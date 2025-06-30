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    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров еще нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    26 комментариев
    30 июня 2025, 05:11 • Новости дня

    СМИ: Зеленского позвали на саммит НАТО с уговором убрать подальше кружку для подаяний

    Strategic Culture узнала условие приглашения Зеленского на саммит НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    Прошедший саммит НАТО стал посмешищем, над которым от души глумится портал Strategic Culture, указывая на то, как подхалимаж европейцев обслуживал дядюшку Сэма, любовно названному «папочкой», который даже позволил появиться на мероприятии вечно просящему денег главе киевского режима.

    «На мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, но ему было велено убрать свою кружку для подаяний. Он даже надел элегантный гражданский костюм вместо своего обычного военного косплея, что еще раз указывает на то, что организаторы НАТО решили уделить приоритетное внимание подхалимажу перед Трампом», – говорится в статье Strategic Culture.

    Издание едко замечает, что «европейские подхалимы из НАТО» даже преуменьшили обычные просьбы об увеличении военной помощи Украине, зная, что это раздражает Трампа с его навязчивой идеей сократить денежные потери из-за неудавшейся опосредованной войны против России, пишет издание.

    В этот раз конфликт на Украине был лишь второстепенным вопросом, тогда как стремление во всем угодить американскому гостю, подлизавшись к его самолюбию, стало центральной задачей для всех. И у них получилось.

    «Получив еще больше денег от европейских налогоплательщиков, Трамп покинул саммит НАТО с новым, счастливым взглядом на организацию. Он отказался от своих прежних претензий к европейским «нахлебникам» и подтвердил приверженность США пункту о совместной обороне альянса», – иронизирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после заявлений министра Вооруженных сил Франции Себастьянн Лекорню о намерении компании Renault производить на Украине БПЛА президент республики Эммануэль Макрон обсуждал это с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

    29 июня 2025, 09:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли еще один F-16 вместе с летчиком
    ВСУ потеряли еще один F-16 вместе с летчиком
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе ночного вылета на Украине разбился истребитель F-16, в результате чего погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

    Украина потеряла еще один истребитель F-16, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ. Катастрофа произошла в ночь на 29 июня во время боевого вылета в небе над Украиной. По официальной информации, погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко.

    В телеграм-канале Воздушных сил сказано: «Этой ночью на самолете F-16 погиб летчик первого класса подполковник Максим Устименко. Его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, при этом пилот катапультировался. ПВО России ранее сбила F-16 Военно-воздушных сил Украины. Очевидцы рассказали, как пилот сбитого F-16 пытался спастись в Сумской области.

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    29 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16

    Генерал Попов: Украинские пилоты тяжело адаптируются к применению F-16

    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На сегодняшний день значимая часть F-16, переданных Украине, утеряны ВСУ. Украинские летчики, садясь за штурвал данного истребителя, часто совершают ошибки, что приводит к катастрофам во время выполнения боевых задач, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16 ВСУ.

    «Украинская пилотируемая авиация пребывает в крайне плачевном состоянии. Военное руководство противника серьезно рассчитывало на перелом в воздухе после получения истребителей F-16, однако данные самолеты не оказали значительного влияния на ход конфликта», – сказал Владимир Попов, генерал-майор авиации.

    «Как ни крути, но украинские пилоты в большей степени последователи советской школы. Они обучались на моделях, произведенных в СССР, а они очень сильно отличаются от американских истребителей. Тот же F-16 создан на основе качественно иной психофизической конструкции», – рассуждает собеседник.

    «У этого самолета штурвал находится на борту справа. Соответственно, управление сектором газа осуществляется левой рукой. На советских моделях дела обстоят иначе. Поэтому украинским пилотам в рамках переобучения на F-16 буквально приходится «переламывать» себя. Привыкнуть к новым машинам возможно, но на это уйдет минимум два-три года», – полагает эксперт.

    «Разумеется, противник не может позволить себе тратить столько времени на тренировки. Из-за этого летчики, поднимаясь в небо, не чувствуют «единения» с машиной. Это сказывается на их реакции: некоторые привычные для них действия происходят с задержкой на миллисекунды. Для работы в воздухе это очень критично», – добавляет он.

    «Подобная ситуация приводит к колоссальным потерям. В феврале Украина получила от Дании 12 истребителей F-16. По моим данным, из них на сегодняшний день противнику удалось сохранить лишь пять-шесть единиц. За полгода утеряно больше половины самолетов – это колоссальные потери. Тем более Запад неохотно расстается с этими машинами», – акцентирует собеседник.

    «Неутешительно обстоят дела и с другой авиационной техникой. По моему мнению, сейчас Украина располагает лишь 15-17 единицами Су-24. Итого меньше Су-25 – их от силы 12 штук. Совсем плохо с сохранностью Су-27: по разным подсчетам ВСУ на данный момент использует от восьми до 12 аппаратов данной модели», – уточняет эксперт.

    «Конечно, у них еще остались МиГ-29. Вполне вероятно, что их соберется на целый полк. Но на этом все. Для столь большой страны, как Украина, которая в то же время обладает колоссальной по протяженности фронтовой линией, подобных запасов невероятно мало. Значительных задач с таким авиапарком не выполнить», – поясняет он.

    «Базируются эти самолеты преимущественно на Западе страны. Соответствующие аэродромы имеются в Староконстантинове, в Стрые, под Винницей. При этом ВВС противника находятся под постоянным давлением со стороны российской армии. Мы регулярно наносим удары, мешающие сформировать им полноценный воздушный флот», – говорит собеседник.

    «С авиацией противника мы боремся в основном с помощью прицельных обстрелов аэродромов. Используем все возможные средства поражения, в том числе и артиллерию. Это комплексное противодействие украинским ВВС необходимо продолжать. Если мы сохраним текущие темпы, то через несколько месяцев у ВСУ останется лишь 30-50% воздушной техники от текущего числа», – заключил Попов.

    Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16. По официальной информации, в результате крушения также погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко. «Самолет получил критические повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог», – говорится в заявлении воздушных сил противника.

    Это не первый случай потери F-16 ВСУ. Так, еще в августе прошлого года The Wall Street Journal сообщил о крушении истребителя, что якобы было связано с ошибкой летчика. В генштабе украинской армии тогда заявили, что «во время захода на цель» с самолетом была утеряна связь, после чего стало известно и о гибели пилота Алексея Меся.

    Кроме того, в апреле этого года разбился еще один американский самолет, напоминает РБК. Летчику Павлу Иванову также не удалось выжить. При этом депутат Рады Марьяна Безуглая связала крушение с проблемой не отрегулированной системы распознавания воздушных целей в стране. Она также отмечала, что власти неохотно публикуют данные об обстоятельствах потери других F-16.

    В ночь на 16 мая на борту американского истребителя также произошла «нештатная ситуация», из-за которой украинскому пилоту пришлось катапультироваться. По данным из открытых источников, к настоящему моменту Украина получила около 20 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

    В Киеве официально признали потерю трех из них. Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине неисправные самолеты, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых машин ВСУ.

    Напомним, F-16 является американским многофункциональным истребителем. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным целям и разведки. Разработан компанией General Dynamics в 1974 году. Дальность его полета составляет 4000 км, а максимальная высота – 18 тыс. метров.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    29 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки вооружений на Украину со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На вопрос, осуществляются ли сейчас такие поставки, он отметил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю», передает РИА «Новости».

    Ушаков также сообщил, что тема организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа остается на повестке дня, однако пока она не перешла в практическую плоскость. По его словам, стороны намерены обсудить возможность такой встречи, но конкретных шагов пока не предпринято.

    Рабочий контакт между Россией и США поддерживается на постоянной основе, подчеркнул Ушаков. Он добавил, что для повышения эффективности возможной встречи двух президентов желательно заранее подготовить соответствующие документы. В то же время Ушаков не исключил, что переговоры могут состояться и без продолжительной подготовки, если так решат лидеры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может передать ракеты для ЗРК Patriot Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд. Трамп ушел от прямого ответа о дальнейших поставках военной поддержки Киеву.

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    29 июня 2025, 22:56 • Новости дня
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», – цитирует его ТАСС со ссылкой на белорусский телеканал «Первый информационный».

    Песков напомнил о еще одном немаловажном факторе – ситуации на земле, от которой невозможно абстрагироваться.

    «Вот, собственно, все эти слагаемые образуют общую картину. Она сложная, непростая, но будет зависеть именно от них», – добавил представитель Кремля.

    По словам Пескова, в переговорном процессе не планируется никаких промежуточных встреч, стороны ожидают третьего раунда.

    «Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку.

    Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

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    29 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о выходе Украины из Оттавской конвенции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ о начале процедуры выхода Украины из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, в ожидании дальнейшего обсуждения в парламенте.

    Депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о выходе Украины из Оттавской конвенции, передает ТАСС. Этот международный договор предусматривает запрет использования, накопления и производства противопехотных мин.

    Костенко написал на своей странице в социальной сети, что ему сообщили о подписании соответствующего указа главой государства. Парламентарий уточнил: «Мне только что сообщили, что Зеленский подписал указ, вводивший в действие решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции – международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин».

    По его словам, следующим этапом станет рассмотрение вопроса в Верховной раде. На данный момент текст указа Зеленского не опубликован на официальном сайте президента Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва, Латвия и Эстония направили в ООН уведомления о выходе из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Сейм Польши одобрил решение о выходе страны из этого международного соглашения.

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    29 июня 2025, 09:45 • Новости дня
    Дуда призвал Украину сохранять терпение при смене власти в Польше
    Дуда призвал Украину сохранять терпение при смене власти в Польше
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне передачи власти в Польше уходящий президент Анджей Дуда во время визита на Украину призвал Киев проявить терпение и сохранять диалог с новым лидером.

    Анджей Дуда обратился к украинскому руководству во время визита на Украину с советом сохранять терпение в период передачи власти, сообщает Reuters. Он подчеркнул, что восприятие ситуации меняется после получения президентских полномочий, и призвал украинскую сторону быть сдержанной.

    «Пожалуйста, наберитесь терпения. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», – заявил Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

    Зеленский в ответ отметил намерение пригласить нового польского президента Кароля Навроцкого в Киев после его инаугурации. Он также заявил о важности поддержания диалога с новым руководством Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с прощальным визитом перед завершением своего президентского срока. Эксперты отметили, что целью визита Дуды стало подведение итогов сотрудничества Польши и Украины за последние годы.

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    29 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    MWM поиронизировал над судьбой второй партии танков Abrams для ВСУ

    MWM: Новые Abrams у ВСУ получат такой же высокий коэффициент выбытия с поля боя

    Tекст: Ирма Каплан

    Опубликованные недавно снимки, сделанные в Польше, подтвердили прибытие в страну бывших боевых танков M1A1 Abrams австралийской армии, которые служили десятилетия и больше, в помощь ВСУ, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Украинские военные, которые впервые прошли обучение на танках Abrams в сентябре 2023 года, с февраля по август 2024 года лишились 87% парка американских боевых машин.

    «Эффективное уничтожение парка Abrams, предоставленных США, вызвало серьезные вопросы относительно долговечности еще 49 машин, поставки которых, как ожидается, вскоре начнутся», – говорится в статье Military Watch Magazine (MWM).

     Журнал отмечает, что украинские военные неоднократно жаловались на танк, приводя в пример такие факторы, как технические проблемы – подверженность электронных компонентов конденсации, уязвимость машин в боевых условиях.

    Поскольку это самый тяжелый танк в мире, на котором используется особенно сложный газотурбинный двигатель, потребности в техническом обслуживании у него намного выше, чем у танков Т-72 и Т-64, составляющих основу украинского автопарка.

    Журнал недоумевает, в какой степени австралийская помощь изношенными танками поможет решить проблему нехватки осколочно-фугасных снарядов для 120-мм танковой пушки, которая также была серьезной проблемой для украинских подразделений.

    MWM при этом отмечает, что несмотря на многочисленные недостатки, поставки Abrams обеспечивают украинскую армию танком, который намного более боеспособен, чем многие дешевые машины из ее арсенала, такие как немецкие Leopard 1 и Leopard 2A4, которые также были поставлены подержанными после десятилетий использования и страдали от многочисленных недостатков.

    «Если новые танки Abrams получат значительное распространение на передовой, вполне вероятно, что они будут иметь такой же высокий коэффициент выбытия, как и предыдущие 31 машина», – отметил журнал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после удара разведывательно-ударным дроном «Ланцет» в Сумской области американский танк Abrams ВСУ был выведен из строя в районе поселка Краснополье.

    Российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину танки Abrams, сохранилось только пять машин.

    Военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.

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    29 июня 2025, 07:29 • Новости дня
    WP разоблачила антиамериканский законопроект Грэма о санкциях против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, беда только в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром, пишет WP.

    Принятие законопроекта Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) равносильно введению 500-процентных пошлин практически для каждого крупного торгового партнера США. В этом году американцы уже пережили одну кратковременную торговую войну с остальным миром, и у них нет особого желания вступать в новую, пишет Washington Post (WP).

    Законопроект Грэма вводит 500-процентный тариф для любой страны, которая «сознательно продает, поставляет, переводит или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, произведенную в Российской Федерации, отмечается в статье.

    «500-процентный тариф, по сути, прекратил бы торговлю США с любой из этих стран. Для сравнения, в настоящее время самый высокий тариф, введенный США в отношении любой страны, – это совокупные 55-процентные тарифы для Китая. На первый взгляд, карательный 500-процентный тариф для стран, торгующих с Россией, может показаться хорошим решением, но первая проблема заключается в том, что многие страны, которые не считаются врагами США, покупают российскую сырую нефть. Да, Китай импортирует больше всего, но торговая война США с Китаем уже идет полным ходом. А Индия покупает энергоносители на втором месте по объему, Турция, которая часто является трудным союзником по НАТО, и Европейский союз находятся на третьем месте», – поясняет газета.

    WP пишет, что у законопроекта Грэма более 80 соавторов, то есть примерно четырем пятым сенаторов явно нравится идея ужесточения политики в отношении России. Не столь ясно, продумали ли сенаторы, что именно будет реализовано в законопроекте и как это отразится на США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госсекретарь Марко Рубио предупредил о потере диалога с Россией при новых ограничениях со стороны США, подчеркнув серьезность последствий.

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    30 июня 2025, 00:13 • Новости дня
    Военный эксперт допустил уничтожение ВС России бункера Зеленского во Львове

    Tекст: Ирма Каплан

    По сообщению пророссийского подполья, российские военные во Львове после ночной массированной атаки уничтожили «крутой и навороченный, оснащенный как в фильмах про командные центры ЦРУ» бункер, который вполне мог оказаться спецсооружением или командным пунктом Владимира Зеленского.

    «Это серьезные сооружения. И, скорее всего, один из них является и бункером самого Зеленского, его запасным командным пунктом. Не думаю, что он там мог находиться в момент удара, но могли быть другие важные фигуры украинского командования и, в том числе, и офицеры НАТО», – рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Он уточнил, что еще в советские времена во Львове находились укрепленные сооружения для запасного командного пункта всех армий Варшавского договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям на Украине. Для атаки использовались высокоточные ракеты воздушного, морского и наземного базирования, включая аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

    В мае Times писала о том, как в первые дни спецоперации России на Украине Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере, где проводил время, играя в настольный теннис.

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    29 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    WP узнала, как в Иране оценили американские авиаудары по ядерному центру

    WP: Иранцы назвали американские авиаудары по ядерному центру слабыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали, сообщили четыре источника газеты WP.

    «Администрация президента США Дональда Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но решительно не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах, подвергшихся атаке США», – говорится в статье Washington Post (WP).

    Газета приводит комментарий пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, которая назвала чепухой факт того, что некие неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов обломков.

    «Их ядерная программа завершена», – подытожила она.

    Когда представителя администрации Трампа спросили о перехваченном иранском разговоре, он сказал, что иранцы «ошиблись, потому что мы уничтожили их завод по переработке металла. Мы знаем, что наше оружие попало именно туда, куда мы хотели, и оно произвело тот эффект, которого мы хотели».

    Когда WP запросила комментарий у Управления директора национальной разведки, высокопоставленный сотрудник заявил, что «один фрагмент разведывательной информации не отражает полную картину».

    «Один телефонный звонок между неназванными иранцами – это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств с несколькими источниками и методами», – сказал этот чиновник.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

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    29 июня 2025, 13:35 • Новости дня
    В результате взрыва в Полтаве поврежден объект критической инфраструктуры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объект критической инфраструктуры был поврежден в результате взрыва в Полтаве, административном центре Полтавской области на Украине.

    В сообщении на официальном сайте города отмечается: «Удар по объекту критической инфраструктуры Полтавы. <...> Наблюдается много разрушений», передает ТАСС.

    Подробности происшествия местные власти не разглашают, ссылаясь на соображения безопасности.

    Накануне в пяти областях Украины была объявлена воздушная тревога.

    Ранее коммунальное предприятие «Черниговводоканал» проинформировало о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе.

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    29 июня 2025, 17:57 • Новости дня
    Французский политик Филиппо призвал перестать «выписывать чеки» Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на манифестации «за мир» в Париже.

    Политик подчеркнул: «Мы должны бороться против того, чтобы Франция участвовала в чужих войнах. Необходимо, чтобы мы прекратили разорять себя в тот момент, когда нам так нужны деньги (и французы это почувствовали на себе), прекратить отправлять все новые и новые чеки Украине, что для нас крайне тяжело и проблематично», передает РИА «Новости».

    Филиппо также считает, что власти Франции пытаются скрыть внутренние проблемы, поддерживая внешние конфликты. Он выразил сомнение, что страна сможет увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, как было предложено на саммите НАТО.

    По мнению политика, прекращение финансовой поддержки Украины позволит Франции сохранить инвестиции в оборону без ущерба для здравоохранения и образования. Филиппо подчеркнул, что средства нужны внутри страны, а не на поддержку, по его мнению, «крайне коррумпированной» Украины.

    Он отметил, что нынешние траты на Украину и Ближний Восток являются абсурдными и лишают поддержки французские больницы и фермеров, что, по словам политика, недопустимо в нынешней экономической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон заявил, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину. Британия и Франция начали совместное планирование по предоставлению гарантий безопасности Киеву. Франция участвовала в наведении украинских ударов по целям.

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    29 июня 2025, 20:00 • Новости дня
    Кабмин Турции запланировал обсуждение новых переговоров России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    На ближайшем заседании правительства Турции под руководством президента Тайипа Эрдогана среди ключевых вопросов значатся будущие переговоры России и Украины, а также обсуждение места проведения саммита НАТО 2026 года.

    Перспективы проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной станут одной из тем заседания турецкого кабмина, сообщает телеканал A haber, передает ТАСС. Кабинет министров соберется в понедельник под председательством Тайипа Эрдогана.

    В числе главных внутренних вопросов заседания значатся лесные пожары в разных регионах Турции. Министры, отвечающие за этот блок, предоставят Эрдогану отчеты о ситуации и мерах, которые предпринимаются для борьбы с огнем.

    Также члены правительства рассмотрят ход антитеррористических мероприятий и обсудят экономическую обстановку в стране. Внешнеполитическая часть повестки включает оценку ситуации вокруг ирано-израильского конфликта и обсуждение региональных вопросов.

    Телеканал отмечает, что отдельно планируется рассмотреть возможность проведения в Стамбуле третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, на заседании обсудят вариант проведения саммита НАТО 2026 года, который должен пройти в Турции, но окончательное решение о городе пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу. Он также отметил, что проекты меморандумов сторон прямо противоположны, однако это, по его словам, неудивительно.

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    29 июня 2025, 07:45 • Новости дня
    «Северяне» ночью пресекли контратаку ВСУ между селами Павловка и Мирлоги

    «Северяне» ночью вскрыли и пресекли контратаку ВСУ между селами Павловка и Мирлоги

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» в ночь на 28 июня между селами Павловка и Мирлоги вскрыли попытку контратаки штурмгруппы ВСУ, которая при поддержке танка должна была прорваться в поселок Новый Путь.

    Как рассказали бойцы, пограничники своевременно вскрыли скопление личного состава и техники ВСУ и нанесли первые прицельные удары.

    «Поддержку военнослужащим погрануправления оказали Росгвардейцы, которые также отправили FPV-дроны по противнику. Бой закончился в кратчайшие сроки: живая сила и бронетехника врага были уничтожены на отдалении от госграницы», – рассказали в Telegram-канале «Северный ветер».

    По словам бойцов, ВСУ за сутки предприняли 12 безуспешных контратак: на направлении Алексеевки, Новониколаевки, по четыре в районе Яблоновки и в Юнаковке, две в районе села Садки.

    «В 12 контратаках противник задействовал около 80 человек, из которых более 30 уничтожены, свыше 30 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, один взят в плен, единицы бежали на исходные позиции», – сообщается в посте.

    Подразделения ВДВ «Северян» отразили четыре контратаки ВСУ, зачистили пять домовладений в Юнаковке и выбили противника из нескольких опорных пунктов в окрестных лесополосах.

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ.

    За сутки российские бойцы продвинулись в Волчанске, где зачистили 22 домовладения и выбили ВСУ из опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях), сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область.

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    29 июня 2025, 23:41 • Новости дня
    Military.com узнал о новой доктрине армии США против небритых служащих

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая доктрина, которая может быть утверждена в ближайшее время, требует от служащих американской армии быть начисто выбритыми, а если этого не происходит, придется объяснить причину, и если она медицинского характера, служащему окажут лечение.

    Новая армейская доктрина США запретит постоянный отказ от бритья и потребует от медицинского персонала разработки официальных планов лечения военнослужащих с заболеваниями кожи, узнал портал Military.com.

    Солдаты с проблемной кожей могут быть направлены на лазерное лечение.

    «Те, кто нуждается в освобождении от бритья более чем на 12 месяцев в течение двухлетнего периода, могут быть уволены из армии. Подразделения вооруженных сил также будут обязаны повторно ознакомить личный состав со стандартами ухода за собой в течение 90 дней после введения этой доктрины», – сказано в материале.

    В статье указывается на то, что чаще всего кожными заболеваниями страдают чернокожие военнослужащие и новая доктрина может привести к расистскому исключению их из рядов американской армии.

    Пентагон может оплатить лазерное лечение бойца, но это может стоить тысячи долларов на одного солдата, в зависимости от количества необходимых сеансов. Неясно, скольким солдатам потребуется эта процедура.

    По оценкам Американского остеопатического колледжа дерматологии, до 60% чернокожих мужчин страдают кожными заболеваниями. Лазерное лечение может привести к образованию рубцов и изменению пигментации кожи.

    По мнению одного из старших унтер-офицеров, в этой статье доктрины высок процент расовой подоплеки, потому что никакой тактической причины в этом нет.

    «Вы можете быть невероятным профессионалом и с растительностью на лице», – сказал офицер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в январе подписал указ о возвращении на службу военных, уволенных из-за отказа от вакцинации. Он также распорядился уволить в течение месяца из ВС США трансгендеров.

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