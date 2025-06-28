США заявили о желании урегулировать конфликт на Украине дипломатией

Госдеп США заявил о приверженности дипломатическому урегулированию на Украине

Tекст: Вера Басилая

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила в интервью телеканалу Fox News, что Соединенные Штаты сконцентрированы на дипломатическом разрешении конфликта на Украине, передает ТАСС. По ее словам, дипломатия и переговоры по-прежнему продолжаются, и США всегда уделяют этому особое внимание.

Тэмми Брюс подчеркнула, что, по мнению Вашингтона, последствия продолжающегося конфликта ощущает весь мир. Она добавила, что многие государства способствуют сохранению боевых действий на Украине.

В ходе интервью Брюс также отметила, что перспектива заключения мирного соглашения и прекращения огня в секторе Газа на следующей неделе оценивается США как «очень реалистичная».

Gрезидент России Владимир Путин допустил возможность личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль и Соединенные Штаты договорились о завершении войны в Газе в течение ближайших пары недель.