиной», – заявил Тьюн в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что сенат будет выбирать момент для рассмотрения законопроекта, исходя из хода переговоров между Москвой и Киевом. При этом обсуждение вопроса о дополнительных ограничениях для России не снимается с повестки американских законодателей.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.