  • Новость часаСистема ПВО за ночь уничтожила семь украинских БПЛА в трех регионах России
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    От нового президента Польши будет тошно всем
    Лула да Силва: Байден хотел уничтожить Россию
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    Финских солдат учат воевать без GPS
    ООН выразила соболезнования из-за терактов в Брянской и Курской областях
    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ
    Белый дом заявил о неведении относительно планов атаковать аэродромы в России
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    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и игнорировать острые вопросы.

    26 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    18 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    27 комментариев
    4 июня 2025, 07:16 • Новости дня

    Система ПВО за ночь уничтожила семь украинских БПЛА в трех регионах России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили семь украинских беспилотников, четыре из которых были сбиты над Крымом, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что семь украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными расчетами ПВО. Четыре беспилотника сбили над Крымом, два – над Курской областью, еще один – в Белгородской области.

    Напомним, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что вблизи крымского побережья были зафиксированы признаки «вражеской активности». Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали. На территории Черноморского побережья объявляли ракетную опасность.

    3 июня 2025, 10:59 • Новости дня
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на военные аэродромы и подрыв мостов в России.

    Медведев выразил мнение, что переживать из-за ситуации на Украине – естественная реакция, однако возмездие неизбежно, По его словам, российская армия активно наступает и продолжит наступление, а все необходимые объекты и силы противника будут уничтожены.

    «Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, – исчезнут», – написал Медведев в Telegram-канале.

    Он отметил, что переговоры в Стамбуле необходимы не для компромиссов, а для скорейшей победы России и полного уничтожения неонацистской власти.

    Также политик указал, что опубликованный накануне российский меморандум отражает именно эту позицию Москвы.

    Ранее украинский чиновник отметил, что атаки по российским аэродромам могут повлиять на поддержку Запада.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал СБУ организатором атак на российские аэродромы.

    Минобороны заявило, что киевский режим совершил атаки FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Эксперты назвали удар по стратегическим бомбардировщикам существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.

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    3 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    В Крыму заявили о вражеской активности у побережья полуострова
    В Крыму заявили о вражеской активности у побережья полуострова
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вблизи крымского побережья зафиксированы признаки активности противника, также сопровождающиеся усилением информационных атак в медиапространстве.

    Советник главы региона по информационной политике Олег Крючков сообщил в Telegram-канале о зафиксированной «вражеской активности» у берегов Крыма. По его словам, действия противника сопровождаются масштабной информационной атакой, в рамках которой в медиа активно распространяются недостоверные сведения.

    «Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Черного моря идет и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много лжи», – отметил Крючков в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сбили несколько украинских беспилотника самолетного типа утром над территорией Крыма.

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    3 июня 2025, 16:55 • Видео
    Новый президент Польши даст жару

    Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    Коментарии (0)
    3 июня 2025, 20:57 • Новости дня
    Лула да Силва: Байден хотел уничтожить Россию
    Лула да Силва: Байден хотел уничтожить Россию
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что западные страны несут ответственность за эскалацию конфликта, и выразил обеспокоенность ростом военных расходов в Европе.

    О высказываниях президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в интервью газете Le Monde сообщил ТАСС.

    Лула да Силва отметил, что бывший президент США Джо Байден во время своего правления говорил о необходимости уничтожить Россию. По словам бразильского лидера, Европа также изменила свою традиционную позицию и теперь поддерживает Вашингтон, расходуя миллиарды на перевооружение.

    «Джо Байден, с которым я долго об этом разговаривал, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время занимала в мире позицию золотой середины, присоединилась к Вашингтону и теперь тратит миллиарды на перевооружение. Это меня беспокоит. Если говорить только о войне, мира никогда не будет», – заявил Лула да Силва.

    Он добавил, что западные страны также несут часть ответственности за ситуацию на Украине, несмотря на его собственное осуждение действий России. Лула да Силва подчеркнул готовность Бразилии поддержать переговоры между Россией и Украиной. Он напомнил, что в 2024 году вместе с КНР и 11 другими странами Бразилия предложила план мирного урегулирования конфликта.

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    3 июня 2025, 22:20 • Новости дня
    Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ, в том числе принял отставку Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ.

    Зеленский отметил, что Драпатый на новой должности сосредоточится на «боевых вопросах» фронта, передает ТАСС.

    Вопрос о новом командующем Сухопутными войсками пока остается открытым. Зеленский подчеркнул, что задачи по подготовке, тренировке и изменениям в военкоматах будет выполнять «другой человек».

    Глава оборонного ведомства Рустем Умеров сообщил, что решение о назначении нового командующего будет принято в ближайшее время,  и это решение связано с необходимостью усиления ВСУ на фронте.

    Кроме того, из указов Зеленского следует, что командующим десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка стал Олег Апостол, а силы беспилотных систем вместо Вадима Сухаревского возглавил Роберт Бровди. Сухаревский будет заместителем командующего оперативным командованием «Восток», а Скибюк – заместителем начальника генштаба ВСУ. Александр Белоус уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Причины кадровых перестановок в документах не указаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Драпатый объявил о сложении с себя полномочий и подал рапорт об отставке. Это произошло на фоне российского удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.

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    3 июня 2025, 20:23 • Новости дня
    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами

    Глава Роскосмоса сообщил о планах развертывания 103 спутников для управления беспилотниками

    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках национального космического проекта в России планируется развернуть сеть из более чем 100 аппаратов для координации беспилотных авиационных систем.

    Информация о запуске сети спутников в целях управления беспилотниками была озвучена главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает РИА «Новости».

    На представленном им слайде указано, что в орбитальную группировку войдут 102 космических аппарата плюс еще один дополнительный спутник. Этот проект реализуется в рамках национальной программы освоения космоса.

    Новая спутниковая сеть призвана обеспечить эффективное управление беспилотными авиационными системами в интересах развития отечественной промышленности и технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, включая комплексы «Калинка» и «Тобол».

    В Москве открылся новый центр развития технологий для космических систем, который займется разработкой дронов с роевым управлением и аппаратами для дистанционного зондирования Земли.

    Четыре китайских малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с помощью коммерческой ракеты Ceres-1, что завершило формирование первой фазы спутниковой группировки.

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    3 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Сторонники Трампа обеспокоились из-за ударов Украины по российским аэродромам
    Сторонники Трампа обеспокоились из-за ударов Украины по российским аэродромам
    @ Andres Leiva/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское движение MAGA (Make America Great Again, сторонники президента США Дональда Трампа) выразило тревогу из-за недавних ударов украинских беспилотников по российским аэродромам, опасаясь втягивания США в конфликт.

    Сторонники MAGA отреагировали на атаку ВСУ по российским военным аэродромам 1 июня с обеспокоенностью, сообщает Axios. По мнению представителей движения, удары дронов лишь усугубляют ситуацию и препятствуют мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Они считают, что эскалация может привести к дальнейшему втягиванию США.

    Некоторые MAGA-активисты выразили возмущение тем, что Украина не предупредила Белый дом о проведении операции «Паутина». Сторонник Трампа Джек Пособик задал вопрос о возможной причастности администрации экс-президента США Джо Байдена, учитывая, что подготовка операции велась больше года.

    Ведущий активист MAGA Чарли Кирк заявил: «Я надеюсь, что США не имеют никакого отношения к этой атаке дронов на российские авиабазы». Блогер Роган О’Хэндли заявил, что операция могла быть предпринята Украиной намеренно, чтобы втянуть Америку в третью мировую войну.

    Бывший сотрудник Пентагона Дэн Колдуэлл предупредил, что удар «повышает риск прямой конфронтации между Россией и НАТО» и считает, что США должны прекратить любую поддержку, способствующую атакам на стратегические силы России.

    По данным Axios, движение MAGA скептически относится к правительству в Киеве и считает угрозой не Москву, а именно Киев. В MAGA называют Зеленского «марионеткой глобалистов», а Украину – «очагом коррупции» и враждебно относятся к военным операциям против российских войск.

    Напомним, на военных аэродромах сразу в нескольких российских регионах произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны указывало, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Коментарии (9)
    3 июня 2025, 12:18 • Новости дня
    Российские войска освободили Андреевку в Сумской области
    Российские войска освободили Андреевку в Сумской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили Андреевку в Сумской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Новой Сечи, Юнаковки, Корчаковки, Искрисковщины и Садков Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, восемь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Купянска, Петровки Харьковской области, Волчьего Яра, Ямполя и Торского в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Северском, Серебрянкой, Никифоровкой, Пазено и Константиновкой ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял свыше 250 военнослужащих, восемь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника,нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Новониколаевки, Новоэкономического, Яблоновки, Новоторецкого, Алексеевки, Петровского и Полтавки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 535 военнослужащих, три броемашины и шесть артиллерийских орудий, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Толстого, Поддубного ДНР, Малиновки и Полтавки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Червоной Криницы, Каменского, Степового Запорожской области и Никольского Херсонской области.

    Противник потерял свыше 75 военнослужащих, пять станций РЭБ и разведки, склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в воскресенье ВС России освободили Алексеевку в Сумской области. В конце прошлой недели они освободили Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР, а до этого – Кондрашовку в Харьковской области.

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    3 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ

    Российские военные уничтожили украинский БЭК с помощью дрона «Ланцет»

    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский беспилотник нанес точный удар по украинскому беспилотному катеру, который был выведен из строя и остановлен на месте столкновения.

    Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер (БЭК) ударом дрона «Ланцет» при отражении атак ВСУ, передают «Известия».

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотник точно попал в катер, после чего украинская техника остановилась и вышла из строя. Действия происходили в ходе боевых столкновений с украинскими силами.

    Ранее сообщалось о заявлении ВСУ об атаке на Крымский мост, несмотря на его гражданский статус. Напомним, во вторник дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром.

    Коментарии (65)
    3 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    В Петербурге задержали пособника украинской террористической организации

    Tекст: Ольга Иванова

    Пособника украинской террористической организации задержали после того, как он передал сведения о военных и промышленных объектах Петербурга и Ленобласти.

    О задержании пособника украинской террористической организации сообщил источник телеканала РЕН ТВ. По информации журналистов, ранее судимый 32-летний житель Петербурга собирал сведения о расположении военных и промышленных объектов в городе и Ленинградской области.

    Переданная им информация предназначалась для представителей запрещенной в России террористической организации «Атеш» (террористическая организация, ее деятельность запрещена на территории РФ), члены которой причастны к диверсиям на территории страны. «Эту информацию он передавал представителям террористической организации «Атеш», члены которой причастны к совершению ряда диверсионных акций в РФ», – сообщил собеседник телеканала.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Обвиняемому грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

    Ранее в Крыму задержали местного жителя за изготовление бомбы по заданию СБУ.

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    3 июня 2025, 10:19 • Новости дня
    В партии Мерца потребовали закрыть Русский дом в Берлине

    Tекст: Александра Юдина

    Политик партии Христианско-демократический союз Родерих Кизеветтер заявил о необходимости принудительной высылки оставшихся российских дипломатов и агентов из Германии, пишет Deutche Welle (внесено в России в список иноагентов).

    По данным издания, Русский дом в Берлине занимается организацией культурных мероприятий и курсов русского языка, находясь под управлением российского государственного агентства, входящего в санкционный список Евросоюза, передает Deutche Welle.

    По словам Кизеветтера, в ЕС считают, что эта структура ведет деятельность по координации сети агентов влияния на протяжении многих лет.

    Политик также предложил реализовать дополнительные меры по сдерживанию иностранного влияния и дезинформации, включая визовый запрет для российских туристов и отключение пропагандистских порталов.

    Издание указывает, что немецкий чиновник также высказал идею создания приложения для предупреждения населения о дезинформационных кампаниях и специального агентства по их выявлению и противодействию.

    Ранее молдавские власти объявили о планах по закрытию Русского дома в Кишиневе. Молдавский оппозиционный блок «Победа» считает, что инициатива правительства Молдавии по закрытию Русского дома в Кишиневе не отвечает интересам граждан республики.

    В марте Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и Мадагаскаре. В феврале Русский дом в Баку объявил о приостановке своей деятельности после обращения министерства иностранных дел Азербайджана.

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    3 июня 2025, 21:32 • Новости дня
    СМИ: Жена подозреваемого в терактах с дронами из фур челябинца могла не знать о его планах
    СМИ: Жена подозреваемого в терактах с дронами из фур челябинца могла не знать о его планах
    @ vk.com/katerinagato

    Tекст: Евгения Караваева

    Перед нападением Артем Тимофеев сообщил супруге о возможном переезде, после чего Екатерина ограничила свою профессиональную деятельность и удалила Telegram-канал.

    Супруга подозреваемого в совершении теракта в Иркутской области челябинца Артема Тимофеева, Екатерина, могла не знать о планах мужа, передает Ura.ru.

    По информации источников, Тимофеев за несколько недель до нападения предупредил жену о возможном отъезде, после чего она рассказала знакомым о предстоящем переезде в другой город. Екатерина перестала брать клиентов на татуировки и сообщила окружающим о скором отъезде.

    28 мая Екатерина опубликовала в Telegram-канале фотографии из поездки и интересовалась у подписчиков, как помочь коту справиться с дорогой. На снимках видно, что она передвигалась на общественном транспорте – маршрутке или автобусе. Впоследствии все публикации и канал были удалены.

    Известно, что Екатерина планировала поездку в Астану, где собиралась остановиться в гостинице, а затем вылететь самолетом. Остается неясным, знала ли она о готовящемся теракте. Следственные органы уже опросили родственников Тимофеева в Челябинской области, а несколько его автомобилей объявлены в розыск.

    Администрация города Усть-Кут в Иркутской области подтвердила, что 37-летний Артем Тимофеев разыскивается как подозреваемый. Сам Тимофеев, по данным следствия, в момент атаки находился за границей вместе с женой – пара отмечала девятую годовщину брака, предположительно, в Казахстане.

    Также известно, что супруга подозреваемого вела весьма обеспеченный образ жизни. С 2020 по 2024 год ее расходы на маркетплейсах превысили 3,2 млн рублей.

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    3 июня 2025, 08:21 • Новости дня
    В Запорожской области после ударов украинских БПЛА остались без света 600 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожской области продолжается восстановление электроснабжения после массированной атаки дронами, в результате которой более 600 тыс. человек остались без света, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Масштабное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области после удара беспилотниками Вооруженных сил Украины, следует из сообщения Балицкого в Telegram-канале.

    Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что без света остались жители 457 населенных пунктов, более 600 тыс. абонентов.

    По его словам, атака дронов была нацелена на объекты энергетики в Херсонской и Запорожской областях, из-за чего возникли аварии и массовые отключения. Он отметил, что энергетики и сотрудники МЧС России приступили к ликвидации последствий и восстановительным работам, а все возгорания были оперативно ликвидированы.

    Балицкий также сообщил, что социально значимые объекты региона подключены к резервным источникам питания. Для обеспечения водоснабжения и работы критической инфраструктуры используются генераторы.

    Ранее атаки украинских беспилотников повредили новую подстанцию в Геническом районе Херсонской области и подстанцию в Мелитопольском районе Запорожской области.

    Губернатор Запорожской области сообщил, что в результате обстрелов вооруженных сил Украины на всей территории региона пропало электроснабжение.

    Вооруженные силы Украины атаковали дронами Токмак и Мелитополь.

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    3 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Документ о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года стал недоступен на официальном сайте Сената США, вместо него появилась ошибка 404.

    Доклад о якобы вмешательстве России в выборы, который ранее был опубликован на сайте Сената США, исчез, передает «Московский комсомолец». Страницы, где находился документ, теперь выдают ошибку 404, указывая на его удаление.

    В докладе содержались обвинения в адрес России по поводу вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Российская сторона последовательно отвергала это.

    После выборов 2016 года президентом США стал Дональд Трамп. В марте Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул, что рад отсутствию негативных последствий для отношений между Вашингтоном и Москвой из-за этих заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сенате США начали обсуждать подготовку введения пошлин в 500% на товары партнеров России. Американские сенаторы также предложили слишком быстрые для Евросоюза санкции против России.

    Коментарии (6)
    3 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Белый дом заявил о неведении относительно планов атаковать аэродромы в России

    Белый дом: Трамп не знал о планах Киева атаковать российские аэродромы

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США подчеркнула, что президент США Дональд Трамп не получал информации от Киева о планах атак на аэродромы в России и выступает за прекращение конфликта на Украине.

    Президент США Дональд Трамп не был заранее уведомлен Киевом о планах терактов на российских аэродромах, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула на брифинге: «Он не был [проинформирован]».

    Ливитт также заявила, что, по мнению Белого дома, Трамп не заинтересован в продолжении конфликта на Украине. Она сказала: «Я бы предпочла, чтобы президент сам высказался на этот счет. Я бы добавила к этому, что президент не хочет продолжения этого конфликта. Он хочет, чтобы бои прекратились, чтобы перестали погибать люди, а этот [конфликт] был урегулирован за столом переговоров».

    Вопросы касались реакции американской администрации на сообщения о терактах киевского режима в отношении российских аэродромов. Ливитт подчеркнула приверженность Белого дома поиску дипломатического решения для прекращения вооруженного противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское движение MAGA (Make America Great Again, сторонники президента США Дональда Трампа), выразило тревогу из-за недавних ударов украинских беспилотников по российским аэродромам, опасаясь втягивания США в конфликт.

    Напомним, на военных аэродромах сразу в нескольких российских регионах произошли атаки с использованием FPV-дронов. Минобороны указывало, что киевский режим пытался с помощью FPV-дронов атаковать аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Коментарии (17)
    3 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Депутат Рады призвала жителей прифронтовых районов Сумской области срочно эвакуироваться

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что жители сумского приграничья должны сами выехать из районов, которые могут стать прифронтовыми, чтобы обезопасить себя.

    Безуглая призвала жителей приграничных районов Сумской области самостоятельно позаботиться о безопасности и покинуть потенциально прифронтовые территории, передает ТАСС.

    Она заявила: «Должна предупредить и советую гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины, не дожидаясь».

    Безуглая также выразила недовольство подготовкой обороны области, раскритиковав главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Депутат отметила, что в условиях нынешней ситуации гражданам следует «быть реалистами». Она подчеркнула, что не стоит ждать развития событий, лучше заранее принять меры по эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, населенный пункт Андреевка в Сумской области перешел под контроль российских военных. Передовые подразделения противника были уничтожены в первый день боев за Андреевку.

    После занятия Андреевки российские бойцы смогли продвинуться ближе к Сумам, сократив дистанцию до областного центра примерно до 20 км.

    Коментарии (3)
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