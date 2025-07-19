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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»
    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams
    В Минздраве назвали число увольняющихся в первый год работы медсестер
    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии
    Британия объявила о планах снизить полоток цен на российскую нефть вслед за ЕС
    В Польше начали изымать книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде
    Пекин пообещал ЕС ответные меры за санкции против китайских банков
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    19 июля 2025, 05:28 • Новости дня

    Пушков вспомнил о «вторичных властях» Румынии после заявления Габбард

    Пушков вспомнил о «вторичных властях» Румынии после заявления Габбард

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявление главы нацразведки США Тулси Габбард об отсутствии каких либо доказательств о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году должны стать материалами к изучению в Бухаресте, отметил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

    «Оно прямо касается бездарных доводов Высшего совета национальной безопасности Румынии, в котором выразили уверенность во «вмешательстве» России в румынские выборы «по аналогии» с другими странами», – написал он в посте.

    Пушков пояснил, что при отсутствии доказательств там придумали «аналогию»,  согласно которой вмешательство якобы было.

    «Власти Румынии – несамостоятельные и вторичные – всегда повторяли зады  западной пропаганды. Вот и сейчас повторяют. Но незадача вышла: в США вмешательства не было, это признано уже официально. На кого теперь ссылаться несчастному Высшему совету?» – иронизирует сентатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа за пост президента.



    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

    По информации WP, в ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не сможет изменить ход спецоперации, находясь в обороне, передает ТАСС. По словам источника издания, Трамп подчеркнул необходимость перехода Киева в наступление для достижения каких-либо успехов.

    В разговоре глава США также задал вопрос, может ли Украина нанести удары по Москве или Петербургу. В ответ Владимир Зеленский отметил, что такие действия возможны при наличии «правильного оружия».

    Напомним, администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    18 июля 2025, 07:46 • Новости дня
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо уточнить процесс замещения американского вооружения, которое Европа отправит киевскому режиму, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия намерена внести вклад в поставки вооружения Украине в сотрудничестве с США и европейскими партнерами, сказал Мерц, передает ТАСС.

    «Прежде всего нам нужна ясность в отношении того, как США будут заменять системы вооружений, переданные европейской стороной», – указал он.

    По его словам, детали соглашений должны быть обсуждены максимально быстро, и сейчас соответствующие консультации уже ведутся.

    Канцлер сообщил, что министры обороны стран-партнеров обсуждают возможность оперативной поставки систем ПВО Patriot на Украину. Он уточнил, что этот процесс займет несколько дней или недель, но переговоры проходят на конкретном уровне, и решения пока не приняты.

    До этого канцлер Германии заявил о готовящихся поставках дальнобойных вооружений Украине, созданных британской и немецкой оборонной промышленностью.

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    18 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    AC: Трамп согласился с планом НАТО о капитуляции России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп якобы выразил согласие с намерением Североатлантического альянса по достижению капитуляции России в конфликте с Украиной, сообщило издание American Conservative.

    «В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО», – говорится в публикации American Conservative, передает РИА «Новости».

    Этот план подразумевает капитуляцию России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Запад считает, что российской стороне необходимо полностью отказаться от освобожденных территорий и согласиться на вступление Украины в НАТО.

    Напомним, Трамп заявил о планах ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    В Белом доме пояснили, что Россия должна юридически согласиться на прекращение огня, или она столкнется с высокими тарифами и вторичными санкциями.

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    18 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Bild: Трамп заставил Германию отдать Украине свои системы ПВО

    Bild: Трамп отказался поставлять ПВО Украине и потребовал действий от ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские страны, включая ФРГ, поставляли на Украину системы ПВО из своих арсеналов, сообщает Bild.

    Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, передает Lenta.ru. Вместо этого он потребовал, чтобы европейские страны, в первую очередь Германия, отправляли вооружения Киеву из собственных арсеналов.

    Также отмечается, что, по мнению Трампа, простого финансирования военной помощи Украине недостаточно, и союзники должны не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у американских производителей.

    В Германии, по данным издания, уже фиксируется нехватка систем ПВО из-за давления со стороны США. При этом Германия ранее выступала одним из ведущих поставщиков вооружений Киеву.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины. Канцлер Германии ранее заявил о подготовке поставок дальнобойных вооружений Украине, произведенных британской и немецкой промышленностью.

    Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались закупать американское оружие для Украины, ссылаясь на планы по поддержке собственной промышленности.

    Напомним, Трамп предлагал новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС.

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    18 июля 2025, 23:49 • Новости дня
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но теперь стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои, заказав новые у США, пишет Bild.

    С учетом отсутствия у Бундесвера систем ПВО, новая деталь сделки с США играет совсем иными красками, узнала газета Bild у источников из немецкого правительства.

    План был таков: Украина получит дополнительные системы Patriot, а Германия покрывает расходы на две единицы (два млрд евро). Канцлер Фридрих Мерц неоднократно предлагал это Трампу.

    Но теперь выясняется, что Германия будет платить не только за это. Ранее предполагалось, что американцы будут поставлять продукцию на Украину из своих собственных запасов, а Германия возьмет на себя расходы по повторному заказу.

    «Но тогда Трамп настаивал на том, что армия США не может отказаться от своей противовоздушной обороны. Европа должна сама из своих запасов обеспечить системы ПВО для Украины. Он указывал на то, что Германия платит за оружие для Украины, недостаточно. Европа же должна заполнить пробелы в своих хранилищах», – отмечает Bild.

    Таблоид пишет, что в Европе не хватает средств противовоздушной обороны, поэтому несколько дней ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине.

    «В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы доставим в Украину в общей сложности девять систем Patriot с европейского континента, а затем эти системы будут доставлены из США», – приводит газета слова канцлера Мерца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предожил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.


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    18 июля 2025, 23:23 • Новости дня
    Директор нацразведки США разоблачила ложь администрации Обамы о России

    Tекст: Ирма Каплан

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовав то, что она называет «неопровержимыми доказательствами», свидетельствующими о том, что бывший президент Барак Обама и его команда по национальной безопасности «сфабриковали и политизировали разведданные» после победы президента Дональда Трампа в 2016 году.

    Рассекреченные файлы проливают свет на темную главу американской политики, когда федеральные агентства стали оружием против избранного президента, пишет SlayNews.

    Это разоблачение появилось после многих лет споров о якобы сговоре Дональда Трампа с Россией, доказательств чему, несмотря на тщательное расследование, не удалось предоставить никому из расследовавших сговор предвыборного штаба Трампа с Москвой с целью повлиять на исход выборов 2016 года.

    По словам Габбард, недавно рассекреченная информация напрямую указывает на досье Стила. Этот дискредитированный и непроверенный отчет был профинансирован из частных источников в рамках предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

    В так называемом «досье», получившем широкую огласку, содержались огульные, сфабрикованные обвинения в связях Трампа с Россией. Это досье использовалось в качестве ключевого элемента разведывательного аппарата, подпитывавшего многолетнее расследование предполагаемого сговора Трампа с Россией.

    «Это были политизированные разведданные, которые легли в основу бесчисленных клеветнических измышлений, призванных дискредитировать победу президента Трампа. Многолетнее расследование Мюллера, два импичмента Конгресса, расследование, аресты и тюремное заключение высокопоставленных чиновников, обострение напряженности в отношениях между США и Россией и многое другое –  все это стало прямым результатом этой сфабрикованной риторики», – заявила Габбард.

    Скоординированная кампания была направлена не на защиту национальной безопасности, а на подрыв легитимности выборов, потрясших политический истеблишмент до основания.

    Габбард, никогда не уклонявшаяся от привлечения власти к ответственности, не стеснялась в выражениях, описывая масштабы заговора, который, по ее словам, был организован администрацией Обамы.

    «Их целью было подорвать волю американского народа и осуществить, по сути, переворот, чтобы попытаться помешать президенту Трампу выполнять мандат, дарованный ему американским народом», – добавила она.

    Глава нацразведки США отметила, что администрация Обамы злоупотребляла разведданными, использовала правоохранительные органы в качестве оружия и непрерывно вела  кампанию по лишению легитимности президента Трампа.

    По мнению Габбард, эти действия представляют собой экзистенциальную угрозу основам демократической системы Америки, системы, которая всегда основывалась на принципе честных выборов и мирной передачи власти.

    Она потребовала привлечь виновных к ответственности очевидно, сколь бы могущественны или влиятельны они ни были. Их деятельность должна быть расследована, а их действия должны быть наказаны по всей строгости закона.

    «От этого зависит вера и доверие американского народа к нашей демократической республике, а следовательно, и будущее нашей страны», – заявила Габбард.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, весной 2023 года в США завершилась работа группы под руководством спецпрокурора Джона Дарема, которая доказала, что «Рашагейт» – обвинения по поводу «сговора Трампа с Москвой», а также «вмешательства России в американские выборы» – является фальшивкой, которую выдумали федеральные агентства и Демократическая партия США.

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    19 июля 2025, 03:12 • Новости дня
    Сирия и Израиль при поддержке США договорились о прекращении огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпредставитель США по Сирии Том Барак сообщил в соцсети Х о прорыве в переговорах Сирии и Израиля, которые договорились о режиме прекращения огня.

    «Прорыв: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аль-Шараа при поддержке США в лице госсекретаря Марко Рубио согласились на прекращение огня, поддержанное Турцией, Иорданией и ее соседями», – написал Барак в соцсети Х.

    Он добавил, что переговорщики призывают друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и с другими меньшинствами строить «новую и единую сирийскую идентичность в условиях мира и процветания со своими соседями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При ударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    В пятницу в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета, разбирались, почему Израиль радикально решает «проблему Сирии».

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    19 июля 2025, 02:58 • Новости дня
    Трамп заявил о быстром «конце БРИКС» из-за 10-процентных тарифов

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в пятницу повторил свою угрозу ввести 10-процентные пошлины на импорт из стран – членов группы БРИКС, заявив, что группе придет конец очень быстро, если она когда-либо вообще сформируется во что-то значимое.

    «Когда я услышал об этой группе из шести стран – БРИКС, по сути, я нанес им очень, очень сильный удар. И если они когда-нибудь действительно сформируются во что-то значимое, это закончится очень быстро. Мы никому не позволим играть с нами в игры», – приводит Reuters слова Трампа.

    Он также заявил, что привержен сохранению глобального статуса доллара как резервной валюты и пообещал никогда не допустить создания цифровой валюты центрального банка в Америке.

    Трамп объявил о новом тарифе 6 июля, заявив, что он будет применяться к любым странам, присоединяющимся к тому, что он назвал «антиамериканской политикой» группы БРИКС.

    В условиях, когда такие форумы, как G7 и G20, объединяющие крупнейшие экономики, испытывают трудности из-за разногласий и разрушительного подхода президента США, группа БРИКС позиционирует себя как убежище для многосторонней дипломатии.

    С момента опубликования угрозы Трамп неоднократно заявлял, не имея доказательств, что группа была создана с целью нанести ущерб США и роли доллара как мировой резервной валюты.

    Лидеры стран БРИКС отвергли утверждение о том, что группа является антиамериканской. Бразилия в феврале отказалась от планов ввести единую валюту во время своего председательства в 2025 году, но группа продвигает работу над трансграничной платежной системой, известной как BRICS Pay, которая облегчила бы торговые и финансовые операции в местных валютах.

    В 2024 году группа БРИКС расширилась за пределы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, включив в нее таких членов, как Иран и Индонезия. Лидеры на саммите группы в Бразилии выступили с косвенной критикой военной и торговой политики США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, раздражение главы США действиями БРИКС, продвигающих отказ от доллара в торговле, привело к введению 50% пошлин на импорт из Бразилии, пишет Politico.

    США ввели тарифы на бразильскую продукцию, что может оставить американских потребителей без кофе. Лула да Силва пообещал ответные меры на введенные Вашингтоном 50% пошлины против Бразилии.

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    19 июля 2025, 03:57 • Новости дня
    В Кремле ответили на публикацию Times о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Ирма Каплан

    Сообщение британской Times о встрече лидеров России, США и Китая на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны в сентябре в Кремле встретили с недоумением, так как там ничего о трехсторонней встрече с участием российского президента не знают.

    «Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», – сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    До этого британская газета Times сообщила, будто на сентябрьском праздновании окончания Второй мировой войны в Китае возможна встреча лидеров трех стран-победительниц России, Китая и США.

    Несмотря на то, что 80-летие победы в Китае будет широко отмечаться и российский президент Владимир Путин получил приглашение посетить КНР в дни празднования, нет никаких данных, появится ли в это время там американский лидер Дональд Трамп. В частности, британская газета считает это маловероятным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Times допустила, что 3 сентября на параде в Пекине могли бы встретиться лидеры Китая, России и США. До этого Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 12:51 • Новости дня
    Захарова назвала фейком СМИ США сообщения о «запрете» россиянам въезда в Вонсан

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла слухи о закрытии северокорейского курорта Вонсан для туристов из России.

    По словам Захаровой, американские СМИ, связанные со спецслужбами США, распространили информацию о том, что КНДР якобы ограничила доступ россиянам на курорт Вонсан после визита Сергея Лаврова, передает ТАСС.

    Она назвала эти сообщения «грубым фейком» и «классической ложью».

    Захарова предположила, что распространение подобной информации вызвано банальной злобой американских военно-политических элит из-за провала стратегии по «давлению на КНДР».

    Ранее Лаврова перед переговорами в Вонсане встретили цветами и почетным караулом.

    Собщалось, что Россия развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма. Первые группы российских туристов уже отправились на морские курорты Северной Кореи.

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    18 июля 2025, 09:05 • Новости дня
    Глава парламента Крыма назвал Грэма «злой дворнягой»

    Глава парламента Крыма Константинов сравнил сенатора Грэма со «злой дворнягой»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал игнорировать высказывания Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), сравнив американского сенатора с дворнягой, которая «не способна причинить вреда».

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов резко высказался о высказываниях американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) , передает РИА «Новости».

    По его словам, сенатора не стоит воспринимать всерьез, потому что он как «злая дворняга, которая громко лает, но никогда не укусит».

    Он также подчеркнул, что у России есть надежные партнеры, которым не страшны ни угрозы, ни попытки шантажа, и главным союзником он назвал собственный народ и экономику страны. Константинов призвал не придавать большого значения резким заявлениям отдельных американских политиков.

    Ранее сенатор Грэм заявил, что сотрудничающим с Россией странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном.

    Он пригрозил Китаю, Индии и Бразилии серьезными последствиями в случае их поддержки России. Сенатор Грэм также посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней.

    Американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков заявили, что Дональд Трамп использует угрозы как инструмент давления на Москву.

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    18 июля 2025, 09:11 • Новости дня
    Трамп опроверг публикацию WSJ о фривольном подарке Эпштейну

    Трамп опроверг публикацию WSJ о фривольном подарке Эпштейну и пообещал подать в суд

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп отверг сообщения о том, что дарил Джеффри Эпштейну рисунок обнаженной женщины, подчеркнув, что не обладает навыками художника.

    Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты The Wall Street Journal о том, что он якобы подарил скандальному финансисту Джеффри Эпштейну рисунок обнаженной женщины, передает ТАСС.

    В своем аккаунте в соцсети Truth Social Трамп заявил: «The Wall Street Journal опубликовала фейковое письмо, якобы адресованное Эпштейну. Это не мои слова, не мой стиль речи. К тому же я не умею рисовать».

    По информации WSJ, издание ознакомилось с альбомом, подготовленным к 50-летию Эпштейна, где находилось письмо от Трампа с рисунком и подписью: «С днем рождения, и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом». Газета утверждает, что подруга Эпштейна сохранила подобные послания от разных знакомых и подшила их в юбилейный альбом.

    Трамп подчеркнул, что не писал это письмо и собирается подать в суд на The Wall Street Journal, медиахолдинг NewsCorp и владельца Руперта Мердока.

    По словам Трампа, если бы такое послание действительно существовало, его оппоненты, включая Хиллари Клинтон, уже давно бы его опубликовали.

    Ранее американские власти официально заявили, что не нашли свидетельств шантажа влиятельных лиц Эпштейном, а также подтверждений существования списка его клиентов. Трамп и его команда ранее обещали добиться максимальной прозрачности расследования по делу Эпштейна.

    Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинениям в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в его дом в Нью-Йорке. В августе того же года уголовное преследование в США прекратили в связи с его самоубийством в камере. В число знакомых Эпштейна входили известные политики, бывшие главы государств и звезды шоу-бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Трамп раскритиковал бывших сторонников, которые усомнились в расследовании дела Эпштейна и требовали раскрытия документов.

    При этом СМИ отмечают, что Трамп оказался растерян последствиями расследования дела обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста.

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    18 июля 2025, 08:59 • Новости дня
    CBS объявила о закрытии «Позднего шоу» с ведущим Кольбером, который критиковал Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Одно из самых известных вечерних телешоу США прекратит выходить в эфир в 2026 году из-за финансовых сложностей сегмента, несмотря на успешную карьеру Стивена Кольбера, сообщает телеканал CBS News.

    Американская телекомпания CBS объявила о закрытии «Позднего шоу со Стивеном Кольбером» в мае 2026 года, передает ТАСС. Компания объяснила это решение «исключительно финансовыми соображениями на фоне сложной ситуации в сегменте вечерних шоу». CBS подчеркнула, что содержание программы, состояние Paramount и позиция ведущего не повлияли на решение, а Кольбер был назван «незаменимым».

    Стивен Кольбер, ведущий шоу с 2015 года и известный критикой экс-президента Дональда Трампа, лично сообщил о закрытии передачи в эфире последнего выпуска. Он заявил: «Я хочу отметить, что сотрудники CBS были отличными партнерами. Я признателен телекомпании за то, что они дали мне это место и этот красивый театр, которые стали мне домом».

    Несмотря на официальную версию CBS о финансовых причинах, некоторые демократы подозревают политический подтекст. Сенатор Элизабет Уоррен в соцсети X обратила внимание, что сообщение о закрытии шоу появилось через три дня после критики Кольбером сделки Paramount с Трампом. Она считает, что «Америка заслуживает того, чтобы узнать, не было ли шоу отменено по политическим причинам».

    Ранее Paramount Global согласился выплатить 16 млн долларов для прекращения суда по иску Трампа, который обвинял канал во вмешательстве в выборы 2024 года. Демократы критиковали эту досудебную сделку, считая, что компания могла бы выиграть дело, но предпочла не рисковать одобрением регуляторов из-за планируемого реформирования бизнеса и объединения с медиахолдингом Skydance Media.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пригрозил лишить CBS лицензии из-за освещения ситуации на Украине и вопроса о Гренландии.

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    19 июля 2025, 04:11 • Новости дня
    Трамп подал иск на 10 млрд долларов против Мердока, WSJ и NewsCorp из-за Эпштейна
    Трамп подал иск на 10 млрд долларов против Мердока, WSJ и NewsCorp из-за Эпштейна
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты Wall Street Journal – News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

    Иск, поданный в федеральный суд Майами, направлен против руководителя Мердока и News Corp Роберта Томсона, а также двух журналистов Wall Street Journal (WSJ), чьи подписи стояли под материалом о поздравлении Эпштейна Трампом, пишет Independent.

    WSJ опубликовала якобы письмо Трампа к Эпштейну с поздравлением на 50-летие  от 2003 года, которое включало рисунок – силуэт обнаженной женщины и пожелание «пусть каждый день станет еще одной чудесной тайной».

    Ответчики «не приложили письмо, не приложили предполагаемый рисунок, не представили доказательств того, что президент Трамп был автором или подписал такое письмо, не объяснили, как было получено предполагаемое письмо», – говорится в иске.

    В судебном иске сказано, что причина подобных провалов в том, что никакого письма или рисунка не существует. Ответчики обвиняются в «выдумке» истории с целью очернить президента.

    «Сотни миллионов людей уже ознакомились с клеветническими заявлениями, опубликованными ответчиками. И, учитывая время публикации статьи, они руководствовались злонамеренными мотивами, так как огромный финансовый и репутационный ущерб, понесенный президентом Трампом, будет только расти», –  говорится в иске.

    В своем аккаунте в Truth Social Трамп сообщил, что подал «судебный иск против всех, кто причастен к публикации ложной, злонамеренной, клеветнической, фейковой статейки в бесполезной газетенке».

    «Этот иск подан не только от имени вашего любимого президента, но и для того, чтобы отстаивать интересы всех американцев, которые больше не придется терпеть оскорбительные действия фейковых новостных СМИ. Надеюсь, Руперт и его «друзья» с нетерпением ждут многочасовых заседаний и дачи показаний по этому делу», – написал Трамп в соцсети.

    Американский лидер заявил, что с нетерпением ждет возможности привлечь Руперта Мердока к даче показаний по иску против него и его «кучи мусора» под название WSJ. Он отрицает наличие письма и рисунка, приведенного в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, обвиненный в растлении несовершеннолетних и покончивший с собой американский финансист Джеффри Эпштейн на свое 50-летие якобы получил от Дональда Трампа письмо с откровенным содержанием, сообщили источники Wall Street Journal.

    До этого Трамп призвал министерство юстиции и ФБР раскрыть нераскрытые материалы по делу Джеффри Эпштейна.

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