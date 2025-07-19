Пушков вспомнил о «вторичных властях» Румынии после заявления Габбард

Tекст: Ирма Каплан

«Оно прямо касается бездарных доводов Высшего совета национальной безопасности Румынии, в котором выразили уверенность во «вмешательстве» России в румынские выборы «по аналогии» с другими странами», – написал он в посте.

Пушков пояснил, что при отсутствии доказательств там придумали «аналогию», согласно которой вмешательство якобы было.

«Власти Румынии – несамостоятельные и вторичные – всегда повторяли зады западной пропаганды. Вот и сейчас повторяют. Но незадача вышла: в США вмешательства не было, это признано уже официально. На кого теперь ссылаться несчастному Высшему совету?» – иронизирует сентатор.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа за пост президента.







