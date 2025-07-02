Минобороны сообщило об уничтожении восьми дронов над Крымом

Tекст: Мария Иванова

Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены средствами противовоздушной обороны с 8.00 до 9.00 по московскому времени над территорией Республики Крым, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В министерстве уточнили, что все дроны были обнаружены и ликвидированы дежурными подразделениями ПВО. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

За минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа за ночь.

Беспилотники, в частности, были сбиты в Новошахтинске и Аксайском районе Ростовской области.