Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.3 комментария
США заявили о желании урегулировать конфликт на Украине дипломатией
Госдеп США заявил о приверженности дипломатическому урегулированию на Украине
Соединенные Штаты сконцентрированы на дипломатическом разрешении конфликта на Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила в интервью телеканалу Fox News, что Соединенные Штаты сконцентрированы на дипломатическом разрешении конфликта на Украине, передает ТАСС. По ее словам, дипломатия и переговоры по-прежнему продолжаются, и США всегда уделяют этому особое внимание.
Тэмми Брюс подчеркнула, что, по мнению Вашингтона, последствия продолжающегося конфликта ощущает весь мир. Она добавила, что многие государства способствуют сохранению боевых действий на Украине.
В ходе интервью Брюс также отметила, что перспектива заключения мирного соглашения и прекращения огня в секторе Газа на следующей неделе оценивается США как «очень реалистичная».
Gрезидент России Владимир Путин допустил возможность личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль и Соединенные Штаты договорились о завершении войны в Газе в течение ближайших пары недель.