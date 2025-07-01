Те, кто живут в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.0 комментариев
Песков: Выполнение договоренностей по Украине потребует значительного времени
Выполнение договоренностей между Россией и Украиной займет продолжительное время, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, темпы переговоров сложно ускорить по сравнению с текущими, поскольку реализация соглашений подразумевает значительные подготовительные процессы, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что выполнение достигнутых договоренностей по итогам двух раундов переговоров связано с необходимостью проведения мероприятий по обмену и организации передачи тел погибших. Он отметил, что эти процедуры требуют времени и подготовки, что делает их ускорение затруднительным.
Ранее президент России Владимир Путин высказал готовность России провести следующий этап переговоров с Киевом после завершения текущей стадии выполнения прежних договоренностей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле.