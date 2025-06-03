В Челябинской области вынесли приговор подростку за убийство таксистки

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд признал 17-летнего местного жителя виновным в убийстве женщины-водителя такси и угоне автомобиля, сам подсудимый не признал свою вину, утверждая о причастности к преступлению других лиц, однако суд признал его версию несостоятельной, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Представленные гособвинением доказательства были признаны достаточными для вынесения приговора.

Суд установил, что 23 октября 2024 года несовершеннолетний, находясь в такси, совершил убийство женщины из-за личного конфликта, нанеся ей пять ударов ножом в грудь. После этого он вытолкнул тело погибшей на дорогу и угнал ее автомобиль, проехал около 500 метров, после чего оставил транспортное средство и скрылся.

Осенью прошлого года инцидент вызвал общественный резонанс в Коркине. Вскоре после событий 25 октября начальника местного ОМВД Владимира Дякина отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Полиция задержала в Коркино более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город.