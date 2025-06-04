Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Песков сообщил о невозможности стандартизировать периодичность встреч по Украине
Частоту встреч и цикличность переговоров по украинскому урегулированию невозможно стандартизировать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, периодичность переговоров по Украине будет определяться готовностью сторон к диалогу, а не фиксированными датами встреч, передает ТАСС.
Песков пояснил, что установить стандартизированную цикличность встреч нельзя, так как это определяется текущей позицией участников процесса. Он добавил, что контакты уже осуществляются, а приемлемые сроки будут определяться по мере развития переговоров.
Ранее сообщалось, что участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.